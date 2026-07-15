Larmée américaine a diffusé une vidéo montrant trois drones de surface autonomes à aller simple explosant après sêtre approchés dun sous-marin miniature iranien et dune installation de maintenance navale à la base navale iranienne de Bandar Abbas, dans la nuit du 12 juillet. Le Commandement central américain (US Central Command), létat-major chargé des opérations au Moyen-Orient, a décrit ces frappes dans un message publié sur les réseaux sociaux comme « la première fois que les forces américaines ont utilisé des drones maritimes dans le cadre dopérations de combat ».
Les drones marins américains ont pu « sapprocher à faible vitesse et sans opposition » de leurs cibles avant dexploser, selon USNI News, un service dinformation de lUS Naval Institute, une organisation à but non lucratif. USNI News a également identifié lune des cibles comme étant un sous-marin miniature iranien de classe Ghadir qui se trouvait hors de leau, suspendu à un portique.
Le saronic Corsair mis à contribution par larmée américaine dans le cadre de la bataille dOrmuz est un système dintelligence artificielle embarqué sur du hardware militaire
Le Saronic Corsair est un drone de surface autonome (USV) de 7,3 mètres (24 pieds) conçu par l'entreprise américaine Saronic Technologies. Il se distingue dans la flotte navale hybride actuelle par ses capacités de haute performance et sa robustesse pour des missions prolongées.
Il mesure 7,3 m de long. En supprimant les espaces et le poids nécessaires à l'équipage, il peut embarquer jusqu'à 454 kg de charge utile (qu'il s'agisse d'équipements de surveillance, de ravitaillement ou d'autres systèmes). Propulsé par un moteur diesel, il peut filer à une vitesse supérieure à environ 65 km/h. Il possède une autonomie remarquable de plus de 1000 miles nautiques (environ 1850 km), lui permettant de couvrir de vastes zones maritimes.
Le Saronic Corsair fonctionne grâce à un système d'intelligence artificielle embarqué sur du matériel militaire. Il peut recevoir des coordonnées, naviguer de manière autonome, et s'adapter en temps réel à son environnement sans intervention humaine constante. Il est capable de coopérer avec d'autres véhicules sans pilote au sein d'une flotte coordonnée pour des missions complexes.
Il est équipé d'une suite de capteurs passifs (caméras électro-optiques, imagerie thermique, évitement d'obstacles) qui lui offrent une vision à 360 degrés sans émettre d'ondes radar, ce qui le rend difficile à détecter. Grâce à des liaisons de données cryptées et des communications par satellite (SATCOM), il peut opérer même dans des environnements où le signal GPS est brouillé.
Les dirigeants mondiaux voient en l'intelligence artificielle un moyen de domination
The U.S. military confirmed multiple military variant Saronic Corsairs, our 24ft ASV, were used in strikes to degrade Irans ability to continue attacking commercial shipping marking the first time American forces have employed sea drones in combat operations.— Saronic (@Saronic) July 13, 2026
We are proud https://t.co/T7Kg1cGuRz
Eric Schmidt est un homme d'affaires américain avec une fortune personnelle estimée à plus de 35,5 milliards de dollars. Il a dirigé Google de 2001 à 2011 et est également connu pour avoir des positions très controversées sur la technologie, notamment l'IA. En août 2024, par exemple, s'adressant à des étudiants, Eric Schmidt les a invités à ne pas avoir peur de voler les données dont ils ont besoin pour entraîner leurs grands modèles de langage.
Il a présidé la National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) du gouvernement américain, une organisation qui conseille le président et le Congrès sur les questions de sécurité nationale et de défense relatives à l'IA. « Le coût de l'autonomie diminue si rapidement que la guerre des drones, qui est l'avenir des conflits, permettra de se débarrasser des chars, de l'artillerie et des mortiers », a prédit à l'époque l'ancien PDG de Google.
Aujourd'hui, il travaille à militariser l'IA. Il a aussi laissé entendre que « les progrès de l'IA sont plus importants que la préservation du climat ». Il estime que nous devrions nous lancer à fond dans la construction de centres de données d'IA, car « de toute façon, nous n'atteindrons jamais nos objectifs climatiques ».
Un rapport publié en mars 2024 a révélé que l'armée de l'air américaine envisage d'introduire 1 000 drones contrôlés par l'IA pour améliorer ses capacités de combat aérien. Ces drones seront conçus pour accompagner et protéger les avions avec équipage, comme les chasseurs F-35 et les bombardiers B-21. Ils pourront porter leurs propres armes, frapper d'autres aéronefs et des cibles au sol, ainsi qu'effectuer des missions de reconnaissance.
Conclusion
L'introduction des drones aériens, terrestres et nautiques annonce un changement de paradigme dans la guerre, combinant l'innovation technologique et l'agilité stratégique. Cependant, elle soulève des préoccupations. Des experts appellent à l'interdiction des armes autonomes létales. Mais leur appel reste jusque-là sans réponse et les tentatives visant à élaborer des normes pour réglementer ces développements sur le plan mondial ont été infructueuses.
Un rapport de 2023 a révélé que les scientifiques du Pentagone discutent de la création de super-soldats cybernétiques qui ne ressentent rien lorsqu'ils tuent, ce qui rapproche davantage d'un monde où Skynet ne relèverait plus de la science-fiction. Le super-soldat du Pentagone est décrit comme le soldat du futur et sera inondé de stimulants antidouleur, amélioré avec des implants cérébraux, du sang synthétique et d'autres équipements technologiques.
D'autres grandes puissances militaires, telles que la Chine et la Russie, auraient déjà leurs propres programmes de recherche dans le domaine des armes autonomes létales. Selon les experts, les conflits du futur seront essentiellement technologiques, car l'IA est en train de changer le visage de la guerre. Toutefois, alors que les poches de tensions se multiplient, les risques pour l'humanité sont encore inconnus et font l'objet de très peu de débats publics.
Et vous ?
Que pensez-vous de l'accélération de la militarisation des technologies comme lintelligence artificielle ? Les choses auraient-elles pu être différentes si on prend en compte que des dirigeants comme Vladimir Poutine ont déclaré qu'ils considèrent l'intelligence artificielle comme un moyen de cominer le monde ?
Voir aussi :
L'Ukraine dit avoir déployé des « robots terrestres » à la place de soldats lors de plus de 21 000 missions au premier trimestre. Des soldats affirment que le front ressemble à l'univers Terminator
Les drones de guerre russes continuent d'utiliser Starlink malgré la répression du Pentagone, les forces russes se procuraient des terminaux Starlink sur le marché noir
L'IA et les drones détournés de leur usage initial et convertis en armes destructrices : les États-Unis frappent l'Iran avec des armes qui sont des copies de ses propres drones kamikazes Shahed 136
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