Le PDG d'Uber déclare que les robotaxis Waymo sur son application ont dépassé ses attentes, les 100 véhicules autonomes sont plus occupés que 99 % des conducteurs humains, une nouvelle victoire de l'IA

Uber multiplie les accords dans le domaine de la conduite autonome

Qui devrait mener la révolution du robotaxi ?



La déclaration du PDG d'Uber fait suite à la récente étape franchie par Waymo avec 250 000 trajets hebdomadaires payants à travers quatre villes américaines, annoncée en avril. Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, a également laissé entendre que l'entreprise pourrait à terme proposer la propriété personnelle de ses véhicules autonomes, signalant des ambitions plus larges que le covoiturage.Mais Waymo n'est pas le seul partenaire autonome d'Uber. Quelques heures avant la publication des commentaires de Dara Khosrowshahi, Uber a annoncé un accord élargi avec WeRide, un rival mondial de Waymo. Les robotaxis de WeRide seront bientôt lancés dans 15 nouvelles villes en dehors des États-Unis et de la Chine.Bien que Waymo soit le principal partenaire d'Uber aux États-Unis, le géant du covoiturage indique clairement qu'il ne s'appuiera pas sur un seul fournisseur de technologie de conduite autonome.Aux États-Unis, Waymo reste la force dominante en matière de robotaxis, surtout depuis la fermeture de Cruise. Les véhicules autonomes de Waymo circulent déjà à Austin et devraient être lancés à Atlanta. « Le bilan de Waymo en matière de sécurité et l'expérience des usagers, associés à l'envergure et à la fiabilité d'Uber sur le marché, ont fait en sorte que ces véhicules sont extrêmement occupés », a noté le PDG Dara Khosrowshahi dans ses remarques sur le premier trimestre.Mais la relation Uber-Waymo n'a pas été exempte de frictions. Lorsque Waymo a annoncé une expansion à Miami sans Uber en décembre, l'action d'Uber a été impactée. En réponse, la société a dévoilé de nouveaux partenariats américains, d'abord avec Volkswagen en avril, puis avec May Mobility en juin.Pendant ce temps, les investissements internationaux d'Uber dans la conduite autonome s'accélèrent. Juste avant les remarques de Dara Khosrowshahi, la société a annoncé un partenariat élargi avec WeRide, l'entreprise chinoise de robotaxis qui opère déjà avec Uber à Abou Dhabi. Le nouvel accord couvre 15 villes supplémentaires - intentionnellement en dehors des États-Unis et de la Chine - et comprend un investissement de 100 millions de dollars.La même semaine, Uber a annoncé un accord élargi avec Pony.ai, une autre entreprise chinoise de véhicules autonomes. Bien que l'accord exclue les opérations en Chine et aux États-Unis, il élargit considérablement leur collaboration au Moyen-Orient. Quelques jours plus tôt, Uber a également annoncé un nouveau partenariat avec Momenta pour un déploiement en Europe.À ce jour, Uber a conclu des accords avec 18 entreprises de conduite autonome. Waymo est peut-être encore le plus gros pari d'Uber aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale, le géant du covoiturage se couvre rapidement.Il n'y a pas si longtemps, Uber espérait produire des robotaxis, et pas seulement les commander. La société a investi plus d'un milliard de dollars dans sa propre technologie de conduite autonome. Mais en 2020, elle a mis fin à ses activités en vendant son unité de véhicules autonomes à Aurora, dont le PDG Dara Khosrowshahi est aujourd'hui membre du conseil d'administration.Uber n'est pas la seule entreprise américaine à ne pas avoir réussi à percer dans le domaine de la conduite autonome. Lyft a également abandonné ses ambitions en matière de conduite autonome. Cruise, la division robotaxi de General Motors, a fermé ses portes après qu'un de ses véhicules a traîné un piéton sur une vingtaine de mètres. Tesla continue de vanter les mérites de son logiciel Full Self-Driving (FSD), mais le robotaxi promis par Elon Musk n'est toujours pas arrivé.Waymo reste donc le principal - mais pas le seul - concurrent américain dans la course au robotaxi. Pendant ce temps, des entreprises chinoises comme WeRide, Pony.ai et Momenta se développent rapidement. Uber est sur le point de jouer un rôle majeur sur ce marché mondial en pleine expansion, en proposant des trajets autonomes à sa base d'utilisateurs fidèles. Pour l'instant, Uber ne choisit pas un seul cheval, mais parie sur l'ensemble du peloton.Malgré les résultats prometteurs obtenus à Austin, le bilan plus général de Waymo reste mitigé. Si ses robotsaxis ont parcouru plus de 80 millions de kilomètres avec moins d'accidents que les conducteurs humains , des dysfonctionnements techniques persistants - notamment des incidents liés à des collisions avec des cyclistes et des barrières - continuent de soulever des questions sur la sécurité et la fiabilité réelles des systèmes de conduite autonome.Ces doutes sont amplifiés par des dysfonctionnements très médiatisés, notamment lorsqu'un robotaxi de Waymo a tourné en rond sur le chemin de l'aéroport faisant rater son vol au passager du véhicule. Les tentatives pour arrêter le véhicule par l'intermédiaire de l'assistance clientèle ont échoué, faisant écho à des défaillances similaires et alimentant le scepticisme quant à la capacité de la technologie à être déployée à grande échelle.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative d'Uber crédible ou pertinente ?