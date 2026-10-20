En juillet 2026, la société chinoise EngineAI avait organisé la toute première ligue de combat libre pour robots humanoïdes grandeur nature. La compétition avait mis en scène le modèle T800, une machine sophistiquée de 173 cm conçue initialement pour la logistique industrielle. L'événement avait marqué les esprits lorsqu'un robot humanoïde appelé « Matador » avait continué à porter des coups malgré une décapitation spectaculaire provoquée par un coup de pied adverse. Outre le divertissement, ces affrontements servaient de tests de résistance en conditions réelles pour évaluer la robustesse et la modularité des composants de ces machines avant une production de masse.
REK (Robot Entertainment Kombat) est une entreprise de San Francisco fondée par Cix Liv. Elle organise des événements au cours desquels des pilotes humains contrôlent des robots humanoïdes en temps réel. Ce ne sont pas les robots qui décident de lissue du combat, mais une personne située au bord du ring. Le pilote porte un casque de réalité virtuelle (souvent un Meta Quest) et utilise des manettes pour que ses mouvements soient reproduits par le robot. Les premières expériences utilisaient également un Apple Vision Pro. Une manette de jeu constitue lautre option. Un logiciel gère léquilibre et la stabilité de base ; le pilote détermine lintention, le timing et le choix des coups.
REK a décrit cet objectif comme une « incarnation » : le pilote doit avoir limpression dhabiter la machine, et non de la piloter de lextérieur. Les robots eux-mêmes sont pour la plupart des humanoïdes commerciaux réquisitionnés pour le combat, notamment des modèles Unitree et, plus tard, le T800 dEngineAI, une machine mesurant environ six pieds. Ces plateformes nont pas été conçues pour le combat. Léquilibre, les chutes et la remise en pied restent des problèmes épineux. Lors du REK2 qui sest tenu à San Francisco en août 2026, le vainqueur, Hiroyuki Osone, sétait qualifié depuis son domicile au Japon via un simulateur ; son robot est tombé, mais il la remis sur pied grâce à une séquence de redressement quil avait répétée dans le simulateur, avant de remporter la victoire.
Les combats sont courts. Les descriptions publiques du format font état de rounds chronométrés, de points attribués pour les coups portés proprement et dune structure au meilleur des trois manches plutôt que dune fin scénarisée. La conception proposée par REK sapparente davantage à un sport de combat quau catch professionnel : les résultats ne sont pas prédéterminés. Il existe également un simulateur gratuit. Il utilise la physique plutôt que des animations préenregistrées, ainsi que le même système de contrôle de léquilibre que les vrais robots. Remporter une victoire dans le simulateur a déjà permis à certains de se qualifier pour un événement en direct.
Jusquà présent, les événements ont été modestes mais bien réels : des galas à San Francisco (notamment le REK1 au Kezar Pavilion en février 2026 et le REK2 en août), ainsi que des étapes dans des villes telles que Tokyo et Vancouver. Le public est présent dans la salle. Des rediffusions sont disponibles. La production reste à léchelle dune start-up par rapport à lUFC ou même à BattleBots. Récemment, lorganisation sest associée à Kick, permettant ainsi à davantage de personnes de suivre lévénement en direct.
Par ailleurs, l'autorité californienne chargée de la réglementation des sports de combat a ordonné à une start-up de San Francisco de cesser de mettre des humains dans une cage avec ses robots. Cette injonction intervient quelques semaines après quun des humanoïdes en acier de lentreprise, conçu pour ressembler au Terminator original, a projeté un YouTuber à travers son octogone devant une foule en délire. La Commission athlétique de lÉtat de Californie a adressé le 30 septembre une lettre de mise en demeure à REK au sujet de son événement non autorisé « Human vs Robot » qui sest tenu le 18 septembre. Le PDG, Cix Liv, ne semblait pas inquiet. Il a publié la lettre sur X le jour même, accompagnée dune brève légende : « On a réussi, les gars. »
La lettre précise que tout combat, match ou démonstration de boxe ou darts martiaux mixtes impliquant un être humain en Californie doit dabord être approuvé par la commission. Elle ajoute que le fait dorganiser ou de participer à un tel événement sans licence constitue un délit au titre de larticle 18640 du Code des affaires et des professions de lÉtat. Liv a déjà préparé une réplique. Il affirme que la loi définit un combat comme un affrontement entre deux personnes, et quun humanoïde nest pas une personne. LÉtat, dit-il, est libre de faire valoir le contraire devant les tribunaux.
