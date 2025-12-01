IdentifiantMot de passe
Tesla Cybertruck : déjà 2 ans sur les routes publiques et un flop sur plusieurs aspects dont le logiciel Full Self Driving
Et le choix de l'entreprise pour le tout électronique qui suscite des débats

Le , par Patrick Ruiz
Tesla Cybertruck : déjà 2 ans sur les routes publiques et un flop sur plusieurs aspects dont le logiciel Full Self Driving
Et le choix de lentreprise pour le tout électronique qui suscite des débats

Ce weekend marque le deuxième anniversaire de la première livraison du Cybertruck de Tesla. En effet, le 30 novembre 2023, des centaines de personnes se sont rassemblées à cette occasion au sein de la Gigafactory du Texas. Le moins que lon puisse dire à date est que le Cybertruck est un échec commercial. Cest la faute à divers facteurs parmi lesquels on compte le logiciel Full Self Driving et le choix de lentreprise pour le tout électronique qui suscite des débats.



Le logiciel Full Self-Driving des Cybertruck accusé d'être beaucoup moins fiable

Les régulateurs enquêtent sur les logiciels d'aide à la conduite de Tesla (Autopilot et Full Self-Driving) depuis des années. Ils ont découvert que les propriétaires de Tesla sont souvent bercés par un faux sentiment de sécurité, en grande partie à cause du marketing terriblement trompeur de Tesla et de son PDG Elon Musk. Depuis plus de dix ans, Elon Musk promet chaque année que « Tesla livrera une conduite autonome intégrale l'année prochaine ».

Mais la réalité a eu du mal à le rattraper. Tesla soutient toujours que son logiciel Full Self-Driving exige que les conducteurs soient engagés et prêts à prendre le contrôle à tout moment. Dans la pratique, les conducteurs comme Jonathan Challinger se déconnectent souvent lors que le système est activé.

Au fil des ans, les logiciels Autopilot et le Full Self-Driving de Tesla ont été liés des centaines d'accidents, dont certains étaient mortels, et ont été impliqués dans un grand nombre de poursuites judiciaires. Certains reprochent à Tesla de distribuer un logiciel en version bêta utilisable sur les routes publiques.

Les Cybertruck n'ont eu la possibilité d'utiliser la Full Self-Driving qu'à partir de septembre 2024, soit neuf mois après le lancement officiel du véhicule. Compte tenu de la taille, de la forme et du logiciel uniques du véhicule, il a fallu apporter des modifications à la version du Full Self-Driving utilisée par les autres véhicules Tesla.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) poursuit avec ses enquêtes sur le Full Self-Driving pour un problème lié à quatre accidents survenus dans des situations de faible visibilité. Le processus de la NHTSA comprend l'examen du comportement du conducteur et du logiciel dans chaque incident. Dans un accident mortel survenu en 2019, elle a confirmé que l'Autopilot de Tesla a été enclenché seulement 10 secondes avant la collision.

Les véhicules Tesla ont représenté 40 des 45 accidents mortels de véhicules électriques signalés jusqu'au 15 octobre 2024. Malgré les scandales autour de son logiciel, Elon Musk soutient que les véhicules équipés du Full Self-Driving sont plus sûrs que les voitures pilotées par l'homme, avec moins d'accidents par kilomètre parcouru.



Le choix du tout électronique est à lorigine des décès de possesseurs de Cybertruck

Cest une situation qui a tendance à se reproduire étant donné que les Tesla CyberTruck ne sont pas équipés de poignées douverture : Comment les ouvrir surtout dans des situations durgence comme des accidents qui requièrent daller rapidement à la rescousse de personnes en détresse ? Le fait est que Tesla a opté pour le tout électronique en ce qui concerne la gestion de louverture des portières. Cet état de chose vient avec un inconvénient majeur : pas douverture possible en cas dabsence dénergie électrique fournie par les systèmes internes du véhicule. Cest en raison de cet état de choses quun homme du Texas est décédé dans un cybertruck en feu.



Cest une liste non exhaustive de raisons qui aident à comprendre le flop du Cybertruck

Les performances commerciales du pickup Cybertruck d'Elon Musk ont connu un déclin notable. Les chiffres de vente du deuxième trimestre 2025 ont révélé que seulement 4 306 unités avaient été vendues. Cela représente une baisse brutale de 50 % par rapport à la même période en 2024. Mais Elon Musk a trouvé une solution de pansement : améliorer les ventes du Cybertruck en s'en vendant un grand nombre à lui-même. Des centaines de Cybertruck ont été livrés aux installations de SpaceX, et selon les prévisions, des milliers d'autres sont en route. C'est un aveu embarrassant que ce qui était autrefois le projet préféré d'Elon Musk s'est transformé en désastre.

