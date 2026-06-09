Un cambrioleur de San Francisco s'est enfui à bord d'un robotaxi Waymo et la police n'a toujours pas réussi à le retrouver. Elle qualifie cet incident de « cambriolage sans précédent » pour la ville

Un voleur s'est enfui à bord d'une Waymo lors d'un braquage sans précédent, selon la police de San Francisco. En janvier dernier, le suspect a réussi à s'enfuir avec une grande quantité de marchandises volées au Hot 8 Yoga Studio, dans le quartier de Marina. Il a ensuite pris la fuite à bord d'une Jaguar blanche sans conducteur qui était garée devant le studio. La police qualifie cet incident de « braquage sans précédent » pour la ville, le suspect ayant utilisé ce véhicule high-tech comme voiture de fuite. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour récupérer la vidéo et les informations sur le conducteur auprès de l'entreprise, les policiers n'ont toujours pas identifié publiquement de suspect ni procédé à une arrestation.
Waymo LLC est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome dont le siège social est situé à Mountain View, en Californie. Il s'agit d'une filiale d'Alphabet Inc., la société mère de Google. En mars 2026, Waymo exploitait des services commerciaux publics de robotaxis dans 10 zones métropolitaines des États-Unis, comptait plus de 3 700 robotaxis en service, effectuait 500 000 courses payantes par semaine et avait parcouru 200 millions de kilomètres en mode entièrement autonome.
L'entreprise trouve ses origines dans la Stanford Racing Team, qui a participé aux Grand Challenges 2005 et 2007 de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Le développement de la technologie de conduite autonome par Google a débuté en janvier 2009 et le projet a été dévoilé en octobre 2010. En décembre 2016, le projet a été rebaptisé Waymo et s'est séparé de Google pour rejoindre Alphabet. En octobre 2020, Waymo est devenue la première entreprise à proposer un service au public sans conducteur de sécurité.
En janvier 2026, le National Transportation Safety Board et la National Highway Traffic Safety Administration ont ouvert des enquêtes sur les robotaxis de Waymo suite à des incidents récurrents de dépassement illégal de bus scolaires à l'arrêt, et à un incident au cours duquel un robotaxi a percuté un enfant qui s'était précipité depuis l'arrière d'un SUV garé dans une zone scolaire. Récemment, le service a suscité l'attention losqu'un voleur s'est enfuit à bord d'une Waymo lors d'un braquage sans précédent, selon la police de San Francisco.
Un voleur de pantalons de yoga est toujours en fuite à San Francisco après avoir réussi à s'échapper des lieux du crime à bord d'un véhicule autonome Waymo, a indiqué la police. En janvier dernier, le suspect a réussi à s'enfuir avec une grande quantité de marchandises volées au Hot 8 Yoga Studio, dans le quartier de Marina. Il a ensuite pris la fuite à bord d'une Jaguar blanche sans conducteur qui était garée devant le studio.
La police qualifie cet incident de « braquage sans précédent » pour la ville, le suspect ayant utilisé ce véhicule high-tech comme voiture de fuite. Bien que toutes les voitures autonomes soient équipées de nombreuses caméras, la police a déclaré six mois plus tard que, malgré les images de vidéosurveillance obtenues, elle n'avait toujours pas identifié le suspect. « Je pensais que ce serait plus facile à résoudre avec une Waymo », a déclaré le sergent Tim Faye.
Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour récupérer la vidéo et les informations sur le conducteur auprès de l'entreprise, les policiers n'ont toujours pas identifié publiquement de suspect ni procédé à une arrestation. « Il est tout dabord très inhabituel quun Waymo soit utilisé par un suspect », a déclaré Faye. « Il était décevant que la vidéo interne nait pas permis didentifier un suspect. »
Au moment où la police a obtenu le mandat de perquisition pour les vidéos de lintérieur de la voiture, celles-ci nétaient plus disponibles et les images de lextérieur du véhicule ne montraient que des visages floutés, au nom de la protection de la vie privée, selon le rapport. Un porte-parole de lentreprise a déclaré qu« elle examine minutieusement les demandes des forces de lordre pour sassurer de leur validité juridique, et quelle sy opposera ou demandera à la police den restreindre la portée si nécessaire, afin de protéger la vie privée des passagers ».
Le responsable du studio de yoga, qui a partagé les images du crime, a déclaré que leur vidéo montrait la voiture sans conducteur déposer le suspect, attendre que celui-ci commette le vol avant de lemmener.
Si le vol à laide dun taxi autonome est une nouveauté dans la région de la baie de San Francisco, ce nest pas une idée nouvelle chez les criminels et cela sest déjà produit ailleurs. En janvier 2025, un voleur utilisant un Waymo a tenté déchapper à la police à bord de la voiture sans conducteur après avoir cambriolé une épicerie à Los Angeles. Contrairement à ce qui s'est passé dans la région de la baie de San Francisco, le véhicule high-tech a aidé les policiers à appréhender le suspect et à déjouer sa tentative de s'enfuir avec le butin. Ces véhicules sont programmés pour s'arrêter s'ils détectent des gyrophares et des sirènes de police, qui tournaient déjà dans le quartier.
Il y a un an, un rapport a révélé que Waymo, le service de Google, coûte plus cher qu'Uber et Lyft. Le prix moyen de Waymo pour des trajets comparables était supérieur de 6 dollars à celui de Lyft et de 5 dollars à celui d'Uber (soit respectivement 41 % et 31 % de plus), selon le rapport. L'une des raisons selon le rapport, les véhicules Waymo sont équipés de nombreux capteurs coûteux. En outre, ils évitent également les autoroutes et certaines autres zones.
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