Frankie LaPenna a gagné deux de ses trois affrontements homme contre robot
Lhumain en question était Frankie LaPenna, un YouTuber comptant plus de 9 millions dabonnés, connu pour ses vidéos dans lesquelles il se blesse. Il a affronté trois robots cette nuit-là. Le premier, un Unitree G1 plus petit, a été mis hors de combat en quelques secondes. Puis vinrent deux EngineAI T800 modifiés, qui, selon REK, mesurent environ 6 pieds de haut, donnent des coups de pied dune force pouvant atteindre 850 livres et portent un crâne mécanique aux yeux rouges lumineux.
Lun deux lui a asséné un coup qui a projeté LaPenna à lautre bout de la cage, avec son équipement de protection de motard et tout le reste. Il sest relevé et a plaqué le robot au sol pour remporter la victoire. Son dernier adversaire, un robot plus rapide que REK surnomme « Predator », la battu en se relevant à chaque fois quil le renversait. LaPenna est reparti avec une blessure à la main, causée par un coup de poing dans une structure métallique, après avoir signé une décharge dégageant REK de toute responsabilité en cas de décès.
Chaque robot dans la cage était contrôlé par un humain
Aucun des robots ne combattait de manière autonome. Des pilotes les dirigeaient en temps réel à laide de casques de réalité virtuelle ou dune manette, un peu comme on pilote un drone, tandis que lIA de Reflex Arc, partenaire technologique de REK, assurait leur équilibre et gérait les mouvements programmés. Ainsi, chaque coup porté à LaPenna résultait dune décision humaine.
Les règles californiennes sur les sports de combat nont jamais prévu des adversaires robots
Ni la législation californienne ni la loi fédérale ninterdisent explicitement les combats opposant des humains à des robots. La commission a déclaré que les événements non autorisés mettaient en danger le bien-être physique et financier de toutes les personnes impliquées, et quelle envisagerait de nouvelles directives à mesure que la technologie robotique évoluerait. Cela pourrait prendre du temps. Aux USA, les sports de combat sont réglementés au niveau de chaque État, et les juristes spécialisés dans ce domaine affirment que la plupart des commissions auraient besoin de nouvelles règles avant de pouvoir interdire de tels événements.
La REK se présente comme une ligue de combats de robots humanoïdes. Elle a organisé 14 événements dans neuf villes, y compris des spectacles privés dans les locaux dOpenAI et de xAI, et affirme que plus de 20 000 combats ont été disputés sur son simulateur dans 65 pays. Liv précise quil nest pas prévu de réitérer le combat opposant des humains. Son prochain spectacle, le REK Deathmatch à San Francisco le 9 octobre, dont les places sont déjà toutes vendues, a été présenté comme le premier combat entre humanoïdes armés de lames. Cette fois-ci, il ny aura que des robots.
Le mois dernier, le développement de robots humanoïdes capables de s'entraîner et de combattre de manière autonome, sans intervention humaine directe, progressait à un rythme effréné. En 2026, la filière avait franchi un cap critique grâce à lémergence de modèles dits de fondation appliqués à la physique. Ces machines s'affranchissaient désormais de la téléopération humaine pour anticiper, parer et porter des coups en temps réel. Bien que développées pour le combat, les compétences d'agilité autonome, de réflexes ultra-rapides et de perception prédictive offraient des avantages massifs dans plusieurs domaines. Bien sûr, des dangers étaient à anticiper sur le long terme.
Sources : La Commission des sports de l'État de Californie ; REK
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