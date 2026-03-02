IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Adieu les écrans tactiles géants style Tesla : les voitures reviennent aux boutons physiques
Considérés comme plus adaptés pour le maintien de la concentration des chauffeurs

Le , par Patrick Ruiz
113 commentaires

6PARTAGES

9  0 
Adieu les écrans tactiles géants style Tesla : les voitures reviennent aux boutons physiques
Considérés comme plus adaptés pour le maintien de la concentration des chauffeurs

Ce sont des plaintes des utilisateurs en lien avec des écrans tactiles et des études comparatives qui ont commencé à pousser les constructeurs automobiles à revenir aux boutons physiques dans les véhicules. Désormais, les autorités de régulations de divers pays de par le monde entrent dans la danse avec lintroduction de dispositions légales forçant les constructeurs à revenir en priorité aux boutons physiques.

« Ramenez les boutons physiques dans les véhicules ! Euro NCAP était invité sur le canapé du BBC Breakfast à Salford, sous le soleil, pour parler de la dépendance excessive des écrans dans les voitures les plus récentes. Nous travaillons donc avec les constructeurs pour encourager les voitures les plus sûres à ramener les boutons à leur place. Les accidents dus à la distraction sont en augmentation et les grands écrans tactiles encouragent la distraction au volant. Et comme chaque voiture est différente, c'est comme si vous deviez réapprendre à conduire. En 2026, Euro NCAP introduira de nouvelles évaluations de l'interface homme-machine des véhicules et nous travaillons avec l'industrie pour rendre la conduite plus sûre », déclare le directeur du développement stratégique de lEuro NCAP.

ANCAP Safety, le programme australasien d'évaluation de la sécurité automobile, a annoncé qu'il exigerait des constructeurs automobiles qu'ils réintroduisent les boutons physiques pour les fonctions de conduite essentielles, telles que les phares et les essuie-glaces. Lorganisme européen chargé de la sécurité des véhicules souligne en effet que la multiplication des interfaces numériques et la navigation par menus augmentent la charge cognitive et obligent les conducteurs à détourner leur attention de la route. Dans ce contexte, de nouvelles évaluations de lergonomie et des interfaces de conduite seront intégrées aux notations de sécurité à partir de 2026.



Les constructeurs automobiles reconnaissent de plus en plus que les commandes à écran tactile sont dangereuses pour le conducteur

S'exprimant lors du lancement de la nouvelle génération de Hyundai Kona, Sang Yup Lee, responsable de Hyundai Design, a déclaré que le nouveau modèle utilise délibérément des boutons et des cadrans physiques pour de nombreuses commandes, en particulier la climatisation et le système audio.

« Lorsque vous conduisez, il est difficile de le contrôler. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une touche matérielle, il est facile de la sentir et de la ressentir », a déclaré Lee. Ainsi, les contrôles physiques sont une nécessité pour tout ce qui pourrait impacter à la sécurité. D'où les boutons et cadrans physiques pour des éléments tels que le système CVC et le contrôle du volume.

« C'est bien beau pour les concepteurs automobiles de créer ces cabines très élégantes avec des écrans de style tablette, qui plaisent sans doute à une génération qui a grandi avec les smartphones et les iPad, mais d'un point de vue fonctionnel, cela peut être simplement inapproprié pour une voiture », a-t-il ajouté.


Ces décisions font suite à des études comparatives qui ont débouché sur la conclusion que les écrans tactiles suscitent des criantes en matière de sécurité des conducteurs

Le magazine automobile suédois Vi Bilägare a testé en profondeur le système IHM (interface homme-machine) de onze voitures moderne en 2022 et est arrivé à la conclusion selon laquelle ce choix de conception affecte de façon considérable la sécurité au volant. En effet, la formule écran tactile induit une rallonge du temps nécessaire pour effectuer des actions qui seraient simples via un simple bouton. Le rapport indique que la voiture la moins performante a besoin de 1400 mètres pour effectuer les mêmes tâches pour lesquelles la voiture la plus performante n'a besoin que de 300 mètres.

Vi Bilägare a mesuré le temps nécessaire à un conducteur pour effectuer différentes tâches simples à partir d'un écran tactile, comme changer de station de radio ou régler la climatisation. En même temps, la voiture était conduite à 110 km/h. En parallèle, l'équipe de testeurs a jaugé une voiture sans écran tactile, une Volvo V70 de 17 ans, à des fins de comparaison. Un aspect important de ce test est que les conducteurs ont eu le temps d'apprendre à connaître les voitures et leurs systèmes d'infodivertissement avant le début du test. L'équipe a fait plusieurs constats, à commencer par la complexité des écrans.

