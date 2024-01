Tesla propose l'option Cybertruck FSD à 7 000 dollars sur les modèles de la série Foundation

Depuis 2023, Tesla produit le Cybertruck, une voiture électrique à batterie de taille standard. D'abord dévoilé en novembre 2019 en tant que concept, le véhicule se distingue par son design de carrosserie triangulaire et des panneaux en acier inoxydable. Initialement prévue pour une production en 2021, la livraison des premiers Cybertrucks de série a été effectuée fin novembre 2023, après quelques retards. Depuis décembre 2023, trois modèles sont disponibles : leavec traction intégrale tri-moteur, un modèle à traction intégrale bimoteur et un modèle à propulsion arrière.Après plusieurs retards, Tesla a finalement lancé la livraison de son pick-up électrique. Le véhicule est désormais disponible à l'achat sur le site officiel de la marque, à partir de 60 990 dollars. Quatre ans après sa présentation, le Tesla Cybertruck a enfin été livré à ses premiers clients lors d'un événement spectaculaire au siège de l'entreprise à Austin, au Texas. Elon Musk a prédit que le camion inaugurerait un avenir passionnant. La société a également fourni des mises à jour sur les prix, la gamme et les fonctionnalités du camion, qui ont considérablement changé par rapport aux chiffres initialement annoncés.Le Cybertruck se démarque par son design anguleux et sa carrosserie en acier inoxydable, réputée résistante aux chocs et aux balles. Il est équipé d'un hayon rabattable pouvant servir de rampe pour charger des objets volumineux ou des véhicules électriques tels que le Cyberquad, un quad également conçu par Tesla.Le programme Full Self-Driving capability (FSD) Beta de Tesla, lancé en octobre 2020, a enregistré plus de 500 millions de miles parcourus, illustrant les progrès significatifs de cette technologie d'assistance à la conduite. Cependant, l'adaptation du FSD pour le Cybertruck nécessitera des ajustements spécifiques en raison de sa taille et de ses caractéristiques uniques.Tesla propose l'option Full Self-Driving capability au prix de 7 000 dollars pour les modèles de la série Foundation du Cybertruck. Cette offre représente une réduction significative par rapport au prix actuel de 12 000 dollars appliqué à d'autres modèles de Tesla. Cette tarification avantageuse reflète la politique de Tesla, qui maintient le prix FSD pour les réservations anticipées du Cybertruck au moment où les premiers dépôts ont été effectués.Bien que l'option FSD soit disponible pour les Cybertrucks de la série Foundation, elle ne sera pas activée dès le lancement. Tesla annonce que ces fonctionnalités seront déployées ultérieurement via des mises à jour logicielles over-the-air. Cette décision découle de la priorité accordée par Tesla à la mise à jour FSD V12 sur les anciens modèles Hardware 3.0, avant de se concentrer sur les véhicules équipés du matériel HW4, tels que le Cybertruck, qui sont actuellement moins nombreux sur le marché.Les propriétaires de la série Foundation du Cybertruck pourraient donc devoir patienter avant de bénéficier de la conduite autonome. En ce qui concerne d'autres options de la série Foundation, l'intérieur blanc, mentionné dans un article de Top Gear sur le Cybertruck, sera standard pour les versions à deux moteurs et Cyberbeast. Quant à l'édition à trois moteurs, elle recevra en plus une barre lumineuse tout-terrain au-dessus du pare-brise.L'Autopilot de Tesla sur la Cybertruck soulève des préoccupations quant à sa fiabilité globale. Bien que les incidents rapportés soient sporadiques et rares, ils suscitent des interrogations sur la capacité de l'Autopilot à anticiper et à réagir de manière appropriée dans toutes les situations de conduite. Les défis complexes tels que l'interprétation des signaux routiers, la navigation par mauvais temps, et la gestion d'événements imprévus demeurent des aspects que le système doit surmonter.Récemment, le Cybertruck a été impliqué dans son premier accident de la route, signalé par un utilisateur