Un technicien de l'usine Tesla réclame 51 millions de dollars après avoir été blessé lors du démontage d'un robot



Tesla est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs de stockage d'énergie à batterie stationnaires à l'échelle domestique ou du réseau, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et services connexes. La société développe depuis 2022 un robot humanoïde appelé Optimus. Elon usk a déclaré qu'Optimus utilise le même logiciel de base que celui qui alimente la technologie de conduite entièrement autonome de Tesla et a suggéré qu'il pourrait être utilisé dans les usines Tesla pour pallier la pénurie de main-d'uvre grâce à l'automatisation des tâches répétitives.Selon un article publié dans The Independent, Peter Hinterdobler, un technicien en robotique âgé de 50 ans travaillant dans l'usine Tesla de Fremont, en Californie, poursuit Tesla et le fabricant de robots FANUC pour 51 millions de dollars à la suite d'un accident du travail survenu à l'été 2023. La plainte indique que le 22 juillet 2023, alors qu'il aidait un ingénieur à démonter un robot transféré de la chaîne de montage du Model 3, un bras robotisé s'est soudainement détaché, propulsé à la fois par sa puissance mécanique et par la force d'un contrepoids d'environ 8 000 livres. Le choc aurait projeté Hinterdobler au sol, l'aurait rendu inconscient et lui aurait causé des blessures importantes.À ce jour, Hinterdobler affirme avoir engagé environ 1 million de dollars de frais médicaux, et estime qu'il lui faudra encore 6 millions de dollars supplémentaires. Il réclame des dommages-intérêts, dont 20 millions de dollars pour préjudice moral, 10 millions de dollars pour détresse émotionnelle, 1 million de dollars pour perte de revenus à ce jour, 8 millions de dollars pour perte de capacité de gain future et 5 millions de dollars pour incapacité passée et future à fournir des services ménagers.La plainte allègue que le robot a été placé dans une zone non prévue pour de telles opérations et que Tesla n'a pas veillé à ce que le robot soit mis hors tension et stable avant d'autoriser tout travail de démontage. Les allégations incluent également le refus de Tesla de donner accès aux images vidéo de l'événement, ainsi que la négligence de FANUC dans la conception du robot et l'absence d'avertissements ou d'instructions adéquats. L'affaire a d'abord été portée devant un tribunal d'État, puis transférée au tribunal fédéral d'Oakland à la mi-août.: The IndependentPensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?