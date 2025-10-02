Mercedes-Benz met un frein aux écrans tactiles et annonce le retour des boutons physiques, les constructeurs automobiles repensent les écrans tactiles alors que les préoccupations de sécurité s'intensifient

Mercedes-Benz est à la tête d'une évolution croissante dans le secteur automobile alors que les grands constructeurs délaissent les écrans tactiles et les commandes capacitives au profit des boutons physiques traditionnels. Rejointe par Hyundai, Volkswagen et plusieurs autres constructeurs, la marque de luxe allemande cite la demande des clients, la facilité d'utilisation et les préoccupations en matière de sécurité comme facteurs déterminants. La plupart d'entre eux ont déjà commencé à réintroduire les commandes tactiles, ou prévoient de le faire à partir de 2026.
Cette réorientation s'explique en partie par les tests réalisés par le magazine automobile suédois Vi Bilägare qui montrent que les boutons physiques seraient plus sûrs que les écrans tactiles. Les rapports soulignent que contrairement à ces derniers, les boutons physiques permettent aux conducteurs d'interagir sans quitter la route des yeux, réduisant ainsi le risque de distraction.
Ces constats ont été par la suite renforcés par plusieurs études et enquêtes de satisfaction révélant que de nombreux automobilistes rejetaient les écrans tactiles, qu'ils jugeaient trop compliqués, anxiogènes et moins efficaces que les boutons physiques. Face à ces critiques récurrentes, une partie croissante de l'industrie prend désormais conscience de ce problème.
Les grands constructeurs automobiles abandonnent enfin les écrans tactiles et les boutons tactiles capacitifs au profit du style tactile d'origine après des années de demandes insistantes de la part des passionnés d'automobile. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que les marques de luxe comme les marques bon marché s'engagent dans cette voie.
Mercedes-Benz est la dernière en date à avoir pris cette décision, mais plusieurs autres grandes marques telles que Hyundai et Volkswagen ont également exprimé leur engagement en faveur du retour de l'analogique. Volkswagen, qui se distingue par le fait qu'elle détient la marque de luxe Audi, a elle aussi confirmé son intention de réintroduire les boutons physiques. Mini (propriété de BMW), Subaru, Porsche (qui fait partie du groupe Volkswagen Auto), Ferrari et même plusieurs constructeurs automobiles chinois se sont également engagés à réintroduire ces boutons.
Presque toutes ces marques ont déjà produit des voitures contemporaines qui s'éloignent de l'approche des écrans tactiles et des boutons capacitifs, ou ont confirmé qu'elles commenceraient à le faire en 2026.
Mercedes-Benz a pris cette décision après avoir « écouté attentivement les commentaires des clients et analysé les données d'utilisation réelles ». La marque a précisé que « les commandes physiques offrent une facilité d'utilisation et un confort supérieurs pour de nombreux conducteurs ».
Cependant, une idée reçue courante concernant le retour des boutons est qu'il pourrait faire baisser le prix de vente conseillé des véhicules, notamment ceux des marques de luxe comme Mercedes, mais ce n'est pas forcément le cas. Les boutons analogiques ont tendance à être plus coûteux à produire que les boutons tactiles capacitifs ou les écrans tactiles en raison des multiples composants différents et interconnectés dont ils ont besoin.
Même si cela ne correspond pas forcément aux attentes des acheteurs potentiels en matière de réduction des coûts, le retour des boutons physiques reste donc une avancée majeure pour le confort, la commodité et, surtout, la sécurité de tous les conducteurs.
Préoccupations relatives aux boutons tactiles capacitifs
En août, un recours collectif a été intenté dans le New Jersey, arguant que les boutons tactiles capacitifs de la Volkswagen ID.4 EV devaient être considérés comme un « défaut » en raison des blessures et des décès qu'ils auraient causés.
Alors que le procès est en cours, les dossiers officiels de la National Highway Traffic Safety Administration (Agence nationale américaine de sécurité routière) sur ce modèle font état de cas d'accélération involontaire résultant de l'activation accidentelle du régulateur de vitesse adaptatif via le système tactile capacitif.
Ce phénomène est possible car les boutons tactiles capacitifs réagissent uniquement à la présence d'un champ électrique et non à la pression exercée. Cela signifie que les conducteurs peuvent activer certaines fonctions sans le vouloir ou même sans s'en rendre compte, simplement en ajustant la position de leurs mains sur le volant, comme c'est le cas avec l'ID.4.
Les écrans tactiles ont également été jugés plus dangereux qu'utiles dans les véhicules modernes, en particulier en raison des menus de fonctions complexes et superposés qu'ils comportent généralement. En devant parcourir plusieurs sous-menus pour effectuer une opération simple, les conducteurs sont non seulement distraits plus longtemps, mais peuvent même s'énerver en parcourant les menus, ce qui affecte davantage leur conduite.
Cela explique également pourquoi les boutons physiques sont si appréciés. Une opération aussi simple que changer de station de radio, régler le volume ou ajuster la climatisation/le chauffage ne devrait pas nécessiter jusqu'à une minute de manipulations irritantes.
Quel effet sur les véhicules électriques ?
Tesla pourrait constituer une exception au retour des boutons physiques, son immense tablette intégrée au tableau de bord étant sans doute la caractéristique la plus emblématique de la marque. Ces véhicules n'ont en effet jamais été équipés de boutons de démarrage, ce qui signifie que les acheteurs potentiels sont non seulement plus conscients de ce à quoi ils s'engagent, mais qu'ils ne ressentent aucune nostalgie pour la présence de boutons analogiques dans les voitures.
Alors que certains constructeurs chinois de véhicules électriques se sont engagés à installer des boutons pour les fonctions couramment utilisées, Tesla n'a fait aucune promesse en ce sens.
Les autres constructeurs américains de véhicules électriques sont divisés sur la question. Alors que Rivian a déclaré la guerre aux boutons physiques à la fin de l'année dernière, les camions électriques de Scout Motors intègrent des boutons tactiles pour les fonctions couramment utilisées.
Alors que plusieurs marques automobiles envisagent désormais l'abandon des écrans tactiles au profit des boutons physiques, le débat n'est pas nouveau. En 2024, lEuropean New Car Assessment Program (NCAP), un organisme européen chargé de la sécurité des véhicules, avait déjà encouragé les constructeurs automobiles à ramener les boutons physiques. Selon l'Euro NCAP, « les accidents dus à la distraction sont en augmentation et les grands écrans tactiles encouragent cette distraction au volant. »
