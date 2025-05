Waymo déclare avoir atteint 10 millions de trajets en robotaxi, soit le double en cinq mois, la société détenue par Alphabet ayant précédemment déclaré effectuer plus de 250 000 trajets payants par semaine



Il s'agit d'une progression notable alors que Waymo a annoncé en avril dernier qu'elle effectuait plus de 250 000 trajets hebdomadaires payants en robotaxi dans quatre villes américaines. L'annonce, qui est intervenue lors de la publication des résultats financiers du premier trimestre 2025, a également permis à Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, d'indiquer que la propriété personnelle des véhicules sera une option à l'avenir.S'exprimant lors de la récente conférence des développeurs Google I/O, Tekedra Mawakana a déclaré que les 10 millions de trajets « sont tous des trajets payants, et ils représentent des gens qui intègrent vraiment Waymo Driver dans leur vie quotidienne ». Le chiffre comprend les trajets effectués à Austin, Los Angeles, San Francisco et dans la région de Phoenix.Waymo effectue plus de 250 000 trajets payants en robotaxi par semaine, a indiqué Alphabet dans son rapport sur les résultats du mois d'avril. Lundi, Waymo a déclaré avoir obtenu l'autorisation d'étendre son service de covoiturage autonome à d'autres parties de la région de la baie de San Francisco, notamment à San Jose.La société de robotaxis fait partie de l'unité « Autres paris » d'Alphabet. Le chiffre d'affaires de la catégorie globale a chuté de 9 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 450 millions de dollars, et la perte d'exploitation a augmenté de 1,23 milliard de dollars, contre 1,02 milliard de dollars il y a un an.Bien que ces chiffres incluent un certain nombre d'entreprises, Tekedra Mawakana a confirmé que Waymo n'est pas encore rentable, mais que la société est « super concentrée sur la construction d'une entreprise durable ».« Nous prouvons qu'il peut s'agir d'une entreprise rentable », a-t-elle déclaré. « Il y a un chemin vers la rentabilité ».Waymo est confronté à la concurrence potentielle de Tesla, qui a promis de lancer son service de robotaxi à Austin en juin. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le plan était toujours en bonne voie et que l'entreprise commencerait avec une dizaine de véhicules et s'étendrait rapidement à des milliers si les débuts se passaient bien, sans incident.Elon Musk a déclaré que Tesla a pour objectif d'apporter ses robotaxis à Los Angeles et San Francisco après le lancement prévu à Austin. Il a précédemment affirmé que l'approche « généralisée » de Tesla en matière de robotaxis était plus ambitieuse que celle de Waymo. Tesla s'appuie principalement sur des systèmes basés sur des caméras et sur la vision par ordinateur au lieu d'utiliser des capteurs sophistiqués, notamment des lidars et des radars, dans ses véhicules.Tekedra Mawakana a indiqué que Waymo a emprunté ce qu'il considère comme la « voie la plus sûre ».« Il y a probablement beaucoup de façons de procéder, mais nous sommes les seuls à l'avoir fait », a-t-elle déclaré. « Nous le faisons 24 heures sur 24 depuis près de cinq ans. Pour nous, il est donc très important de se concentrer sur la sécurité, et non pas sur la sécurité et ensuite sur les coûts - ni sur les coûts et ensuite sur la sécurité. »Cette augmentation de l'utilisation des véhicules Waymo fait suite à un partenariat fructueux avec Uber, qui a intégré les véhicules de la société dans son application. Dara Khosrowshahi, le PDG d'Uber, a récemment déclaré que le lancement à Austin avait dépassé ses attentes, précisant que les 100 véhicules autonomes Waymo étaient plus actifs que 99 % des conducteurs humains . Il a ainsi laissé entendre qu'un déploiement plus large dans des villes comme Atlanta était envisageable.Toutefois, les problèmes de sécurité persistent. Bien que les données montrent que les robotaxis Waymo enregistrent moins d'accidents que les conducteurs humains sur 80 millions de kilomètres, les critiques soulignent les défaillances techniques récurrentes des robotaxis Waymo . Certaines défaillances ont entraîné des collisions violentes avec des barrières ou des cyclistes, ce qui soulève des questions en matière de sécurité opérationnelle globale.Tekedra Mawakana, co-PDG de WaymoQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative de Waymo crédible ou pertinente ?