sur un forum dédié à ce véhicule. L'accident impliquait un Tesla Cybertruck de 2023 et une Toyota Corolla de 2009, résultant en un blessé léger du côté du conducteur du Cybertruck. Il est crucial que l'utilisation de cette technologie soit accompagnée d'une compréhension claire de ses limites et d'une vigilance continue de la part des conducteurs.Une étude réalisée en 2023 par Recurrent Auto et citée par Bloomberg a révélé que de nombreux véhicules électriques perdaient environ 30 % de leur autonomie par des températures inférieures à zéro. Par exemple, une Tesla Model 3 n'avait qu'une autonomie maximale de 66 % de l'autonomie estimée par l'EPA lorsqu'elle a été testée par 32 degrés.Recurrent Auto révèle que les véhicules électriques voient leur autonomie affectée en hiver pour diverses raisons, principalement liées à des facteurs chimiques et mécaniques. Les réactions dans la batterie se déroulent plus lentement par temps froid, où les températures agissent comme une résistance, ralentissant les processus et diminuant ainsi la puissance disponible.La principale raison de la perte d'autonomie hivernale réside dans le besoin de chauffer l'habitacle pour maintenir le confort des occupants. Contrairement aux voitures traditionnelles qui peuvent utiliser la chaleur résiduelle d'un moteur à combustion interne, les véhicules électriques, du fait de la plus grande efficacité de leurs moteurs, génèrent moins de chaleur. Ainsi, les systèmes de chauffage électriques puisent directement dans la batterie, réduisant la capacité disponible pour la conduite.Le projet de recherche de Recurrent Auto, qui se fonde sur des données réelles recueillies sur le terrain, présente une analyse approfondie de l'impact du froid sur l'autonomie des véhicules électriques. En se basant sur des données observées et vérifiées au cours de l'hiver 2022-23, Recurrent Auto a actualisé et amélioré la précision des informations sur l'autonomie hivernale de divers modèles, dont la Ford F-150 Lightning, le Hyundai Kona EV et la Chevrolet Bolt.Les véhicules électriques réagissent de manière diversifiée à l'hiver, comme le montre un graphique comparant la perte d'autonomie par temps froid pour 12 modèles populaires par rapport à la température de conduite idéale. Les données agrégées et anonymisées proviennent de plus de 10 000 véhicules, ainsi que de milliers de points de données provenant de dispositifs embarqués fournissant des informations sur la consommation d'énergie.Les données d'autonomie hivernale présentées ici, vérifiées sur le terrain, tiennent compte des variables du monde réel, telles que les terrains accidentés, les vitesses de conduite et les conditions d'utilisation variables, ainsi que le vieillissement calendaire des batteries. Elles offrent des prévisions moyennes pour les conditions de conduite hivernale dans divers scénarios d'utilisation réelle.sera probablement le premier des nombreux fans de Tesla à tester l'autonomie du Cybertruck, mais pour l'instant, il s'agit du premier test largement partagé de ce type sur les performances du véhicule dans le monde réel. Peu après le début des livraisons du Cybertruck en novembre, le constructeur automobile a commencé à proposer le Cybertruck Foundation Series à 120 000 dollars aux détenteurs d'une réservation.Tesla a également indiqué qu'il prévoyait de proposer un prolongateur d'autonomie pour le Cybertruck. Ce dispositif occuperait environ un tiers du plateau du véhicule et permettrait au camion de parcourir une distance estimée à 470 miles avec une charge complète. Tous les modèles du Cybertruck n'ont pas encore été commercialisés : une version d'entrée de gamme à propulsion arrière du Cybertruck devrait être livrée en 2025 à ceux qui sont prêts à débourser 60 990 dollars pour l'acquérir.Tesla a introduit une nouvelle section controversée dans ses conditions d'achat, interdisant aux clients recevant les premiers Cybertrucks de revendre leurs véhicules au cours de la première année. Ceux qui envisagent de le faire doivent obtenir l'autorisation préalable de Tesla, faute de quoi