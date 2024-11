Le service de robotaxi de Waymo est ouvert au public à Los Angeles : toute personne résidant à Los Angeles peut désormais bénéficier de trajets entièrement autonomes avec Waymo One

Waymo est une entreprise de technologie de conduite autonome et une filiale d'Alphabet Inc. qui propose un service au public sans conducteur de sécurité dans le véhicule. Selon les rapports de la société, son service de robotaxi autonome, Waymo One, offrait plus de 100 000 trajets payants en robotaxi chaque semaine . Waymo continue de s'implanter dans de nouvelles zones de la ville de Los Angeles.Récemment, Waymo a annoncé que toute personne résidant à Los Angeles peut désormais effectuer des trajets entièrement autonomes avec Waymo One. La société, dont la zone de service couvre Santa Monica, Hollywood Boulevard, USC et tout ce qui se trouve entre les deux, a supprimé sa liste d'attente dans la ville et est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.Cela fait seulement huit mois que Waymo a lancé son service limité de robotaxi à Los Angeles. Au cours de cette période, près de 300 000 personnes se sont inscrites sur la liste d'attente. Selon Waymo, ces usagers de Los Angeles ont effectué des centaines de milliers de trajets payants à travers la ville et ont donné à Waymo des informations précieuses sur ses performances.Waymo a déclaré que son service a reçu une note moyenne de 4,7 étoiles sur 5. En outre, 98 % des usagers récemment interrogés à Los Angeles se sont déclarés satisfaits du service et 96 % l'ont trouvé utile.", a déclaré Tekedra Mawakana, le codirecteur général de Waymo. "L'unité de conduite autonome d'Alphabet a passé 2024 à étendre ses services de conduite autonome dans plusieurs villes, notamment à San Francisco et à Phoenix, où elle fournit un service en bordure de trottoir à l'aéroport international Sky Harbor. En août, l'entreprise a dévoilé son robotaxi de 6e génération, équipé d'un ensemble de capteurs optimisés pour de meilleures performances à un coût réduit. Plus récemment, elle a obtenu un financement de 5,6 milliards de dollars. Waymo propose également un service de robotaxi à Austin, mais la liste d'attente est longue et le service n'est pas encore ouvert à tous.Les passagers peuvent désormais parcourir près de 200 kilomètres carré du comté de Los Angeles, et Waymo a l'intention d'étendre sa zone de service pour couvrir une plus grande partie de la ville à l'avenir. L'entreprise a déclaré qu'elle était impatiente d'accueillir de nombreux nouveaux passagers et d'accueillir à nouveau ceux qu'elle a servis au cours de l'année écoulée, car elle étend régulièrement son service au fil du temps, comme nous l'avons fait à San Francisco et à Phoenix.Alors qu'il ouvre ses portes à un plus grand nombre de personnes, Waymo travaille en étroite collaboration avec des partenaires communautaires locaux alignés sur sa mission de rendre les routes plus sûres et la mobilité plus accessible. Par exemple, Waymo travaille avec She is Hope, une association à but non lucratif dédiée à l'autonomisation des mères célibataires à Los Angeles.", a déclaré Tisha Janigan, fondatrice de She is Hope. "Si Waymo est un leader dans le secteur des véhicules autonomes, un certain nombre d'autres entreprises espèrent percer dans l'espace. Zoox, filiale d'Amazon, a étendu cette semaine ses activités à la Californie et au Nevada. L'entreprise teste actuellement ses robotaxis à San Francisco et a élargi son périmètre d'action à Las Vegas. Zoox n'offre pas encore de services de transport public dans ces deux villes, mais elle espère lancer ses activités à Las Vegas au début de l'année 2025.En outre, les entreprises chinoises ont apporté d'importantes sommes d'argent pour poursuivre le développement de leur technologie. La semaine dernière, DeepRout.ai a reçu 100 millions de dollars, apportés par le constructeur automobile chinois Great Wall Motor. Le mois dernier, WeRide a récolté 485,5 millions de dollars grâce à son introduction en bourse et à un placement privé.Pensez-vous que le service de robotaxi entièrement autonomes de Waymo est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?