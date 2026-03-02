Un bug logiciel a éteint les lumières, puis la voiture a eu un accident : un propriétaire a essayé d'éteindre les lumières intérieures à l'aide d'une commande vocale, mais cela a plutôt éteint les phares

Un conducteur en Chine a découvert par inadvertance un bug dans les commandes vocales de sa voiture. Lorsqu'il a demandé d'éteindre les lumières intérieures de la voiture, l'assistant vocal de la voiture a éteint les phares, ce qui aurait provoqué un accident. Lynk & Co a publié un correctif d'urgence, mais d'autres marques testées par des propriétaires se sont avérées potentiellement affectées par des vulnérabilités similaires.
En 2024, les constructeurs automobiles européens ont été encouragés à ne plus utiliser d'écrans tactiles pour des fonctions de base telles que les clignotants et les essuie-glaces, afin de promouvoir une conduite plus sûre. Le directeur du développement stratégique de lEuro NCAP (New Car Assessment Program) avait déclaré : « Ramenez les boutons physiques dans les véhicules ! Euro NCAP était invité sur le canapé du BBC Breakfast à Salford, sous le soleil, pour parler de la dépendance excessive des écrans dans les voitures les plus récentes. Nous travaillons donc avec les constructeurs pour encourager les voitures les plus sûres à ramener les boutons à leur place. Les accidents dus à la distraction sont en augmentation et les grands écrans tactiles encouragent la distraction au volant. Et comme chaque voiture est différente, c'est comme si vous deviez réapprendre à conduire. En 2026, Euro NCAP introduira de nouvelles évaluations de l'interface homme-machine des véhicules et nous travaillons avec l'industrie pour rendre la conduite plus sûre ».
Récemment, un incident a ravivé le débat sur la pertinence de remplacer les boutons physiques par les écrans tactiles au sein des véhicules. Il existe de nombreuses façons de provoquer accidentellement un accident de voiture. S'endormir, envoyer des SMS, mal évaluer les capacités de vos systèmes d'aide à la conduite. Mais une voiture qui comprend mal une commande vocale et éteint les phares n'est pas une situation à laquelle la plupart des gens s'attendent.
C'est apparemment ce qui s'est produit en Chine, lorsque le conducteur d'une Lynk & Co Z20 aurait donné une commande vocale qui a éteint les phares de la voiture pendant qu'elle roulait. Le conducteur affirme que cela l'a empêché de voir le terre-plein central, provoquant un accident, et que tout a été filmé par la caméra embarquée de la voiture.
Le système aurait apparemment interprété la demande en langage naturel d'éteindre les lampes de lecture intérieures de la voiture comme une demande d'éteindre toutes les lumières de la voiture, y compris les phares. Le propriétaire aurait tenté de réactiver les phares à l'aide des commandes vocales, mais le système aurait répondu au conducteur que « l'opération n'avait pas pu être effectuée ». La voiture a alors percuté le terre-plein central.
On pourrait s'attendre à ce que la plupart des constructeurs automobiles mettent en place des mesures de sécurité techniques pour empêcher que cela ne se produise à partir des commandes centrales d'une voiture. Cependant, la programmation n'est pas une science parfaite, et il est clair que personne n'avait prévu ce problème.
Lynk & Co a réagi rapidement à cet incident. Le directeur général adjoint des ventes de la société, Mu Jun, a publié sur le réseau social chinois Weibo que la société avait procédé à une mise à jour d'urgence par voie hertzienne. Cette mise à jour corrigerait la logique afin d'empêcher les phares d'être désactivés dans des conditions inappropriées lors de l'utilisation des commandes vocales.
Le hic, c'est que Lynk & Co n'est pas la seule marque concernée par ces commandes vocales. Un rapport montre que les propriétaires d'autres marques telles que Zeekr et Deepal ont testé si leurs véhicules étaient affectés par des demandes similaires adressées à l'assistant vocal de la voiture. En utilisant des commandes générales telles que « éteindre toutes les lumières », les propriétaires ont découvert qu'ils pouvaient eux aussi contourner les systèmes de sécurité intégrés et éteindre les lumières.
La Lynk & Co Z20 est vendue en Europe sous le nom de Lynk & Co 02. On ne sait pas si des voitures vendues hors de Chine sont concernées, ni si des marques américaines présentent des vulnérabilités similaires.
La conception traditionnelle de la sécurité des véhicules implique que les systèmes critiques tels que l'éclairage sont étroitement liés aux commandes embarquées. Il ne faut pas qu'une seule entrée ambiguë soit mal interprétée par l'IA et passe accidentellement outre les commandes techniques destinées à protéger ces systèmes critiques. Mais à l'ère du tout intelligent, ces petits problèmes techniques sont inévitables.
La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une catastrophe à grande échelle et que le constructeur automobile a rapidement corrigé le problème. Que cela nous serve de rappel : lorsque votre voiture devient intelligente, elle hérite également des problèmes liés aux appareils intelligents. Mais récemments, des plaintes des utilisateurs en lien avec des écrans tactiles et des études comparatives ont commencé à pousser les constructeurs automobiles à revenir aux boutons physiques dans les véhicules. Désormais, les autorités de régulations de divers pays de par le monde entrent dans la danse avec lintroduction de dispositions légales forçant les constructeurs à revenir en priorité aux boutons physiques.
