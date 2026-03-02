Considérés comme plus adaptés pour le maintien de la concentration des chauffeurs
Ce sont des plaintes des utilisateurs en lien avec des écrans tactiles et des études comparatives qui ont commencé à pousser les constructeurs automobiles à revenir aux boutons physiques dans les véhicules. Désormais, les autorités de régulations de divers pays de par le monde entrent dans la danse avec lintroduction de dispositions légales forçant les constructeurs à revenir en priorité aux boutons physiques.
« Ramenez les boutons physiques dans les véhicules ! Euro NCAP était invité sur le canapé du BBC Breakfast à Salford, sous le soleil, pour parler de la dépendance excessive des écrans dans les voitures les plus récentes. Nous travaillons donc avec les constructeurs pour encourager les voitures les plus sûres à ramener les boutons à leur place. Les accidents dus à la distraction sont en augmentation et les grands écrans tactiles encouragent la distraction au volant. Et comme chaque voiture est différente, c'est comme si vous deviez réapprendre à conduire. En 2026, Euro NCAP introduira de nouvelles évaluations de l'interface homme-machine des véhicules et nous travaillons avec l'industrie pour rendre la conduite plus sûre », déclare le directeur du développement stratégique de lEuro NCAP.
ANCAP Safety, le programme australasien d'évaluation de la sécurité automobile, a annoncé qu'il exigerait des constructeurs automobiles qu'ils réintroduisent les boutons physiques pour les fonctions de conduite essentielles, telles que les phares et les essuie-glaces. Lorganisme européen chargé de la sécurité des véhicules souligne en effet que la multiplication des interfaces numériques et la navigation par menus augmentent la charge cognitive et obligent les conducteurs à détourner leur attention de la route. Dans ce contexte, de nouvelles évaluations de lergonomie et des interfaces de conduite seront intégrées aux notations de sécurité à partir de 2026.
Les constructeurs automobiles reconnaissent de plus en plus que les commandes à écran tactile sont dangereuses pour le conducteur
S'exprimant lors du lancement de la nouvelle génération de Hyundai Kona, Sang Yup Lee, responsable de Hyundai Design, a déclaré que le nouveau modèle utilise délibérément des boutons et des cadrans physiques pour de nombreuses commandes, en particulier la climatisation et le système audio.
« Lorsque vous conduisez, il est difficile de le contrôler. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une touche matérielle, il est facile de la sentir et de la ressentir », a déclaré Lee. Ainsi, les contrôles physiques sont une nécessité pour tout ce qui pourrait impacter à la sécurité. D'où les boutons et cadrans physiques pour des éléments tels que le système CVC et le contrôle du volume.
« C'est bien beau pour les concepteurs automobiles de créer ces cabines très élégantes avec des écrans de style tablette, qui plaisent sans doute à une génération qui a grandi avec les smartphones et les iPad, mais d'un point de vue fonctionnel, cela peut être simplement inapproprié pour une voiture », a-t-il ajouté.
Ces décisions font suite à des études comparatives qui ont débouché sur la conclusion que les écrans tactiles suscitent des criantes en matière de sécurité des conducteurs
Le magazine automobile suédois Vi Bilägare a testé en profondeur le système IHM (interface homme-machine) de onze voitures moderne en 2022 et est arrivé à la conclusion selon laquelle ce choix de conception affecte de façon considérable la sécurité au volant. En effet, la formule écran tactile induit une rallonge du temps nécessaire pour effectuer des actions qui seraient simples via un simple bouton. Le rapport indique que la voiture la moins performante a besoin de 1400 mètres pour effectuer les mêmes tâches pour lesquelles la voiture la plus performante n'a besoin que de 300 mètres.
Vi Bilägare a mesuré le temps nécessaire à un conducteur pour effectuer différentes tâches simples à partir d'un écran tactile, comme changer de station de radio ou régler la climatisation. En même temps, la voiture était conduite à 110 km/h. En parallèle, l'équipe de testeurs a jaugé une voiture sans écran tactile, une Volvo V70 de 17 ans, à des fins de comparaison. Un aspect important de ce test est que les conducteurs ont eu le temps d'apprendre à connaître les voitures et leurs systèmes d'infodivertissement avant le début du test. L'équipe a fait plusieurs constats, à commencer par la complexité des écrans.
Tesla n'a pas été le premier à introduire un écran tactile, mais la société a toujours proposé des écrans tactiles plus grands que la plupart des constructeurs, contenant davantage de fonctionnalités de la voiture. Le SUV électrique BMW iX offre également un écran tactile, mais pas aussi grand que celui de Tesla, et aussi plus de boutons physiques. Mais ce ne serait pas la garantie d'un système facile à utiliser. Selon l'équipe, le système d'infodivertissement de la BMW a beaucoup de fonctionnalités, mais il a aussi l'une des interfaces utilisateur les plus complexes et compliquées jamais conçues.
