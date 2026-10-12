L'Autopilot/Full Self-Driving de Tesla est un système avancé d'aide à la conduite (ADAS) développé par Tesla, Inc. qui offre une automatisation partielle du véhicule, correspondant au niveau 2 d'automatisation tel que défini par SAE International. Tous les véhicules Tesla produits entre avril 2019 et janvier 2026 étaient équipés de l'Autopilot, qui offre une fonction de direction automatique et un régulateur de vitesse adaptatif au trafic.
Depuis 2016, Tesla affirmait que tous ses véhicules en production seraient capables d'atteindre une capacité de conduite autonome sans supervision. Le PDG Elon Musk a affirmé que cela se produirait « d'ici la fin » de chaque année depuis 2018. Tesla a même vendu à ses clients un logiciel appelé « Full Self-Driving » (FSD) pour un montant pouvant atteindre 15 000 dollars, promettant que le système d'aide à la conduite deviendrait entièrement autonome grâce à des mises à jour logicielles. Mais près d'une décennie plus tard, il n'en est rien. Alors que le logiciel est confronté à de nombreuses défaillances techniques, Tesla décide de renoncer à cette promesse.
En septembre 2025, Tesla a modifié la signification de « conduite entièrement autonome » pour renoncer à sa promesse initiale d'offrir une autonomie sans supervision. Tesla a modifié son discours et ne vend plus que des systèmes « Full Self-Driving (Supervised) » (conduite entièrement autonome sous supervision) à ses clients. Les petits caractères précisent que cela ne rend pas le véhicule « autonome » et ne promet pas cette fonctionnalité. Ainsi, le Full Self-Driving est désormais commercialisé comme un simple système avancé d'aide à la conduite (ADAS) sans aucun engagement en matière d'autonomie sans surveillance.
En mars 2025, Tesla avait déjà annoncé la suppression de lappellation "FSD" (Full Self-Driving) de son logiciel de conduite autonome en Chine. Ce changement, bien que mineur en apparence, a soulevé des questions sur la manière dont la société d'Elon Musk navigue dans un environnement réglementaire de plus en plus strict, notamment dans un marché aussi complexe et crucial que celui de la Chine. Le terme "FSD" a été fortement associé à la promesse de la conduite autonome complète, un élément central du marketing de Tesla. En abandonnant cette appellation en Chine, lentreprise semblait vouloir éviter toute confusion et désillusion auprès des consommateurs chinois qui pourraient avoir des attentes irréalistes quant aux capacités réelles de son logiciel.
Récemment, c'est en Europe que Tesla a apporté des changements à la nomination de son système « Full Self-Driving ». Tesla a rebaptisé « Full Self-Driving » en « Tesla Assisted Driving » sur lensemble de ses sites web européens, quelques jours après que lAllemagne ait déclaré que lancienne appellation était trompeuse. La page portant le nouveau nom reste inchangée, et le véritable obstacle à lhomologation par lUE réside davantage dans la vitesse que dans le nom de la marque.
Tesla a cessé dappeler son logiciel daide à la conduite « Full Self-Driving » en Europe. La fonctionnalité sappelle désormais « Tesla Assisted Driving » sur ses sites européens. Le site américain continue de proposer « Full Self-Driving (Supervised) » au prix de 99 dollars par mois. Ce changement est apparu sur les pages destinées à la Slovaquie, à lAllemagne, à lEspagne et aux Pays-Bas, a rapporté Reuters. Il fait suite à la déclaration de lAllemagne selon laquelle Tesla avait proposé ce nouveau nom.
Le ministère des Transports de Berlin estime que lancienne appellation est trompeuse, car le système ne prend jamais le contrôle de la conduite. Le ministre des Transports, Steffen Bilger, a déclaré quil ferait pression en contrepartie pour obtenir une homologation rapide à léchelle de lUE. Selon un rapport, il sagissait dune traduction de la version américaine avec quelques mots intervertis. Il est toujours indiqué que la voiture peut rouler presque partout sous surveillance, on y maintient laffirmation selon laquelle le système est sept fois plus sûr, et on y fait toujours la promotion de « Robotaxi » et « Cybercab ». En juin, des chercheurs indépendants avaient qualifié ce chiffre dinvalide.
La vitesse constitue le véritable obstacle. LAllemagne souhaite que le système soit limité à 10 % au-dessus de la limite autorisée, tandis que la version approuvée par les Pays-Bas autorise jusquà 50 % au-dessus de la vitesse détectée. La France et la Suède ont toutes deux exprimé des inquiétudes concernant les excès de vitesse. Dautres régulateurs se sont montrés plus directs au sujet du nom. Des responsables italiens ont écrit en interne que cela pourrait amener les utilisateurs à croire que la voiture disposait dune automatisation sans supervision de niveau SAE 3.
Les autorités suédoises de protection des consommateurs ont demandé à lagence nationale des transports dévaluer si la campagne marketing donnait une fausse impression aux acheteurs. En septembre, un propriétaire norvégien a demandé à son administration des routes ce que Tesla ou la Norvège devaient encore fournir. Ce propriétaire nétait pas le seul dans ce cas. Reuters a rapporté cette semaine que Tesla encourageait les propriétaires et ses partisans à faire pression sur les régulateurs nationaux pour obtenir des autorisations plus rapides.
Huit pays de lUE autorisent désormais le système, contre six il y a un mois, après que la Tchéquie et la Croatie ont reconnu le certificat néerlandais. Le ministre slovaque des Transports, Jozef Rá, affirme que son pays sera le neuvième dici quelques jours. La décision à léchelle de lUnion ne cesse dêtre reportée. Le comité qui devait se prononcer le 6 octobre ne la pas fait ; décembre est désormais la date la plus proche, et la France, lAllemagne, lItalie et lEspagne nont toujours pas autorisé le système. LAllemagne a déjà connu cette situation. En 2020, des juges de Munich avaient interdit à Tesla de vanter le « plein potentiel de la conduite autonome », et lentreprise a conservé lancienne appellation partout ailleurs jusquà cette annonce.
Malgré cela, un rapport d'août 2025 a révélé que les ventes de Tesla ont chuté de 60 % en France. La raison avait à voir avec le logiciel Full Self Driving (FSD) à propos duquel plus de la moitié des 8000 consommateurs interrogés dans le cadre d'une enquête de lElectric Vehicle Intelligence Report (EVIR) ont déclaré quil devrait être illégal. Cest le résultat des pratiques commerciales trompeuses de lentreprise qui finissent par attirer les regards sur la valeur réelle de la filière du véhicule automobile dans son ensemble.
En octobre 2025, Tesla avait fait l'objet d'une enquête fédérale aux USA sur d'éventuels défauts de sécurité dans son système de conduite partiellement automatisé, commercialisé sous le nom de FSD, ou Full Self-Driving (Supervised) aux États-Unis. Cette enquête a fait suite à 44 incidents distincts au cours desquels des conducteurs de Tesla utilisant le FSD ont déclaré que le système les avait amenés à commettre des infractions au code de la route. La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que l'enquête concernait environ 2 882 566 véhicules Tesla équipés du FSD.
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