4 millions de voitures défectueuses : Tesla fait face à une facture de 10 milliards de dollars, Tesla doit soit mettre à niveau soit indemniser les propriétaires de véhicules plus anciens



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 281 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Selon plusieurs tests de 2024, le système avancé d'aide à la conduite entièrement autonome (Full Self-Driving ou FSD) de Tesla n'est pas fiable. Un testeur a notamment déclaré : "" Il affirmait : "En outre, le système avancé d'aide à la conduite entièrement autonome supervisé (Full Self-Driving supervised) de Tesla a été testé sur plus de 1600 kilomètres par AMCI, un cabinet de recherche automobile indépendant. Au cours du processus d'examen, les conducteurs ont dû intervenir plus de 75 fois . Le système Full Self-Driving (FSD) supervisé peut fonctionner parfaitement des dizaines de fois dans le même scénario, jusqu'à ce qu'il se dérègle de manière inattendue et nécessite l'intervention du conducteur.Pourtant, Elon Musk et Tesla ont fait d'énorme promesse en 2016 concernant ce système technologique. Mais une prochaine décision de justice pourrait contraindre le géant des véhicules électriques à mettre à jour des millions de véhicules, sous peine de devoir payer plusieurs milliards de dollars. Selon Connery, un juge a décidé que Tesla devait mettre à niveau ou indemniser les propriétaires d'anciens véhicules dont la technologie ne correspond pas aux promesses de conduite autonome.En 2016, Tesla a affirmé que toutes ses futures voitures seraient équipées d'un matériel prêt pour une autonomie totale. Elon Musk, PDG de Tesla, a réitéré sa promesse dans les années qui ont suivi. Les propriétaires de Tesla étaient censés recevoir une mise à jour logicielle permettant une conduite entièrement autonome, sans intervention humaine. Tesla présente même son logiciel de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) comme une merveille d'apprentissage automatique.Pourtant, ces affirmations se sont révélées inexactes. Près d'une décennie plus tard, l'objectif n'a toujours pas été atteint et la technologie n'est toujours pas au point. L'ordinateur HW3, installé dans des millions de Teslas, n'est pas assez puissant pour accomplir cette tâche. En outre, l'efficacité des systèmes Autopilot et FSD est très variable.Selon un rapport, cela est dû au fait que ces systèmes ont été formés en priorité sur les itinéraires empruntés par Musk et d'autres conducteurs célèbres. En conséquence, les logiciels Autopilot et FSD de Tesla peuvent mieux naviguer sur les itinéraires empruntés par Musk et d'autres conducteurs célèbres, ce qui rendra leurs trajets plus fluides et plus directs.Un autre rapport a confirmé que ni l'Autopilot ni le FSD n'est aussi efficace que Musk le prétend, les deux systèmes étant impliqués dans des milliers de collisions avec des véhicules d'urgence en stationnement et de nombreux accidents mortels. En analysant les collisions mortelles de 2017 à 2022 impliquant des modèles de voitures de 2018 à 2022, une statistique inquiétante en est ressortie : Tesla a le taux d'accidents mortels le plus élevé parmi les marques automobiles. Le constructeur automobile a enregistré 5,6 accidents mortels par milliard de miles parcourus par ses véhicules.Début 2024, Elon Musk a reconnu publiquement que HW3 ne peut pas prendre en charge l'autonomie complète sans supervision, selon Connery. Que signifie donc cette décision de justice pour Tesla ? Tesla devrait donc remplacer l'ordinateur dans un maximum de 4 millions de véhicules ou indemniser les propriétaires concernés. Pourtant, cela représente une facture de plusieurs milliards de dollars.Connery rapporte que, selon les estimations de l'industrie publiées par l'International Business Times, la mise à niveau pourrait coûter à Tesla environ 10 milliards de dollars américains. Ce montant comprend le matériel, la main-d'œuvre et la logistique. En cas de mauvaise gestion, l'affaire pourrait déclencher : des poursuites supplémentaires, une crise de confiance pour Tesla en tant qu'entreprise technologique et un problème mondial. La décision pourrait donc avoir des conséquences considérables, tant sur le plan financier que stratégique, pour le constructeur de voitures électriques le plus célèbre au monde.Fait intéressant, en mars 2025, Tesla a annoncé la suppression de l’appellation "FSD" (Full Self-Driving) de son logiciel de conduite autonome en Chine. En abandonnant cette appellation en Chine, l’entreprise semble vouloir éviter toute confusion et désillusion auprès des consommateurs chinois qui pourraient avoir des attentes irréalistes quant aux capacités réelles de son logiciel.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?