l'entreprise d'Elon Musk se réserve le droit de les poursuivre en justice et de réclamer des dommages-intérêts pouvant atteindre 50 000 dollars. De plus, Tesla n'autorise pas le transfert gratuit de la fonction Autopilot à un propriétaire ayant acheté un véhicule d'occasion, affirmant que celui-ci ne peut pas utiliser des fonctionnalités pour lesquelles il n'a pas payé.Entre-temps, Elon Musk a déjà l'intention de rendre son cher Cybertruck capable de traverser des paysages, en laissant entendre le mois dernier que le véhicule électrique pourrait bientôt fonctionner comme un bateau. « Nous allons proposer un ensemble de modifications permettant au Cybertruck de traverser au moins 100 m d'eau comme un bateau », a déclaré Elon Musk sur X.Les réactions au pick-up futuriste ont été variées, oscillant entre l'admiration et la moquerie. Dans une de ses sorties, l’analyste David Zipper souligne les préoccupations majeures liées à la conception de la Tesla Cybertruck, suggérant que le véhicule pourrait poser des risques significatifs pour la sécurité routière. Il met en avant les critiques de différentes organisations, les qualifiant de « dangereux pour tous les autres usagers de la route ». Zipper soulève des inquiétudes concernant les angles aigus, les bords tranchants, l'acier inoxydable potentiellement dommageable et l'avant surélevé du Cybertruck, soulignant le risque accru de collisions frontales, notamment avec des piétons.De plus, il remet en question l'accélération extrême du véhicule, la qualifiant de potentiellement dangereuse pour les autres conducteurs. Malgré le manque de données officielles, Zipper souligne la difficulté pour les autorités fédérales de prendre des mesures préventives en raison du système d'autocertification aux États-Unis, suggérant que des changements dans le processus d'homologation pourraient être nécessaires pour garantir une conception automobile plus sécuritaire.Dans son analyse, le scénariste et producteur, Jesus Diaz exprime une critique sans réserve envers la Tesla Cybertruck, qualifiant le véhicule de « mauvais » à plusieurs égards. Il souligne les problèmes esthétiques et de qualité liés à la carrosserie du Cybertruck, citant des portes mal alignées et des surfaces inégales qui compromettent son apparence et sa conception. Diaz met en lumière les inquiétudes d'Elon Musk lui-même, qui, dans un courriel interne, a reconnu les défis liés à la nature angulaire du véhicule, exigeant une précision extrême dans le processus de fabrication.Il remet en question la faisabilité de ces exigences de précision et émet des doutes sur la capacité de Tesla à résoudre les problèmes de conception sans une refonte complète. Diaz élargit ses critiques à l'ensemble de la gamme Tesla, soulignant des problèmes récurrents de qualité, tant au niveau des composants matériels que des logiciels. Il suggère que si Tesla ne résout pas ces problèmes de manière proactive, elle risque d'être surpassée par des concurrents émergents.Le test d'autonomie non officiel du Cybertruck de Tesla réalisé par le YouTubeur Kyle Conner soulève des inquiétudes quant à la concordance entre les performances réelles du véhicule et les déclarations de Tesla. Conduisant le Cybertruck à une vitesse de 113 km/h dans des conditions de température de 45 degrés au Texas, Conner a enregistré une autonomie de 409 km, soit seulement 79 % de la distance annoncée par Tesla, qui était de 515 km.Bien que divers facteurs, tels que la vitesse et les conditions climatiques, puissent influencer l'autonomie des véhicules électriques, cet écart important soulève des interrogations sur la fiabilité des informations fournies par Tesla. Les résultats du test mettent en lumière la nécessité d'une transparence accrue de la part des constructeurs automobiles en matière de performances réelles de leurs véhicules, afin que les consommateurs puissent prendre des décisions éclairées lors de l'achat de véhicules électriques. Pourquoi ou pourquoi pas ?Partagez-vous l'avis de Jesus Diaz qui estime que la Tesla Cybertruck est « mauvaise » à plusieurs égards ?