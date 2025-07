Un robotaxi Tesla a inexplicablement percuté une voiture en stationnement, le logiciel de conduite autonome FSD de Tesla présente des lacunes car il ne repose que sur les caméras et l'IA



Après des années de promesses ambitieuses, Tesla a finalement déployé une flotte limitée de Model Y équipés de sa technologie de conduite autonome intégrale (FSD) à Austin. Ce programme pilote, payant et accessible sur invitation, vise à tester la capacité des véhicules à naviguer de manière autonome dans un environnement urbain.Cependant, l'ambition de Tesla de révolutionner le transport avec des robotaxis autonomes se heurte à une réalité plus complexe que prévu. Si la promesse d'une conduite sûre et efficace sans intervention humaine captive l'imagination, une liste croissante d'incidents met en lumière les défis considérables que l'entreprise d'Elon Musk doit encore surmonter. À peine lancée, l’expérimentation accumule les faux pas techniques. Freinages soudains, erreurs de trajectoire, confusion dans les intersections… La liste des incidents s’allonge, et elle inquiète. Récemment, l'un des robotaxis entièrement autonomes de Tesla a frôlé une voiture en stationnement après avoir effectué un trajet à Austin, au Texas. Dans une vidéo enregistrée par le YouTubeur DirtyTesla, on voit un Model Y autopiloté avec le FSD tourner et accélérer vers une Toyota, entrant légèrement en contact avec son pneu. Comme le montre la vidéo, la Model Y a déjà déposé son passager, mais a ensuite eu du mal à sortir de l'allée sombre.Selon DirtyTesla, il n'y a pas eu de blessés graves ni de dégâts, et le moniteur de sécurité du robotaxi a fini par s'installer sur le siège du conducteur et a démarré. Bien que la collision latérale ait été mineure, on ne sait pas exactement ce qui a poussé la Tesla à foncer dans la voiture garée au lieu de repartir normalement après avoir terminé le trajet.En dehors de cet incident impliquant une autre voiture, d'autres invités ont fait part de leurs expériences inattendues avec le service de robotaxi de Tesla. Jusqu'à présent, les rapports ont révélé que le service de robotaxi s'est arrêté brusquement pour des feux d'urgence qui n'étaient pas sur la route et rouler brièvement du mauvais côté d'une double ligne jaune. Pour rappel, le service de robotaxi de Tesla a été lancé à Austin il y a tout juste deux semaines, avec une petite flotte.Les détracteurs du Full Self-Driving (FSD) de Tesla se multiplient et continuent à sensibiliser les consommateurs sur les dangers du logiciel de conduite autonome de Tesla. Jason Hughes, un pirate informatique bien connu dans le monde Tesla, a par le passé qualifié le FSD de Tesla d'"". Le pirate a accusé la société de prendre l'argent des propriétaires de Tesla en contrepartie d'un logiciel "" qui est en version bêta depuis sa sortie en 2016. Les clients doivent désormais débourser 15 000 dollars pour utiliser la version bêta FSD, mais le logiciel est loin d'avoir tenu les promesses faites par Tesla et le PDG Elon Musk.Il est important de noter que le logiciel de conduite autonome (FSD) de Tesla repose principalement sur des caméras et l'intelligence artificielle. Contrairement à certains de ses concurrents, comme Waymo, qui utilise une combinaison de caméras, de lidars et de radars pour son service de robotaxi. Cependant, Waymo n'est pas exempt d'incidents, dont l'un a conduit à un rappel volontaire de sa flotte à Phoenix, en Arizona, à la suite d'une collision avec un poteau téléphonique l'année dernière. Plus récemment, Waymo a procédé à un autre rappel pour ses robotaxis, qui auraient eu tendance à heurter des barrières routières plus difficiles à voir.Malgré ces incidents, Waymo a affirmé avoir atteint 10 millions de trajets en robotaxi en mai 2025 . Il s'agit d'une progression notable alors que Waymo a annoncé en avril dernier qu'elle effectuait plus de 250 000 trajets hebdomadaires payants en robotaxi dans quatre villes américaines. Selon Waymo, les 10 millions de trajets "". Le chiffre comprend les trajets effectués à Austin, Los Angeles, San Francisco et dans la région de Phoenix.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?