Tesla n'a pas été le premier à introduire un écran tactile, mais la société a toujours proposé des écrans tactiles plus grands que la plupart des constructeurs, contenant davantage de fonctionnalités de la voiture. Le SUV électrique BMW iX offre également un écran tactile, mais pas aussi grand que celui de Tesla, et aussi plus de boutons physiques. Mais ce ne serait pas la garantie d'un système facile à utiliser. Selon l'équipe, le système d'infodivertissement de la BMW a beaucoup de fonctionnalités, mais il a aussi l'une des interfaces utilisateur les plus complexes et compliquées jamais conçues.

Et vous ?

Pour ou contre les interfaces entièrement ou majoritairement tactiles au sein des voitures ?

Voir aussi :

Le levier de vitesse à écran tactile de Tesla est-il une très mauvaise idée ? La NHTSA déclare que cela répond aux normes de conformité et ne viole pas les règles

L'unité de conduite autonome de General Motors voudrait déployer des véhicules sans volant, rétroviseurs ou pédales en 2023. Elle a déposé une demande auprès du régulateur NHTSA

Les États-Unis suppriment l'exigence de commandes manuelles pour les véhicules entièrement automatisés, les véhicules autonomes sans volant ni pédales sont désormais autorisés

Elon Musk déclare que Tesla espère produire un robotaxi sans volant ni pédales en 2024, et qu'un trajet en robotaxi Tesla coûtera moins cher qu'un ticket de bus subventionné
Vous avez lu gratuitement 921 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

113 commentaires
Commenter Signaler un problème
_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 02/03/2026 à 12:18
Je dirai même que les surfaces tactiles ne sont adaptées qu'à très peu de chose.
Je suis encore du club des dinosaures, armé d'un simili 3310.

J'ai eu un smartphone pendant 4 ans parce que je gérai un répertoire téléphonique de 400 contacts et que je passais mes journées au téléphone ou à écrire des textos.

J'ai une tablette (sans connexion internet) pour un autre travail (besoin d'une application pour configurer du matos en bluetooth, aucune alternative possible).

J'utilise donc rarement des surfaces tactiles mais c'est presque toujours une source de frustration pour moi.
Peut-être que j'ai pas la dextérité de mon neveu de 12 ans sur ce genre de surface.
Mais sans aucun doute, l'ergonomie des interfaces me donne envie de vomir à chaque fois que je dois m'en servir (et la conception des app logiciels, conçus pour rendre l'utilisateur crétin et captif n'y est pas pour rien non plus).
4  0 
tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 02/03/2026 à 15:48
Le seul écran tactile qui me donne entière satisfaction est celui de ma liseuse.
Les fonctionnalités sont réduites au strict nécessaire, sans fioritures, et c'est très bien ainsi.
Même pour tourner les pages, il y a deux vrais boutons.

Concernant les voitures, tous les constructeurs parlent "infodivertissement". Tout est dit.
Perso au volant je ne me divertis pas, je CONDUIS.

Tatayo, qui s'énerve sur le clavier tactile de la tablette.
2  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/03/2026 à 10:16
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Pour ou contre les interfaces entièrement ou majoritairement tactiles au sein des voitures ?
Tout le monde est contre, les contrôles physique comme les potentiomètres et les boutons c'est le top.

Il y a des types de contrôle plus adapté que d'autres.
Pour jouer à un jeu de combat le mieux c'est dutiliser un stick arcade, pas une tablette. Pour conduire un véhicule c'est pareil, ce n'est pas la tablette qui est le plus adapté.
3  2 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/03/2026 à 13:43
Citation Envoyé par _toma_ Voir le message
Je dirai même que les surfaces tactiles ne sont adaptées qu'à très peu de chose.
Passer des téléphones portables à boutons aux smartphones sans bouton fut une étape difficile.
Les écrans tactiles ne donnaient vraiment pas envie, avec les boutons on pouvait écrire des SMS sans regarder l'écran. (au bout d'un moment il n'y avait plus que BlackBerry qui faisait de la résistance en continuant de proposer des téléphones avec clavier)

À la limite, si l'écran tactile est précis et qu'on peut l'utiliser avec un stylet, l'écran tactile peut être un bon outil pour dessiner.
C'est le seul exemple que j'ai trouvé.
Sinon c'est toujours mieux d'utiliser des périphériques comme : clavier, souris, manette. (enfin des trucs avec des boutons quoi)
1  2 

 