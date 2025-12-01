Et le choix de lentreprise pour le tout électronique qui suscite des débats
Ce weekend marque le deuxième anniversaire de la première livraison du Cybertruck de Tesla. En effet, le 30 novembre 2023, des centaines de personnes se sont rassemblées à cette occasion au sein de la Gigafactory du Texas. Le moins que lon puisse dire à date est que le Cybertruck est un échec commercial. Cest la faute à divers facteurs parmi lesquels on compte le logiciel Full Self Driving et le choix de lentreprise pour le tout électronique qui suscite des débats.
Le logiciel Full Self-Driving des Cybertruck accusé d'être beaucoup moins fiable
Les régulateurs enquêtent sur les logiciels d'aide à la conduite de Tesla (Autopilot et Full Self-Driving) depuis des années. Ils ont découvert que les propriétaires de Tesla sont souvent bercés par un faux sentiment de sécurité, en grande partie à cause du marketing terriblement trompeur de Tesla et de son PDG Elon Musk. Depuis plus de dix ans, Elon Musk promet chaque année que « Tesla livrera une conduite autonome intégrale l'année prochaine ».
Mais la réalité a eu du mal à le rattraper. Tesla soutient toujours que son logiciel Full Self-Driving exige que les conducteurs soient engagés et prêts à prendre le contrôle à tout moment. Dans la pratique, les conducteurs comme Jonathan Challinger se déconnectent souvent lors que le système est activé.
Au fil des ans, les logiciels Autopilot et le Full Self-Driving de Tesla ont été liés des centaines d'accidents, dont certains étaient mortels, et ont été impliqués dans un grand nombre de poursuites judiciaires. Certains reprochent à Tesla de distribuer un logiciel en version bêta utilisable sur les routes publiques.
Les Cybertruck n'ont eu la possibilité d'utiliser la Full Self-Driving qu'à partir de septembre 2024, soit neuf mois après le lancement officiel du véhicule. Compte tenu de la taille, de la forme et du logiciel uniques du véhicule, il a fallu apporter des modifications à la version du Full Self-Driving utilisée par les autres véhicules Tesla.
La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) poursuit avec ses enquêtes sur le Full Self-Driving pour un problème lié à quatre accidents survenus dans des situations de faible visibilité. Le processus de la NHTSA comprend l'examen du comportement du conducteur et du logiciel dans chaque incident. Dans un accident mortel survenu en 2019, elle a confirmé que l'Autopilot de Tesla a été enclenché seulement 10 secondes avant la collision.
Les véhicules Tesla ont représenté 40 des 45 accidents mortels de véhicules électriques signalés jusqu'au 15 octobre 2024. Malgré les scandales autour de son logiciel, Elon Musk soutient que les véhicules équipés du Full Self-Driving sont plus sûrs que les voitures pilotées par l'homme, avec moins d'accidents par kilomètre parcouru.
Le choix du tout électronique est à lorigine des décès de possesseurs de Cybertruck
Cest une situation qui a tendance à se reproduire étant donné que les Tesla CyberTruck ne sont pas équipés de poignées douverture : Comment les ouvrir surtout dans des situations durgence comme des accidents qui requièrent daller rapidement à la rescousse de personnes en détresse ? Le fait est que Tesla a opté pour le tout électronique en ce qui concerne la gestion de louverture des portières. Cet état de chose vient avec un inconvénient majeur : pas douverture possible en cas dabsence dénergie électrique fournie par les systèmes internes du véhicule. Cest en raison de cet état de choses quun homme du Texas est décédé dans un cybertruck en feu.
Cest une liste non exhaustive de raisons qui aident à comprendre le flop du Cybertruck
Les performances commerciales du pickup Cybertruck d'Elon Musk ont connu un déclin notable. Les chiffres de vente du deuxième trimestre 2025 ont révélé que seulement 4 306 unités avaient été vendues. Cela représente une baisse brutale de 50 % par rapport à la même période en 2024. Mais Elon Musk a trouvé une solution de pansement : améliorer les ventes du Cybertruck en s'en vendant un grand nombre à lui-même. Des centaines de Cybertruck ont été livrés aux installations de SpaceX, et selon les prévisions, des milliers d'autres sont en route. C'est un aveu embarrassant que ce qui était autrefois le projet préféré d'Elon Musk s'est transformé en désastre.
