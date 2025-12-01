Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Ben non, le conducteur doit conduire comme si il n'y avait pas d'aide à la conduite.

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Voilà l'aide que peut fournir le Full Self-Driving (Supervised) :

- Maintien de la vitesse et de la distance en embouteillage (Traffic-Aware Cruise Control)

- Maintien en voie (Autosteer)

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par - Changements de voie automatisés

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par - Stationnement automatique (Autopark)

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par Il y aussi "Navigation vers une destination (Navigate on Autopilot)" c'est un peu près un GPS,

Envoyé par Ryu2000 Envoyé par et "Rappel du véhicule (Smart Summon)" pour que la voiture se déplace dans un parking.

Il doit mais en vrai comme le conducteur a rien à faire il sera distrait, passif, mou voir comme on l'a déjà vu trop de fois en train de dormir et ce même s'il a bien compris qu'il "doit".Ce sont des choses qui existent en pure assistance dans pleins de voitures sans pour autant conduire la voiture.Le truc qui te met un coup de pied au derrière parce que tu fait n'importe quoi est une assistance. Un truc qui fait à ta place ne fait que t'enlever en plus ton attention.Quand je conduit, changer de voir n'a jamais été une difficulté et je me demande bien qui pourrait avoir besoin d'assistance pour ça (à part que la voiture mette une tape derrière la tête de ceux qui le font sans mettre le clignotant).Ca aussi ca existe dans pas mal de voitures sur cette opération qui dure peu de temps sans pour autant prendre le contrôle de la voiture pendant sa circulation normale. On est pas dans la conduite làstrictement le même contexte et problème de faire 99% du job donc de retirer 99.9% de l'attention.Plus de conducteur = ???????? de la conduite autonomeTout ça testé à la Rache par les acheteurs du truc à grand coup de mises à jour on the air