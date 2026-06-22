Une femme de 76 ans a été tuée après quune Tesla Model 3 en mode Autopilot sest encastrée à « grande vitesse » dans sa maison au Texas

Une femme de 76 ans a trouvé la mort après qu'une Tesla a foncé dans une maison dans la région de Katy, selon les autorités. Selon le bureau du constable du 5e district du comté de Harris, la Tesla a percuté une maison située dans le bloc 21300 de Rose Hollow Lane, près de Park Brush Lane, à 20 h 30. Le conducteur a déclaré aux enquêteurs quil avait activé l'Autopilot de la Tesla. Le bureau du shérif du comté de Harris (HCSO) a indiqué que le conducteur navait pas réussi à rester sur sa voie, avait quitté la chaussée et avait percuté la maison à grande vitesse.
Tesla est une multinationale américaine spécialisée dans lautomobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des systèmes de stockage d'énergie à batterie fixes (allant de l'échelle domestique à celle du réseau), des panneaux solaires et des tuiles solaires, ainsi que des produits et services connexes. Tesla est lune des entreprises les plus valorisées au monde en termes de capitalisation boursière.
Tesla a fait l'objet de poursuites judiciaires, de boycotts, d'une surveillance étroite de la part des pouvoirs publics et de critiques journalistiques, en raison d'allégations concernant de multiples cas de représailles à l'encontre de lanceurs d'alerte, de violations des droits des travailleurs telles que le harcèlement sexuel et des pratiques antisyndicales, de défauts de sécurité ayant entraîné des dizaines de rappels de véhicules, de l'absence de service de relations publiques, ainsi que de déclarations controversées de Musk, notamment des promesses exagérées concernant la technologie d'aide à la conduite de l'entreprise et les calendriers de lancement de ses produits.
Début juin 2026, une enquête auprès de neuf anciens étiqueteurs de données de Tesla et un ancien ingénieur spécialisé dans la conduite autonome a révélé leur avis sur le mode Full Self-Driving (FSD) de Tesla. Sept de ces neuf spécialistes des données ont déclaré quils ne monteraient pas à bord dune Tesla fonctionnant en mode FSD. Les résultats de lenquête, qui sont sujets à controverse, ravivent le débat en matière de comparaison entre les humains et les ordinateurs en tant que conducteurs de véhicules.
Une enquête qui rappelle un test du cabinet de recherche automobile indépendant AMCI du FSD sur plus de 1600 kilomètres. Au cours du processus d'examen, les conducteurs ont dû intervenir plus de 75 fois. Selon le test, le système Full Self-Driving (FSD) supervisé peut fonctionner parfaitement des dizaines de fois dans le même scénario, jusqu'à ce qu'il se dérègle de manière inattendue et nécessite l'intervention du conducteur. Un rapport qui confirme qu'on ne peut pas faire totalement confiance au système de conduite autonome de Tesla.
Récemment, une femme de 76 ans a trouvé la mort après qu'une Tesla a foncé dans une maison dans la région de Katy, selon les autorités. Selon le bureau du constable du 5e district du comté de Harris, la Tesla a percuté une maison située dans le bloc 21300 de Rose Hollow Lane, près de Park Brush Lane, à 20 h 30. Le conducteur a déclaré aux enquêteurs quil avait activé l'Autopilot de la Tesla.
« Nous cherchons toujours à déterminer ce qui a empêché le conducteur de contrôler la vitesse de son véhicule juste avant laccident », a déclaré le sergent A. Turman. « Nous avons interrogé des personnes connaissant bien les Tesla, ainsi que le conducteur impliqué dans laccident, afin de déterminer dans quelle mesure le contrôle exercé par le conducteur sur son véhicule a joué un rôle dans cet accident. »
Les autorités ont indiqué que le conducteur de la Tesla avait été transporté à lhôpital en ambulance, et que la femme âgée, qui se trouvait à lintérieur de la maison, avait été évacuée par hélicoptère vers lhôpital Memorial Hermann. Selon le bureau du shérif du comté de Harris, la femme a ensuite été déclarée décédée.
Bryan Diaz, un voisin, a expliqué que lui et sa famille étaient dehors en train de fêter un anniversaire lorsque laccident sest produit. « Les enfants avaient peur, tout comme ma mère et mes oncles », a déclaré Diaz. « Ce qui vient de se passer est complètement fou, surtout que ça sest passé juste devant nous. » Diaz a déclaré que la Tesla semblait rouler à vive allure sur la route avant que le véhicule ne parvienne pas à sarrêter et percute la maison.
Le bureau du shérif du comté de Harris (HCSO) a indiqué que le conducteur navait pas réussi à rester sur sa voie, avait quitté la chaussée et avait percuté la maison à grande vitesse. « Elle a tout simplement foncé droit dans leur maison, tout sest passé si vite », a déclaré Diaz. Les autorités ont précisé que lenquête était toujours en cours.
Début janvier 2026, les chiffres définitifs des performances européennes de Tesla pour 2025 ont montré que les ventes se sont effondrées de 27,8 %, passant de 326 000 unités à 235 322, certains pays comme l'Allemagne et la France affichant des résultats nettement moins bons (respectivement -48,4 % et -37,5 %). Le pionnier des véhicules électriques (VE) est désormais confronté à de sérieux défis posés par les nouveaux entrants chinois sur le marché, ainsi qu'à une aversion persistante pour les activités politiques de son PDG, Elon Musk.
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