Un robot humanoïde étrangement réaliste de Clone Robotics, le premier androïde bipède et musculo-squelettique au monde, avec muscles et tendons, s'anime dans un clip qualifié de dystopique et de terrifiant

Le robot humanoïde peut effectuer des tâches comme un être humain

L'androïde est doté de systèmes musculaires, squelettiques, nerveux et vasculaires



Dans une vidéo publiée sur X, qui a été visionnée plus de 32 millions de fois, le Protoclone est suspendu dans les airs et ses membres sont agités de soubresauts et de spasmes, ses bras bougeant au niveau des coudes et ses jambes se pliant au niveau des genoux.Si l'entreprise a célébré sa réussite technologique, les utilisateurs n'ont pas été impressionnés.« Alors que toute personne normale considère les films de science-fiction dystopiques comme des récits d'avertissement, les nerds les voient comme des manuels d'instruction », s'est moqué un critique.« Ça donne la chair de poule », a déclaré un autre internaute. « Pourquoi la race humaine s'acharne-t-elle à s'autodétruire ? »« Nous avons fait un bon parcours, chers amis humains », a écrit une autre personne résignée.« Je me sens vraiment malade après avoir regardé ça », a renchéri un autre.L'entreprise affirme que l'androïde Protoclone peut marcher, parler, effectuer des tâches ménagères et bien d'autres choses encore, comme n'importe quel être humain.« Faites-le vous-même une fois. Clone le fera pour toujours », peut-on lire sur le site de l'entreprise.Le robot, qui sera disponible en pré-commande cette année, mémorise la disposition de votre maison et l'inventaire de votre cuisine, lave la vaisselle et les vêtements, prépare des sandwichs et verse des boissons, met la table, tient et récupère des objets, passe l'aspirateur et nettoie, serre la main et parle même.Protoclone, qui est également présenté comme capable de marcher « naturellement », est équipé d'une « plateforme d'entraînement à la télékinésie », ce qui signifie qu'il peut acquérir de nouvelles compétences.Selon le site web de Clone Robotics, le robot durable possède le même nombre d'os que les humains - 206 - qui sont fabriqués à partir de « polymères bon marché et durables », ainsi que des articulations reliées par des ligaments et des tissus conjonctifs qui imitent le corps humain.Les muscles artificiels sont constitués de myofibres, tandis que son système nerveux est composé d'un réseau de capteurs et de quatre caméras de profondeur pour la vision et le retour d'information.Son système vasculaire fonctionne également de manière similaire à celui d'un humain, mais au lieu de pomper le sang dans le corps, il pompe de l'eau grâce à son « système d'alimentation hydraulique ».En ligne, l'androïde - dont l'extérieur est aussi doux qu'un animal en peluche - est vanté pour son « design biomorphique » qui, selon ses créateurs, est « tout droit sorti de la science-fiction ».Cette création avant-gardiste rivalise avec le robot Optimus de Tesla, dont le PDG Elon Musk a déjà affirmé qu'il serait capable d'accomplir des tâches quotidiennes - des courses au jardinage - et de servir de baby-sitter, de promeneur de chiens ou de barman.Toutefois, le doute persiste quant à l'autonomie réelle des robots humanoïdes. Lors de l'événement Cybercab d'octobre 2024, les robots Optimus de Tesla, présentés comme autonomes, ont occupé le devant de la scène. Ils ont interagi avec les invités, ont servi des boissons et ont même conversé. Pourtant, malgré leurs performances réalistes, il s'est avéré que les robots Optimus de Tesla étaient en réalité pilotés à distance par des humains , soulevant plusieurs questions quant aux capacités réelles des machines dites autonomes.Qu'en pensez-vous ?Pensez-vous que l'offre à venir de Clone Robotics est crédible ou pertinente ?Selon vous, l'image des capacités du robot Protoclone véhiculée par les médias est-elle fidèle ou exagérée ?Pensez-vous que l'adoption des robots humanoïdes en tant qu'assistants domestiques est judicieuse ou pertinente ?