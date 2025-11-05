Les ventes de Tesla continuent de s'écrouler en Europe avec une baisse jusqu'à 89 %, alors que le marché total est en forte hausse de 119 % au cours de la même période

Tesla est actuellement confronté à d'importants défis commerciaux en Europe et en Chine, avec une baisse significative des nouvelles immatriculations et des chiffres de vente. Le mois d'octobre a été marqué par une chute vertigineuse des ventes, atteignant jusqu'à 89 %, alors que le marché européen des véhicules électriques connaît une forte croissance. Les observateurs du secteur identifient la gamme limitée de véhicules de la société, l'intensification de la concurrence et la présence publique controversée d'Elon Musk comme les principaux facteurs à l'origine des difficultés actuelles de Tesla.
La contre-performance actuelle de Tesla prolonge un ralentissement amorcé depuis plusieurs mois sur le Vieux Continent. Face à la montée en puissance des véhicules électriques chinois, plus compétitifs en prix et en diversité, la marque dElon Musk enregistre une baisse continue de ses ventes de voitures neuves, chutant de 27,9 % en mai 2025 pour le cinquième mois consécutif, tandis que le marché européen des véhicules électriques progressait simultanément de 27,2 %.
Le géant des véhicules électriques Tesla rencontre d'importantes difficultés sur les marchés européens et chinois, ce qui laisse présager une période difficile malgré une brève reprise dans certaines régions au cours du mois de septembre.
Des données récentes révèlent une forte baisse des nouvelles immatriculations de Tesla, un indicateur clé des ventes, avec des baisses alarmantes dans plusieurs pays européens. Les chiffres d'octobre ont montré une chute des immatriculations de 89 % en Suède, 86 % au Danemark et 50 % en Norvège. L'Espagne a également connu une baisse substantielle de 31 %. Ces résultats contrastent fortement avec le marché européen des véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui a connu une forte hausse de 119 % au cours de la même période, soulignant les difficultés particulières rencontrées par Tesla. Au total, les ventes globales de Tesla sur le continent ont baissé de 28,5 % jusqu'en septembre par rapport aux neuf premiers mois de l'année précédente.
Au milieu de ces baisses généralisées, la France s'est démarquée comme l'un des rares pays à afficher une tendance positive pour le deuxième mois consécutif. Le marché français a connu une croissance significative en raison dun nouveau programme dincitation aux véhicules électriques pour les personnes à revenu faible ou moyen.
Aux États-Unis, la trajectoire de Tesla a également été irrégulière. Une baisse de 13,5 % des ventes au deuxième trimestre a fait chuter sa part de marché des véhicules électriques aux États-Unis sous la barre des 40 % pour la première fois en août. Si le troisième trimestre a connu une hausse temporaire due à la ruée des consommateurs pour profiter des crédits d'impôt fédéraux arrivant à expiration, les analystes anticipent largement un nouveau ralentissement au quatrième trimestre, à la fin de ces mesures incitatives.
Les observateurs du secteur soulignent plusieurs facteurs contribuant aux difficultés commerciales mondiales de Tesla. L'une des principales préoccupations concerne sa gamme de véhicules relativement limitée et vieillissante, en particulier par rapport à l'innovation rapide et aux lancements de nouveaux modèles par les constructeurs chinois de véhicules électriques en plein essor. La concurrence féroce d'une nouvelle génération de véhicules électriques sophistiqués et souvent plus abordables a indéniablement un impact sur la position de Tesla sur le marché.
De plus, l'« effet Musk » ne peut être ignoré. Les déclarations publiques et les associations souvent polarisantes d'Elon Musk sont de plus en plus citées comme un facteur dissuasif pour les acheteurs potentiels, en particulier sur le marché européen et auprès d'une partie des consommateurs américains, qui recherchent peut-être des marques dirigées par des personnalités publiques moins controversées.
En plus de ses difficultés en Europe, Tesla doit également faire face à un contexte difficile en Chine, un marché mondial crucial pour les véhicules électriques. Après une modeste augmentation de 2,8 % en septembre, les ventes de Tesla en Chine ont chuté de 9,9 % en octobre, ce qui témoigne des difficultés persistantes rencontrées sur ce marché hautement concurrentiel.
Alors que Tesla se prépare pour son assemblée annuelle le 6 novembre, tous les regards seront tournés vers les actionnaires qui délibéreront sur la rémunération controversée d'Elon Musk, estimée à 1 000 milliards de dollars. La présidente du conseil d'administration de la société, Robyn Denholm, a appelé à l'approbation de cette rémunération, invoquant le risque de perdre son PDG visionnaire si l'accord n'était pas conclu, un scénario qui ajoute une couche supplémentaire de complexité aux difficultés actuelles de Tesla sur le marché et à sa trajectoire future.
Les difficultés de Tesla dépassent par ailleurs le cadre industriel. Daprès une récente étude du National Bureau of Economic Research, la politique dElon Musk aurait coûté à Tesla plus dun million de ventes aux États-Unis entre 2022 et 2025. Létude évoque un "effet partisan" ayant aliéné une partie de la clientèle fidèle du constructeur, amplifiant la crise dimage de la marque.
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous que la chute des ventes de véhicules Tesla en Europe est pertinente ou cohérente ?
Voir aussi :
Les ventes de Tesla chutent de 40 % en UE et celles de son concurrent chinois BYD triplent, dans un contexte de questionnements sur la possibilité pour des logiciels comme le FSD d'atteindre la pleine autonomie
Les ventes de Tesla s'écroulent partout dans le monde après les prises de positions politiques controversées du milliardaire de la tech Elon Musk, malgré la promesse d'un « retour à la croissance » en 2025
Vers la fin de Tesla ? Les ventes du constructeur de véhicules présentés comme entièrement autonomes ne cessent de chuter, ce qui ravive les questionnements sur la possibilité d'atteinte du niveau d'autonomie 5
Vous avez lu gratuitement 689 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.