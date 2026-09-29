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Les employés de Tesla rechignent à former les robots humanoïdes Optimus destinés à les remplacer,
Car enregistrer leurs gestes professionnels donne à l'IA les clés pour automatiser leurs postes

Le , par Patrick Ruiz
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9  0 
Tesla s'appuie sur une automatisation industrielle lourde et hautement synchronisée pour assembler ses véhicules (Model 3, Model Y, Cybertruck). En renfort de ses robots industriels classiques et de ses machines de moulage géantes, le constructeur automobile a commencé à déployer son robot Optimus (Gen2/V3) directement sur ses lignes de production. Selon des enquêtes récentes, plusieurs ouvriers des usines de Fremont et d'Austin refusent de porter les combinaisons de capture de mouvement et les casques-caméras nécessaires à l'entraînement du robot. Motif : Enregistrer leurs gestes professionnels donne à lIA les clés pour automatiser leurs postes.

Tesla et Elon Musk mettent en avant des gains d'efficacité révolutionnaires liés à l'hyper-automatisation et au pivot vers l'intelligence artificielle

Les robots appliquent les soudures et les composants avec une tolérance millimétrique constante, créant des carrosseries plus solides qu'un assemblage humain. Les machines opèrent sans baisse de régime, à toutes heures et ce, tous les jours.

Avec son nouveau procédé de fabrication modulaire parallèle, Tesla affirme pouvoir assembler des modules de véhicules simultanément au travers des stations ouvertes robotisées. L'objectif à terme pour le Cybercab est de descendre sous la barre des 10 secondes (et viser 5 secondes) par cycle de production.

L'automatisation totale combinée à ce design modulaire permet de réduire l'empreinte au sol des usines de 50 % et d'éliminer des étapes énergivores comme les ateliers de peinture classiques.

En convertissant des lignes entières d'assemblage (comme l'arrêt des Model S/X à Fremont en 2026 au profit d'Optimus), l'entreprise ambitionne de créer des usines qui s'auto-assemblent, rendant la capacité de production indépendante des contraintes de main-d'uvre humaine.


Cest justement cette quête dindépendance de main-duvre humaine qui rend les travailleurs sollicités pour lentraînement des humanoïdes Optimus réticents à se plier à lexercice

Les employés sont pleinement conscients qu'en enregistrant méticuleusement leurs gestes professionnels, ils donnent à l'intelligence artificielle les clés pour automatiser leur propre poste et provoquer leur licenciement futur.

Linconfort et la surveillance font aussi partie des facteurs de résistance. En effet, le port prolongé d'équipements lourds (sacs à dos de capture, caméras) et l'exécution d'exercices dictés par l'intelligence artificielle (mouvements décomposés) génèrent un fort sentiment d'aliénation.

Face à ce blocage, Tesla a dû retirer cette tâche des ouvriers standards pour la confier à des équipes de collecteurs de données dédiées, déplacées dans des centres de formation spécifiques situés au Colorado et en Floride.


Tesla nest pas un cas isolé. Ce phénomène de fronde des travailleurs de la filière technologique face à l'entraînement de leur propre remplaçant virtuel est à plus large spectre

  • Meta (2026) : Des employés ont massivement signé une pétition contre l'initiative Model Capability Initiative (MCI). Meta prévoyait d'installer des logiciels espions pour enregistrer les clics, mouvements de souris et saisies au clavier des ingénieurs afin d'entraîner ses futurs agents dintelligence artificielle.
  • Hyundai / Boston Dynamics : Des vagues de contestations et de grèves ouvrières ont éclaté contre l'introduction des robots humanoïdes Atlas sur les lignes d'assemblage automobile.
  • Oracle & ScaleAI / OpenAI : Des prestataires et sous-traitants (souvent hautement qualifiés) recrutés pour annoter, corriger et humaniser les réponses de ChatGPT se sont révoltés. Ironie du sort, certains entraîneurs ont été licenciés par OpenAI pour avoir triché en utilisant eux-mêmes des IA (comme ChatGPT ou Grammarly) afin d'automatiser leur travail d'annotation.
  • Sabotage passif en entreprise : Des études sectorielles révèlent que près de 29 % des employés (et jusqu'à 44 % chez la génération Z) admettent saboter délibérément les stratégies IA de leur entreprise (fausses données, refus d'utilisation, rapports biaisés) pour préserver leur emploi.



En toile de fond, cest un affrontement entre filières intelligence artificielle et robotique dentreprises occidentales et de Chine qui se joue

L'Occident fait face à une résistance syndicale et éthique sur la collecte de données réelles. Si les ouvriers refusent de former les machines, le développement de l'IA physique prendra du retard par rapport aux pays dotés de directives industrielles descendantes et centralisées, comme la Chine.

En effet, pendant que Tesla continue de peaufiner ses actionneurs et ses bras robotiques qui doivent résister à des années d'utilisation en conditions réelles, les fabricants chinois prennent déjà des commandes.

Unitree G1 est vendu au grand public à environ 13 500 dollars (contre 20 000 doollars minimum pour un Optimus). AgiBot et dautres acteurs proposent des prix encore plus bas pour des versions simplifiées. Plusieurs entreprises chinoises déclarent pouvoir descendre en dessous de 10 000 $ dès que les volumes atteindront plusieurs dizaines de milliers dunités.

Ce ne sont pas des jouets. Ils marchent, ils gardent leur équilibre, ils saisissent des objets et ils sont déjà vendus à des laboratoires de recherche, des universités et des premiers clients commerciaux à travers lAsie.

En 2007, liPhone était clairement le meilleur smartphone. En 2012, le choix du meilleur téléphone navait plus dimportance. Cest le téléphone à 150 dollars, capable daccomplir 80 % des tâches, qui a conquis le marché mondial.
Exactement le même schéma se dessine aujourdhui dans le domaine des humanoïdes.

La plupart des tâches manuelles ne nécessitent pas une dextérité équivalente à celle dun être humain. Elles requièrent une machine qui se présente tous les jours, suit des instructions simples et coûte moins cher quun travailleur humain sur trois ans. Une fois ce seuil franchi, la seule chose qui compte cest le volume. Et le volume est larme la plus redoutable de la Chine.

Et vous ?

Que vous inspirent ces développements ? LOccident est-il en train de perdre la guerre face à la Chine en matière de robotique et dintelligence artificielle ?
Quelles sont les politiques que vous préconiseriez en tant que décideur occidental pour maintenir votre industrie robotique et dIA à flot face à la montée en puissance de la Chine ?

Voir aussi :

Unitree présente son agent humanoïde G1 : livré à partir de 16 000 $, le robot alimenté à l'IA est polyvalent et semble beaucoup plus complet que le H1. L'entreprise réduit l'écart avec Boston Dynamics

La Chine prévoit de stimuler la production de masse de robots humanoïdes d'ici à 2025, en 2027, ils seraient "le nouveau moteur important de la croissance économique" de la Chine

La première usine de production en série de robots humanoïdes est sur le point d'ouvrir ses portes aux États-Unis, suscitant davantage de préoccupations sur l'automatisation massive des emplois
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1 commentaire
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Christophe
Avatar de Christophe
Responsable Systèmes https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 20:51
Les employés de Tesla rechignent à former les robots humanoïdes Optimus destinés à les remplacer
<ironie>
A bon, en plus ils réfléchissent, saletés de pauvres qui empêchent les actionnaires de se gaver
</ironie>
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