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Pour ou contre le tout électronique dans les véhicules ?
Les échecs autour du logiciel Full Self Driving donnent-t-ils raison aux tiers qui sont d'avis qu'il n'y aura jamais de véhocules entièrement autonomes ?

petitours
Avatar de petitours
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 10:37
Mais c'est bien ce que je dis

C'est un machin qui sait rien faire à part des démo waou sauf que dans les faits il conduit la voiture et donc de fait retire 99.9% de l'attention du conducteur.
C'est un non sens total extrêmement dangereux et en plus les clients de ce truc hors de prix servent de béta testeurs sur la voie publique à grand coup de mise à jour on the air incontrôlée.
4  1 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 11:05
Citation Envoyé par petitours Voir le message
Mais c'est bien ce que je dis

C'est un machin qui sait rien faire à part des démo waou sauf que dans les faits il conduit la voiture et donc de fait retire 99.9% de l'attention du conducteur.
C'est un non sens total extrêmement dangereux et en plus les clients de ce truc hors de prix servent de béta testeurs sur la voie publique à grand coup de mise à jour on the air incontrôlée.
Ryu est un MAGA fan de Musk, donc tu n'en tireras rien. Tout ce que font Musk et Trump est merveilleux, et ce sont les autres qui ont tort.
Donc, oublies, tu vas t'esquinter la santé à vouloir débattre avec ce genre de personne.
3  1 
petitours
Avatar de petitours
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 11:06
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Ben non, le conducteur doit conduire comme si il n'y avait pas d'aide à la conduite.
Il doit mais en vrai comme le conducteur a rien à faire il sera distrait, passif, mou voir comme on l'a déjà vu trop de fois en train de dormir et ce même s'il a bien compris qu'il "doit".

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Voilà l'aide que peut fournir le Full Self-Driving (Supervised) :
- Maintien de la vitesse et de la distance en embouteillage (Traffic-Aware Cruise Control)
- Maintien en voie (Autosteer)
Ce sont des choses qui existent en pure assistance dans pleins de voitures sans pour autant conduire la voiture.
Le truc qui te met un coup de pied au derrière parce que tu fait n'importe quoi est une assistance. Un truc qui fait à ta place ne fait que t'enlever en plus ton attention.

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
- Changements de voie automatisés
Quand je conduit, changer de voir n'a jamais été une difficulté et je me demande bien qui pourrait avoir besoin d'assistance pour ça (à part que la voiture mette une tape derrière la tête de ceux qui le font sans mettre le clignotant).

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
- Stationnement automatique (Autopark)
Ca aussi ca existe dans pas mal de voitures sur cette opération qui dure peu de temps sans pour autant prendre le contrôle de la voiture pendant sa circulation normale. On est pas dans la conduite là

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Il y aussi "Navigation vers une destination (Navigate on Autopilot)" c'est un peu près un GPS,
strictement le même contexte et problème de faire 99% du job donc de retirer 99.9% de l'attention.

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
et "Rappel du véhicule (Smart Summon)" pour que la voiture se déplace dans un parking.
Plus de conducteur = ???????? de la conduite autonome

Tout ça testé à la Rache par les acheteurs du truc à grand coup de mises à jour on the air
3  1 
petitours
Avatar de petitours
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 12:09
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Hein ?
Le conducteur conduit comme si il n'y avait pas d'aide à la conduite.
Je ne comprend pas comment ça pourrait lui faire diminuer son attention.
Si on vous demande de ne rien faire 2h assis sur un fauteuil il va se passer quoi ?
reponse A : vous péter un plomb et vous virez ce système à la noix pour vous occuper les mains
reponse B : vous regardez vos mails, le paysage, la blond de la clio rouge
reponse C : adepte de la méthode Coué vous inventez une chanson et la criez très fort "je suis aware, je suis aware, je suis.....zzzzzzz rofllll zzzzzzz....."

On peut aussi imaginer la même pour un trajet de 30min, retour du boulot à 19h.

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Ouais mais les clients du Full Self-Driving (Supervised) savent depuis le début que c'est un logiciel en Bêta.
Les autres usagers de l'espace publique n'ont pas choisi dêtre des bêtas testeurs, surtout dans le rôle de figurants avec une cible sur le front !

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Tesla a besoin de beaucoup de données, donc il faut que beaucoup de véhicules circulent en utilisant le Full Self-Driving (Supervised).
Il leur suffit de payer beaucoup de conducteurs d'essais avec des procédures de test adhoc (comme d'autres le font...)

Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
En principe conduire une Tesla avec ou sans le Full Self-Driving (Supervised) c'est exactement la même chose.
Si quelqu'un se repose trop sur le système c'est lui le problème, ça ne doit pas être utilisé comme ça.
Moi je trouve que c'est le système le problème, il n'y a pas d'intermédiaire possible entre conduite autonome et un conducteur qui tient le volant pour conduire parce que tout intermédiaire ne fera que soustraire le conducteur à sa vigilance qui doit rester totale, pas parce qu'il est un vilain canard mais juste parce que le système lui la bouffe.
2  0 
gabi7756
Avatar de gabi7756
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 13:59
Citation Envoyé par Ryu2000
La voiture ne se conduit pas toute seule. Ce n'est pas fait pour ça. Le conducteur doit conduire comme si il n'y avait pas de système d'aide à la conduite.
Alors, ça sert à quoi ? Donc, selon tes dires, cest un système daide à la conduite, mais il faut que le conducteur conduise comme si ce nen était pas un ?
On a trois heures pour la dissert ?

