Les robots humanoïdes chinois sont développés pour aider les travailleurs humains et non pour les remplacer, selon un haut fonctionnaire de Pékin



Cette déclaration intervient alors que la Chine accélère les essais de robots humanoïdes dotés d'IA dans les usines , dans le cadre d'une rivalité technologique permanente avec les États-Unis. Le pays s'est fixé l'objectif ambitieux de prendre la tête du secteur mondial de la robotique humanoïde d'ici à 2027, un effort qui fait écho à l'affirmation du président Vladimir Poutine selon laquelle la domination de ces technologies pourrait déterminer la suprématie mondiale.Les commentaires du haut responsable chinois font suite à l'organisation par la Chine, le mois d'avril dernier, du premier semi-marathon robotisé au monde, au cours duquel 20 équipes robotisées ont concouru sur une piste séparée de celle des coureurs humains. Liang Liang a décrit l'événement comme un symbole de la manière dont les robots et les humains coexisteront, chacun développant ses propres capacités sans concurrence directe.« Les robots s'occuperont de tâches dangereuses telles que l'exploration des fonds marins ou les opérations nocturnes », a expliqué M. Liang, ajoutant qu'ils créeraient « des produits meilleurs et moins chers » pendant que les humains se consacreraient à d'autres tâches. Le responsable s'est exprimé au Centre d'innovation en robotique humanoïde de Pékin, qui a présenté des robots, dont le modèle Tiangong Ultra, vainqueur du marathon et capable de rouler à 12 km/h.La Chine a investi massivement dans la robotique humanoïde, avec des projets soutenus par l'État qui développent des machines pour des tâches spécialisées et des fonctions de la vie quotidienne. Cette technologie est considérée comme essentielle pour maintenir la productivité à mesure que la main-d'œuvre chinoise vieillit, même si les autorités insistent sur le fait qu'elle n'entraînera pas de chômage de masse. Parmi les autres prototypes présentés figuraient des robots conçus pour franchir des obstacles dans des environnements changeants.Les propos de Liang Liang surviennent dans un contexte d'inquiétude croissante quant aux capacités des robots autonomes, soulignée par un incident récent en Chine au cours duquel un robot doté d'IA a mené une révolte en incitant 12 autres robots à "quitter leur travail". D'abord perçu comme une mise en scène, l'épisode a ensuite été reconnu par l'équipe de robotique de Shanghai, qui a affirmé que les robots avaient effectivement été « kidnappés ».Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les déclarations de ce haut responsable chinois crédibles ou pertinentes ?