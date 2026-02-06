La polémique autour des poignées électriques de porte difficiles daccès dans les Tesla refait surface
Pour ou contre le tout-électronique dans les véhicules ? Cest une question qui revient beaucoup étant donné les choix de Tesla en matière de gestion douverture et de fermeture des portières. Comment les ouvrir surtout dans des situations durgence comme des accidents qui requièrent que les occupants du véhicule puissent rapidement en sortir ? Le fait est que Tesla a opté pour des poignées de porte électriques difficiles daccès pour la plupart de ses modèles. Cet état de chose vient avec un inconvénient majeur : pas douverture possible en cas dabsence dénergie électrique fournie par les systèmes internes du véhicule. Lon enregistre des pertes en vies humaines en raison de ces dispositions, comme le soulignent des témoignages.
Samuel Tremblett a supplié un opérateur du 911 de le sortir de son SUV Tesla Model Y en feu après un accident en octobre : « Je ne peux pas sortir, aidez-moi, s'il vous plaît. » La transcription de l'appel d'urgence du jeune homme de 20 ans a été incluse dans une plainte. Cest lune des plus récentes à date à alléguer qu'un conducteur ou un passager est décédé après avoir été incapable d'ouvrir les portes électriques de son véhicule Tesla après un accident.
« Il est en feu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais mourir », a déclaré Tremblett. Les détails de l'accident ont fait lobjet de multiples rapports dans le cadre d'une vaste enquête sur les dangers des systèmes de portes électriques, qui peuvent tomber en panne et piéger les occupants à l'intérieur des véhicules, en particulier après un accident. Les chiffres font état dau moins 15 décès dans une douzaine d'incidents au cours de la dernière décennie, dans lesquels les occupants ou les sauveteurs n'ont pas pu ouvrir les portes d'une Tesla qui s'était écrasée et avait pris feu.
Après que Samuel Tremblett ait survécu à l'impact initial de la collision, qui s'est produite dans une ville située à environ 50 km de Boston, ses restes ont été retrouvés sur le siège arrière, selon le rapport de police sur l'incident.
Tesla nest pas le seul constructeur concerné. Ford a émis un avis d'arrêt des ventes et un rappel formel pour certains de ses Mustang dont les dates de fabrication s'échelonnent de début 2020 à juin 2025. Motif : les portières arrière sont pilotées par des relais et coincent des individus à l'intérieur des véhicules en cas de soucis avec la batterie.
Cest pour les mêmes raisons que La Chine va interdire les poignées de porte électriques dissimulées sur les voitures à partir de 2027
Cette initiative chinoise intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des systèmes de portes électroniques de certains véhicules électriques. En novembre dernier, Tesla a notamment été poursuivi en justice à la suite d'un autre accident mortel impliquant un de ses véhicules dont les portes ne se seraient pas ouvertes lors des tentatives de sauvetage. La famille de la victime accuse le constructeur américain d'avoir conçu des poignées de porte défaillantes, rendant les portières inutilisables après l'accident et transformant ce qui devrait être des issues de secours en pièges mortels.
Plus récemment, la Chine a indiqué qu'elle interdirait, à partir de l'année prochaine, les poignées de porte dissimulées, couramment utilisées sur les véhicules électriques Tesla et de nombreux autres modèles électriques. Toutes les portes de voiture devront être équipées d'un mécanisme de déverrouillage mécanique, à l'exception du hayon, selon les détails publiés par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information.
Les responsables ont déclaré que cette politique visait à répondre aux préoccupations en matière de sécurité après des accidents mortels impliquant des véhicules électriques, au cours desquels les portes électroniques n'auraient pas fonctionné, piégeant les passagers à l'intérieur des véhicules.
La nouvelle exigence entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Pour les modèles de voitures déjà homologués, les constructeurs automobiles auront jusqu'au 1er janvier 2029 pour apporter les modifications nécessaires à leur conception afin de se conformer à la réglementation.
Les véhicules tels que le Model Y et le Model 3 de Tesla, le iX3 de BMW et d'autres modèles de nombreuses marques chinoises sont équipés de poignées de porte rétractables qui pourraient être soumises aux nouvelles règles.
Chris Liu, analyste senior basé à Shanghai au sein du groupe de recherche et de conseil technologique Omdia, a déclaré que l'impact mondial des nouvelles règles chinoises pourrait être considérable et que d'autres juridictions pourraient suivre le mouvement en matière de poignées de porte rétractables. Les constructeurs automobiles devront faire face à des modifications ou des rénovations potentiellement coûteuses.
« La Chine est le premier grand marché automobile à interdire explicitement les poignées de porte électriques dissimulées et à déclenchement par pression », a-t-il déclaré. « Alors que d'autres régions ont signalé des problèmes de sécurité, la Chine est la première à officialiser cette mesure dans une norme de sécurité nationale. »
Selon Chris Liu, il est probable que les régulateurs européens et autres s'inspirent de l'approche chinoise ou s'alignent sur celle-ci. Les nouvelles exigences auraient davantage d'impact sur les véhicules électriques haut de gamme, car les poignées de porte rétractables « sont considérées comme un élément de design et d'aérodynamisme », a-t-il ajouté.
Une ébauche des règles proposées a été publiée en septembre dernier par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information afin de recueillir les commentaires du public.
En 2025, l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête sur des cas où les poignées de porte électroniques de Tesla auraient dysfonctionné.
La décision de Pékin a ravivé le débat sur la sécurité globale des véhicules électriques. Plusieurs études récentes ont en effet révélé un taux d'accidents mortels plus élevé chez Tesla que chez d'autres constructeurs automobiles, malgré la présence de systèmes avancés d'assistance à la conduite, comme l'Autopilot et le FSD.
Une analyse menée par un cabinet indépendant en 2024 a notamment révélé que les modèles Tesla enregistraient davantage de décès par kilomètre parcouru que dautres véhicules électriques ou de luxe similaires. Létude souligne également que ces accidents surviennent fréquemment à des vitesses élevées et, dans une proportion significative, lors de lutilisation de fonctions de conduite semi-autonome. Ces constats alimentent les interrogations non seulement sur la sécurité intrinsèque des voitures électriques, mais aussi sur l'efficacité réelle des systèmes d'assistance à la conduite et sur leur utilisation effective par les conducteurs.
