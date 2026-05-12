Little Caesars vient dentrer dans l« histoire » avec la livraison par drone : Vous pouvez désormais recevoir deux pizzas et des boissons en 4 minutes et demie, la chaîne de pizzerias sest associée à Flytrex

La chaîne de pizzerias Little Caesars sest associée à Flytrex, qui propose un service de livraison par drone, pour livrer par les airs des repas complets pour toute la famille. Historiquement, cest la première fois quune franchise de pizzas intègre directement les commandes par drone dans son système de cuisine. Selon un rapport, aucun livreur de pizzas ne va chercher les pizzas à lintérieur du magasin. À la place, le drone Sky2 récupère la commande en bordure de trottoir et vole de manière autonome jusquà ladresse du client dans un rayon de six kilomètres. Le drone survole la zone de livraison et descend le colis à l'aide d'un câble. L'entreprise prévoit de s'étendre à l'échelle nationale avec lambition de toucher à terme 100 millions de personnes.
Un drone de livraison est un véhicule aérien sans pilote (UAV) conçu pour transporter des articles tels que des colis, des médicaments, de la nourriture, du courrier postal et dautres marchandises légères. De grandes entreprises telles quAmazon, DHL et FedEx ont commencé à utiliser des services de livraison par drone. L'utilisation des drones dans les services de livraison se caractérise par une grande efficacité, qui se traduit par une réduction significative des délais de livraison et permet d'éviter les problèmes généralement rencontrés par les véhicules de livraison traditionnels. Les drones de livraison peuvent être autonomes, semi-autonomes ou télécommandés.
Récemment, Little Caesars a fait la une en livrant deux grandes pizzas et des boissons par drone en quatre minutes. Ce vol était historique : cest la première fois quune franchise de pizzas intègre directement les commandes par drone dans son système de cuisine. Lorsque des clients de Wylie, au Texas, passent commande via lapplication Flytrex, la commande est acheminée vers la caisse de Little Caesars comme nimporte quel autre ticket.
Aucun livreur de pizzas ne va chercher les pizzas à lintérieur du magasin. À la place, le drone Sky2 récupère la commande en bordure de trottoir et vole de manière autonome jusquà ladresse du client dans un rayon de six kilomètres. Le drone survole la zone de livraison et descend le colis à l'aide d'un câble. Les drones sont en train de transformer le secteur de la livraison. Flytrex a effectué plus de 200 000 livraisons à travers les États-Unis et a doublé son volume au cours de l'année dernière. L'entreprise prévoit de s'étendre à l'échelle nationale dans les 37 plus grandes agglomérations, permettant ainsi à plus de 100 millions de personnes de bénéficier de la livraison par drone.
La chaîne de pizzerias Little Caesars sest associée à Flytrex pour livrer par les airs des repas
Flytrex, acteur de la livraison de repas par drone à la demande, et Little Caesars, une chaînes de pizzerias, sassocient pour développer la livraison par drone grâce à un nouveau modèle capable de livrer le dîner pour toute une famille. Grâce au nouveau drone Sky2 de Flytrex, le service permet désormais aux clients de recevoir deux grandes pizzas et des boissons gazeuses en une seule livraison par drone, une première dans le domaine de la livraison de repas à la demande par voie aérienne.
Le nouveau drone Sky2 de Flytrex rend ce partenariat possible en transportant jusqu'à 4 kg, soit la plus grande capacité de charge de tous les drones de livraison de repas disponibles à ce jour. Avec une autonomie pouvant atteindre 6,4 km et la prise en charge des enlèvements à distance directement depuis les restaurants, les commandes sont récupérées plus rapidement et arrivent plus chaudes, le délai moyen entre le décollage et la livraison étant de 4,5 minutes.
« Flytrex sattache tout particulièrement à faire de la livraison de repas à la demande par drone une réalité pour les familles au quotidien », a déclaré Amit Regev, PDG et cofondateur de Flytrex. « Une grande partie du développement de ce marché consiste à sassurer que les gens puissent obtenir les plats quils souhaitent réellement, quand ils le souhaitent. Jusquà présent, les drones nétaient tout simplement pas capables de livrer un repas complet pour toute une famille. Le Sky2 change la donne. Ce partenariat avec Little Caesars élargit les possibilités de la livraison par drone et répond mieux aux attentes des clients, ce qui favorisera une adoption réelle et durable de cette technologie. »
Le premier restaurant Little Caesars à Wylie, au Texas, est opérationnel et propose une intégration directe unique en son genre avec les systèmes de commande de Little Caesars, permettant aux commandes passées via lapplication Flytrex dêtre directement transmises aux systèmes de point de vente existants. « Chez Little Caesars, linnovation a toujours été guidée par un seul objectif : permettre aux clients de profiter plus facilement de nos pizzas », a déclaré Trish Heusel, vice-présidente de linnovation chez Little Caesars. « Notre partenariat avec Flytrex pour livrer des repas complets pour toute la famille par drone constitue un bond en avant majeur et illustre clairement comment nous repoussons les limites de la commodité, de la rapidité et de laccessibilité dans notre secteur. »
Présentation du drone Sky2
Le Sky2 a été conçu autour dune idée centrale : faire progresser les capacités de livraison par drone afin de livrer des repas pour toute une famille. Ce drone est une plateforme de livraison entièrement autonome, conçue pour répondre aux normes de sécurité les plus élevées tout en respectant la rentabilité exigeante du marché de la livraison de repas ce qui en fait lun des systèmes de livraison les plus sûrs et les plus rentables actuellement en service.
Parmi ses principales caractéristiques, le Sky2 utilise une configuration en octocoptère avec huit moteurs pour une redondance totale en vol, une architecture à double batterie et un système GNSS avec RTK pour une précision de navigation au centimètre près. Sa logique de vol basée sur lIA surveille et gère en permanence les opérations de vol afin de garantir des performances sûres et fiables à chaque livraison. Le résultat est un nouveau drone qui offre : une capacité de charge utile de 4 kg et un rayon de livraison étendu à 6,4 km. En outre, le drone offre une prise en charge du retrait à distance, les commandes sont récupérées directement à lextérieur des restaurants, ce qui simplifie les transferts et garantit que les plats arrivent chauds, froids ou frais comme prévu.
Le partenariat avec Little Caesars et le lancement du Sky2 constituent les dernières étapes marquantes dune année décisive pour Flytrex. Au cours des 12 derniers mois, lentreprise a obtenu un investissement dUber dans le cadre dun partenariat stratégique visant à honorer les commandes Uber Eats ; sest associée à DoorDash pour lancer la livraison par drone à Dallas ; a reçu lautorisation de la FAA pour les opérations « Beyond Visual Line of Sight » (BVLOS) ; et a collaboré avec Wing, une société de Google, pour devenir le premier opérateur de drones commerciaux aux États-Unis à mettre en uvre la coordination automatisée des vols dans un espace aérien partagé.
Depuis le COVID-19, la livraison par drone a connu une popularité croissante. Par exemple, en 2024, Zipline, un service de livraison par drone basé à San Francisco, a déclaré avoir effectué sa millionième livraison à des clients, et envisage des partenariats avec des restaurants pour sa prochaine phase de croissance. Selon le rapport, Zipline compte déjà parmi ses clients plus de 4 700 hôpitaux, ainsi que de grandes marques comme Walmart. En outre, Zipline a déclaré que ses drones à zéro émission avaient déjà parcouru plus de 70 millions de kilomètres commerciaux autonomes sur quatre continents et livré plus de 10 millions de produits.
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