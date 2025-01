Pris au piège par Waymo sur le chemin de l'aéroport : Le taxi autonome tourne en rond alors que le vol d'un passager s'éloigne

Waymo est une entreprise de technologie de conduite autonome et une filiale d'Alphabet Inc. qui propose un service au public sans conducteur de sécurité dans le véhicule. Waymo exploite actuellement des services commerciaux de robotaxi à Phoenix, en Arizona, à Los Angeles et à San Francisco, et de nouveaux services sont prévus à Austin, au Texas. En novembre 2024, c'est à Los Angeles que le service de robotaxi de Waymo a été dernièrement ouvert au public. Récemment, un passager du robotaxi autonome Waymo a vécu une histoire insolite. Mike Johns essayait de se rendre de Phoenix à Los Angeles. Il a pris un Waymo pour se rendre à l'aéroport, mais la voiture n'a pas voulu s'arrêter et a tourné en boucle autour d'un parking au lieu de se diriger vers le terminal. Selon Mike Johns, la voiture a fait environ huit cercles complets. Il a enregistré une vidéo qui a été visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux.Pendant que la voiture tournait en rond, Johns a contacté le service client de Waymo par téléphone pour obtenir de l'aide, mais ils n'ont pas réussi à faire arrêter le véhicule. Ce qui s'est passé ensuite est contesté. Certains rapports indiquent qu'après quelques minutes, la voiture a été maîtrisée et qu'il est arrivé à l'aéroport juste à temps. D'autres affirment que les boucles répétées dans le parking lui ont fait rater son vol.Quoi qu'il en soit, Johns s'est plaint du caractère impersonnel de l'appel au service clientèle et s'est demandé s'il n'était pas en train de parler à une IA. Il se plaint également de ne pas avoir été remboursé de ses frais et que Waymo ne l'a pas contacté pour assurer le suivi.Ce n'est pas la première fois que ce genre d'évènement s'est produit. Fin décembre 2024, un robotaxi de Waymo s'est retrouvé coincé dans un rond-point. Le véhicule sans conducteur avec deux passagers a tourné en rond dans une boucle sans fin, comme s'il était désorienté et ne parvenait pas à trouver la sortie. En août 2024, des robotaxis garés dans un parking se sont klaxonnés dessus tout une nuit , empêchant les habitants aux alentours de dormir. La raison de ces évènements est une défaillance dans les algorithmes et les systèmes des véhicules.Pourtant, en août 2024, Waymo a présenté la sixième génération de son système de conduite autonome, qui promettait d'être plus intelligent, moins cher et plus performant que ses prédécesseurs. Toutefois, ces mésaventures routières montrent que ces véhicules autonomes ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec les conducteurs humains.Pensez-vous que ce récit est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?