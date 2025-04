La Chine oppose des robots humanoïdes à des humains lors d'un semi-marathon durant lequel 21 robots se sont joints à des milliers de coureurs, c'est la première fois que ces machines courent aux côtés d'humains

Certains robots ont éprouvé des difficultés



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 284 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette avancée intervient dans un contexte marqué par un intérêt croissant de la Chine pour les capacités robotiques. En octobre 2024, la startup chinoise Robot Era a dévoilé STAR1 , un robot humanoïde présenté comme le plus rapide du monde. Selon l'entreprise, STAR1 a surpassé des concurrents tels qu'Optimus de Tesla et Atlas de Boston Dynamics, atteignant une vitesse de pointe de 13 km/h lors de tests effectués dans le désert de Gobi.Les robots qui ont participé au semi-marathon de Yizhuang ont été conçus par des fabricants chinois tels que DroidUP et Noetix Robotics. Ils étaient de toutes les formes et de toutes les tailles, certains mesurant moins de 120 cm, d'autres atteignant 1,8 m de haut. Une entreprise s'est vantée que son robot ressemblait presque à un être humain, avec des traits féminins et la capacité de faire des clins d'œil et des sourires.Certaines entreprises ont testé leurs robots pendant des semaines avant la course. Les autorités de Pékin ont décrit l'événement comme étant plus proche d'une compétition de voitures de course, compte tenu de la nécessité de disposer d'équipes d'ingénieurs et de navigateurs.« Les robots fonctionnent très bien, ils sont très stables... J'ai l'impression d'assister à l'évolution des robots et de l'intelligence artificielle », a déclaré He Sishu, un spectateur qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).Les robots étaient accompagnés d'entraîneurs humains, dont certains devaient soutenir physiquement les machines pendant la course.Quelques-uns des robots portaient des chaussures de course, l'un d'eux des gants de boxe et un autre un bandeau rouge portant les mots « Bound to Win » en chinois.Le robot vainqueur a été le Tiangong Ultra, du Centre d'innovation en robotique humaine de Pékin, avec un temps de 2 heures et 40 minutes. Le vainqueur masculin de la course a réalisé un temps de 1 heure et 2 minutes.Le centre est détenu à 43 % par deux entreprises d'État, tandis que la branche robotique 1810.HK du géant de la technologie Xiaomi et la principale entreprise chinoise de robots humanoïdes UBTech se partagent le reste à parts égales.Tang Jian, responsable technologique du centre de robotique, a déclaré que les performances du Tiangong Ultra étaient facilitées par ses longues jambes et un algorithme lui permettant d'imiter la façon dont les humains courent un marathon.« Je ne veux pas me vanter, mais je pense qu'aucune autre entreprise de robotique en Occident n'a égalé les performances sportives du Tiangong », a déclaré Tang Jian, ajoutant que le robot n'a changé de batterie que trois fois au cours de la course.Certains robots, comme Tiangong Ultra, ont terminé la course, tandis que d'autres ont eu des difficultés dès le début. Un robot est tombé sur la ligne de départ et est resté couché pendant quelques minutes avant de se relever et de s'élancer. L'un d'eux s'est écrasé contre une balustrade après avoir couru quelques mètres, provoquant la chute de son opérateur humain.Bien que des robots humanoïdes aient fait leur apparition lors de marathons en Chine au cours de l'année écoulée, c'est la première fois qu'ils courent aux côtés d'êtres humains.La Chine espère que les investissements dans les industries de pointe telles que la robotique contribueront à créer de nouveaux moteurs de croissance économique. Certains analystes se demandent toutefois si le fait que des robots participent à des marathons est un indicateur fiable de leur potentiel industriel.Alan Fern, professeur d'informatique, d'intelligence artificielle et de robotique à l'université d'État de l'Oregon, a déclaré que, contrairement aux affirmations des responsables de Pékin selon lesquelles une telle course nécessite des « percées en matière d'IA », le logiciel permettant aux robots humanoïdes de fonctionner a été mis au point et démontré il y a plus de cinq ans.« Les entreprises chinoises se sont vraiment concentrées sur la démonstration de la marche, de la course, de la danse et d'autres prouesses d'agilité. [...] En général, ces démonstrations sont intéressantes, mais elles ne démontrent pas grand-chose en ce qui concerne l'utilité d'un travail utile ou tout type d'intelligence de base », a déclaré Alan Fern.Tang Jian, directeur technique du centre de robotique, a déclaré : « Nous nous concentrerons à l'avenir sur les applications industrielles des robots humanoïdes, afin qu'ils puissent véritablement entrer dans les usines, les entreprises et, enfin, les foyers. »Alors que les progrès de la robotique s'accélèrent, le PDG de Tesla a récemment réitéré sa vision d'un avenir façonné par les robots et l'IA. Lors du dernier Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, Elon Musk a prédit que les robots humanoïdes et l'IA rendront l'argent inutile et créeront une société « parfaite » en débloquant des services quasi-infinis. Toutefois, ses détracteurs estiment que ses propos s'inscrivent dans le cadre d'une vaste opération de marketing visant à promouvoir le robot Optimus de Tesla, dont la production est prévue pour 2025.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative chinoise crédible ou pertinente ?Pensez-vous que cette prouesse des chercheurs chinois est un indicateur fiable du potentiel industriel des robots humanoïdes ?