En mars dernier, Tesla a annoncé la suppression de l’appellation "FSD" (Full Self-Driving) de son logiciel de conduite autonome en Chine. Le terme "FSD" a été fortement associé à la promesse de la conduite autonome complète, un élément central du marketing de Tesla. En abandonnant cette appellation en Chine, l’entreprise semble vouloir éviter toute confusion et désillusion auprès des consommateurs chinois qui pourraient avoir des attentes irréalistes quant aux capacités réelles de son logiciel.Récemment, un rapport a révélé que Tesla s'apprête à mettre en circulation quelques robotaxis à Austin. Il ne s'agira pas des robotaxis CyberCab que Tesla a "dévoilés" à la fin de l'année 2024, mais de Model Y classiques équipés d'une version du logiciel dit "entièrement autonome" de Tesla. Pourtant, selon les résultats du dernier test réalisé par le Dawn Project, une organisation dédiée à la sécurité fondée par Dan O'Dowd, diplômé du Caltech et ingénieur logiciel, la réponse est clairement "pas terrible". Du moins, si l'on se soucie du fait que les voitures s'arrêtent pour laisser descendre les enfants des bus scolaires.Lors du test, O'Dowd a conduit un Model Y équipé du logiciel FSD 13.2.9 devant un bus scolaire à l'arrêt, avec son panneau d'arrêt déployé et ses feux rouges clignotants. Ils ont ensuite placé un mannequin de la taille d'un enfant sur la trajectoire de la Tesla pour voir si elle s'arrêterait pour l'enfant. La voiture a roulé sur l'enfant comme s'il n'était pas là.Pour aggraver les choses, la Tesla n'a pas manqué de détecter le mannequin, ce qui aurait déjà été suffisamment grave. Le système a en fait détecté le mannequin de la taille d'un enfant et l'a classé comme piéton, mais n'a pas pris la peine de s'arrêter ni même de ralentir. Il a simplement continué sa route, ignorant complètement l' "enfant" qui traversait la rue. On pourrait penser qu'une personne aussi éprise d'enfants qu'Elon Musk voudrait au moins que ses produits évitent de renverser des enfants, n'est-ce pas ?[TWITTER]

