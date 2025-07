Unitree dévoile son nouveau robot humanoïde R1, disponible à partir de 5 900 dollars et pesant seulement 25 kg, soit un prix nettement inférieur à celui du G1



Le lancement du robot humanoïde R1 fait suite à la sortie, en août 2024, d'une version prête pour la production de masse du modèle G1 d'Unitree. Avec un prix de départ de 16 000 dollars, ce modèle se présente comme une alternative plus abordable et plus performante, marquant le passage d'Unitree à la viabilité commerciale et permettant à l'entreprise de réduire l'écart technologique avec des concurrents tels que Boston Dynamics ou Sanctuary AI.Unitree Robotics commercialise l'un des premiers robots humanoïdes au monde à moins de 6 000 dollars, réduisant considérablement le prix d'entrée pour ce qui devrait devenir une vague de machines polyvalentes dotées d'intelligence artificielle (IA) destinées au lieu de travail et à la maison.La start-up, qui figure parmi les pionniers de la robotique chinoise, a annoncé le vendredi 25 juillet 2025 la sortie de son robot R1, dont le prix de départ est fixé à 5 900 dollars. La machine ne pèse que 25 kg et dispose de 26 articulations, a indiqué l'entreprise dans une vidéo publiée sur WeChat. Elle est équipée d'un grand modèle de langage d'intelligence artificielle multimodale qui intègre les modalités de la parole et de l'image, permettant ainsi la reconnaissance vocale et visuelle.Le nouveau modèle R1 est non seulement moins cher que le G1, le robot bipède lancé par Unitree en 2024, mais il est également plus léger que ce dernier, qui pèse 35 kg.Le prix à quatre chiffres souligne les ambitions d'une nouvelle génération de start-ups qui tentent de dépasser les États-Unis dans le domaine des technologies de pointe. Unitree s'est fait connaître en février 2025 après que son PDG, Wang Xingxing, ait rejoint des personnalités telles que Jack Ma, d'Alibaba Group Holding Ltd., et Pony Ma, de Tencent Holdings Ltd., lors d'un sommet très médiatisé avec le président chinois Xi Jinping.Le lancement du nouveau robot humanoïde R1 coïncide avec le plus grand forum chinois sur l'IA, qui a débuté le week-end du 26 juillet à Shanghai. Ce forum réunit des fondateurs de renom, des responsables politiques de Pékin et des investisseurs avides d'IA. La Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle rassemble de nombreuses personnalités clés qui devraient contribuer aux efforts de la Chine dans ce domaine, qui se traduit concrètement par le développement rapide de robots plus humanoïdes.Après des décennies de domination par des entreprises américaines telles que Boston Dynamics, les entreprises chinoises se lancent ainsi désormais dans la conception de robots humanoïdes destinés aux usines, aux foyers et même à un usage militaire. Le prix est un facteur crucial pour leur prolifération.Pour rappel, Unitree a présenté son agent humanoïde G1 en mai 2024. Vendu à partir de 16 000 dollars, ce robot polyvalent et beaucoup plus complet que le H1 a trouvé sa place dans les laboratoires de recherche et les écoles. Le modèle H1, plus avancé et plus grand, coûte quant à lui plus de 90 000 dollars. Son concurrent UBTech Robotics Corp. a récemment annoncé son intention de commercialiser cette année un robot humanoïde à 20 000 dollars pouvant servir de compagnon domestique, cherchant ainsi à s'étendre au-delà des usines.Si le projet fonctionne comme annoncé, le nouveau robot d'Unitree marquerait une étape importante pour l'industrie robotique, en particulier dans le domaine des humanoïdes complexes. Morgan Stanley Research estime que le coût du robot humanoïde le plus sophistiqué en 2024 était d'environ 200 000 dollars.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'Unitree crédible ou pertinente ?