Foxconn et Nvidia prévoient de créer des usines d'intelligence artificielle (IA) pour former des robots et des voitures autonomes.

"Des contrôles unilatéraux trop larges risquent de nuire à l'écosystème américain des semi-conducteurs sans faire progresser la sécurité nationale, car ils encouragent les clients étrangers à se tourner vers d'autres pays". "Des contrôles unilatéraux trop larges risquent de nuire à l'écosystème américain des semi-conducteurs sans faire progresser la sécurité nationale, car ils encouragent les clients étrangers à se tourner vers d'autres pays".



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 218 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

", a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, dans un communiqué. "Foxconn, le plus grand sous-traitant d'Apple pour les iPhones, utilisera la technologie Nvidia, notamment les unités de traitement graphique et les superpuces GH200 à la pointe de la technologie, conçues pour faire fonctionner les modèles d'IA. Ces usines d'IA ou centres de données contribueront à développer des véhicules et des robots alimentés par l'IA, ainsi que de nouveaux services d'IA générative. Nvidia a déclaré qu'elle pourrait accélérer la formation des robots et des voitures autopilotées.En janvier, Nvidia et Foxconn (officiellement le groupe technologique Hon Hai) ont annoncé un nouveau partenariat pour développer des plateformes de véhicules autonomes. Ils ont déclaré que les véhicules électriques de Foxconn seraient fabriqués avec du matériel Nvidia.L'annonce des usines d'IA a été dévoilée alors que le gouvernement américain a renforcé ses contrôles à l'exportation sur les puces informatiques avancées.Nvidia a déclaré dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis que les nouvelles exigences en matière de licences auraient une incidence sur sa capacité à achever le développement de certains produits "". Les nouvelles règles pourraient obliger Nvidia à "", a déclaré l'entreprise.La Semiconductor Industry Association, qui représente 99 % du chiffre d'affaires de l'industrie américaine des semi-conducteurs, a déclaré qu'elle évaluait l'impact des nouvelles règles. "", a déclaré l'association dans un communiqué.Mais ils ont ajouté :L'action de Nvidia a chuté de près de 5 % à la suite de l'annonce faite par les États-Unis mardi.Quel est votre avis sur cette collaboration entre Nvidia et Foxconn ?