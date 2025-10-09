La startup de véhicules électriques Rivian ne proposera pas Apple CarPlay ni Android Auto, même si cela contrarie ses clients, qui considèrent inacceptable l'absence d'intégration de base avec les téléphones

La start-up de véhicules électriques Rivian ne proposera pas Apple CarPlay ni Android Auto, même si cela contrarie ses clients, qui considèrent inacceptable l'absence d'intégration de base avec les téléphones



Rivian Automotive, Inc. est un constructeur américain de véhicules électriques et une entreprise de technologie automobile fondée en 2009. Rivian produit un SUV électrique, une camionnette sur une plateforme « skateboard » qui peut supporter de futurs véhicules ou être adoptée par d'autres entreprises, ainsi qu'une fourgonnette de livraison électrique, la Rivian EDV. Rivian a commencé à livrer sa camionnette R1T à la fin de l'année 2021. Le groupe est coté à la bourse de New York depuis 2021.Si beaucoup louent les logiciels de Rivian, les propriétaires continuent de se plaindre de l'absence de prise en charge d'Android Auto et d'Apple CarPlay. Cependant, toutes les demandes des clients visant à obtenir ces fonctionnalités se sont heurtées à un mur auprès de la direction de Rivian. Dans une récente interview, le PDG de Rivian, RJ Scaringe, a réaffirmé cette décision, même s'il sait qu'elle pourrait contrarier des clients potentiels.Rivian est l'une des start-ups les plus prospères dans le domaine des véhicules électriques, même si elle continue de perdre de l'argent sur chaque voiture vendue. Grâce à d'importantes réserves de trésorerie, Rivian a pu se permettre d'étirer ses ressources au moment où elle a commencé à développer de nouveaux modèles, tels que les crossovers compacts R2 et R3. Ses produits sont généralement très appréciés, grâce à une qualité de fabrication exceptionnelle et à un excellent support logiciel.Cependant, malgré ces éloges, les propriétaires de Rivian sont moins satisfaits du fait que leurs véhicules électriques n'offrent pas les fonctionnalités d'intégration téléphonique de base. Pour aggraver les choses, Rivian a refusé d'offrir la prise en charge d'Apple CarPlay et d'Android Auto. Plus précisément, les propriétaires de Rivian se plaignent de ne pas pouvoir envoyer de messages à l'aide du logiciel natif de la voiture et de la qualité sonore médiocre de la connexion audio Bluetooth.Dans une récente interview, le PDG de Rivian, RJ Scaring, a réaffirmé sa décision de ne pas proposer Apple CarPlay. Il est convaincu que les clients de Rivian « apprécieront » de ne pas avoir Apple CarPlay, ce qui semble bizarre. RJ Scaringe a réitéré que Rivian prépare d'importantes améliorations logicielles à l'aide d'applications intégrées, telles qu'Apple Music, Google Maps, Spotify et YouTube. La société travaille également sur un assistant IA qui devrait être lancé dans les 18 prochains mois et qui offrira des fonctionnalités de conversion de la voix en texte pour la messagerie.Les propriétaires actuels de Rivian et les acheteurs potentiels ont été scandalisés par la déclaration de RJ Scaringe. Beaucoup considèrent que l'absence d'intégration téléphonique de base est inacceptable dans un véhicule de luxe. Même si Rivian prévoit de prendre exemple sur Tesla à cet égard, rien ne justifie de priver les propriétaires de Rivian d'une expérience d'infodivertissement complète. Après tout, il ne s'agit pas seulement d'applications de streaming musical et de navigation. Cependant, RJ Scaringe est déterminé à ignorer tous ceux qui continuent de réclamer la prise en charge d'Apple CarPlay.« Pour certaines personnes, cela signifie qu'elles n'achèteront pas de Rivian », a déclaré RJ Scaringe. « Nous l'acceptons. C'est un choix. Je le répète sans cesse : pour créer un produit aussi complexe que celui-ci, il faut reconnaître et accepter le fait que nous devons prendre une multitude de décisions. [...] Certaines de ces décisions ne feront pas l'unanimité, et ce n'est pas grave. »Si beaucoup considèrent CarPlay et Android Auto comme de simples substituts aux logiciels embarqués dans les voitures, qui sont souvent médiocres, ils sont en réalité bien plus que cela. Beaucoup y voient un moyen plus efficace de rester informé de ce qui se passe sur leur téléphone, sans avoir à le sortir de leur poche et à se laisser distraire. Il s'agit en fait de leur téléphone, mais avec un écran plus grand sur le tableau de bord de la voiture, plutôt que d'un nouvel appareil nécessitant ses propres identifiants et autorisations.Quelle que soit la qualité du logiciel Rivian, ses applications ne pourront jamais rivaliser avec celles disponibles dans l'App Store d'Apple ou le Google Play Store. Il n'y aura pas autant de développeurs pour mettre à jour les applications pour l'écosystème Rivian, et certaines applications marginales ne seront jamais proposées. Il en résultera une expérience médiocre et souvent moins sécurisée.RJ Scaringe, PDG de RivianQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Rivian crédible ou pertinente ?