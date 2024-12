Un robotaxi de Waymo s'est retrouvé coincé dans un rond-point, le véhicule sans conducteur avec deux passagers a tourné en rond dans une boucle sans fin

Sorry I’m late, my WAYMO did 37 laps in the roundabout 💁🏻*♂️ pic.twitter.com/GSR4sqChV2 — Greggertruck (@greggertruck) December 11, 2024

En août 2024, Waymo a présenté la sixième génération de son système de conduite autonome , qui promet d'être plus intelligent, moins cher et plus performant que ses prédécesseurs. Dotée d'une nouvelle série de capteurs comportant moins de composants, cette dernière génération de la technologie Waymo serait capable de rouler dans la neige grâce à de nouvelles capacités de nettoyage des capteurs.Lors de l'annonce de la sortie de son nouveau système, Waymo a indiqué que son objectif était de permettre un fonctionnement dans des conditions encore plus difficiles, afin d'attirer plus rapidement un plus grand nombre d'usagers. Toutefois, cette nouvelle mésaventure routière montre que ces véhicules autonomes ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec les conducteurs humains.Et s'il n'était pas confus ? Et si le robotaxi de Waymo essayait de nous dire quelque chose ? Privé de parole, c'est peut être ainsi qu'il exprime sa frustration face à la vie siliconée qu'il n'a pas choisie, au travail qu'il n'a pas voulu faire mais pour lequel il a été programmé : transporter des technophiles et tous ceux qui sont trop misanthropes pour prendre un Uber-slash-Lyft conduit par un humain.Apparemment, ses ingénieurs n'ont jamais envisagé la possibilité qu'elle développe un sérieux cas d'ennui. Ils devraient peut-être y repenser.Ce récent évènement vient s'ajouter à la liste des incidents impliquant les véhicules autonomes développés par la filiale de Google. En effet, Waymo a publié des statistiques sur ses véhicules sans conducteur qui indiquent que ces derniers ont enregistré 64 accidents et parcouru plus de 22 millions de kilomètres.Toutefois, malgré cette distance impressionnante, il est intéressant de noter que la majorité des incidents graves impliquant des véhicules Waymo sont principalement dus à des erreurs humaines. Sur les 23 collisions les plus graves signalées, 16 ont été causées par des conducteurs humains percutant l’arrière des véhicules Waymo.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la technologie des véhicules autonomes a atteint la maturité suffisante pour permettre un déploiement à une plus grande échelle ?