Citation Envoyé par Ryu2000
il est bien écrit qu'un pilote automatique ne conduit pas un véhicule tout seul.
Full self-driving != autopilot
Même ces blairos de tesla font la différence ...

Mais pas grave visiblement t'as skip deux trois enseignement de base...

Et de toute façon, ça sort d'où le délire sur les mots ?
Je peux créer un logiciel, lappeler "piscine olympique" alors qu'il sert à paramétrer un système de culture intérieur.
Je ne vois pas le problème, une entreprise qui fabrique des fenêtres peut sappeler "système dexploitation".
Une entreprise qui produit des pommes peut sappeler "ordinateur personnel".
Une entreprise qui vend des perles peut sappeler "batterie acoustique".
Quand il y a confusion intentionnelle ca devrait être puni.
3  1 
petitours
Avatar de petitours
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 10:08
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Après je trouve ça bizarre de critiquer le Full Self Driving, c'est une super aide à la conduite.
Ça peut réellement aider un conducteur à éviter un accident.
Ou un truc qui retire 99.99% de l'attention du conducteur qui devrait rester aware.

le FSD n'est pas une aide à la conduite, c'est un conduite autonome qui n'est pas capable de lêtre.
2  1 
petitours
Avatar de petitours
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 10:13
[QUOTE=Patrick Ruiz;12105348
Quel est votre avis sur le sujet ?
Pour ou contre le tout électronique dans les véhicules ?[/QUOTE]

Je suis pour ma part sidéré qu'un concepteur puisse ne pas penser à prendre en compte l'ouverture du véhicule en cas de défaillance. Ça me sidère du marketing jusqu'au au projeteur qui a fait les plans de détail du truc.
2  1 
tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 11:21
Bonjour,
Citation Envoyé par Jon Shannow Voir le message
...Tout ce que font Musk et Trump est merveilleux, et ce sont les autres qui ont tort.
Tu as oublié Poutine dans la liste.

Tatayo.
3  2 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 13:27
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Je ne comprend pas du tout.
La voiture ne se conduit pas toute seule. Ce n'est pas fait pour ça.
Tu n'as pas appris l'anglais à l'école ?

Full Self Driving ! C'est on ne peut plus clair. C'est sensé être un système de conduite autonome, et c'est ainsi que ça a été vendu par Musk,... jusqu'à ce qu'on se rende compte (enfin que Musk finisse par accepté l'idée que son truc était de la merde après que plein de personnes ont eu des problèmes, et qu'hélas certaines y ont laissé leur vie), alors, à ce moment, M. Musk a déclaré : "hahaha, non, mais, attendez, c'était juste pour le fun qu'on a appelé ça comme ça. Pour faire cool, quoi. Bon, désolé pour les victimes, toussa toussa. Bon, on a rien changé à notre merde programme, on a juste changé les petites notes de bas de page pour dire que si y a encore des problèmes, ce sera la faute des conducteurs, et pas la notre. Voilà, on vous en**le embrasse tous."
3  2 
gabi7756
Avatar de gabi7756
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 01/12/2025 à 14:23
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Ça peut te dire que t'es trop près de la voiture de devant.
Ça peut te dire que tu ne dois pas doubler parce qu'il a une voiture dans ton angle mort.
Ça peut t'aider à rester en dessous des limitations de vitesse et à respecter les distances de sécurité.
Ca existe déja et depuis bien des années, et on appelle pas ca du full self driving....

Citation Envoyé par Ryu2000
Donc on s'en fout de ces histoires d'aides à la conduite
Non on s'en fous pas mdr. Si tu en vient toi même à en causer c'est que ca t'interresse... Faut être cohérent, personne t'as mis un couteau sous la gorge pour dire ces conneries

Quand tu penses perdre un débat tu remet en cause sa légitimité ?
On va parler de poutine pour te faire plaisir ...

Et c'est super bizarre de se concentrer sur le nom, un nom c'est un nom, ça ne veut rien dire.
Je vais appeler ma future marque de boisson énergisante "Cure life sickness" alors que tu bois de l'eau de tchernobyl. On va faire toute une communication en disant que c'est une boisson miracle pour soigner 80% des maladies connues.
Mais tkt ca veut rien dire...

Et puis c'est le principe de choisir un nom de marque qui te rappelle le produit ou le domaine d'activité. Je te l'accorde c'est loin d'être tout le temps vrai. Mais question marketing c'est plus simple pour faire retenir le nom de la marque par exemple.

Mon grille-pain est un grille pain automatique, quand la tartine est grillé il l'a remonte.

"Full self toasted bread"
1  0 
Commenter Signaler un problème
 