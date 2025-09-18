Waymo obtient l'autorisation d'exploiter un service de robotaxis entièrement autonomes à l'aéroport international de San Francisco

Phase 1 : Test de véhicules autonomes en mode autonome avec un spécialiste formé au volant.

Le maire Daniel Lurie a annoncé aujourd'hui que l'aéroport international de San Francisco (SFO) a signé un permis pilote d'essai et d'exploitation pour les véhicules autonomes avec Waymo, permettant à l'entreprise de commencer à opérer à l'aéroport. Les opérations se dérouleront en trois phases, comprenant des essais des véhicules avec un conducteur humain, des essais des véhicules sans conducteur humain avec Waymo et des employés de l'aéroport, et enfin le lancement des opérations commerciales.En mars, le maire Lurie a donné son feu vert à Waymo pour réaliser une cartographie numérique des routes de l'aéroport, et l'étape importante franchie aujourd'hui ouvre la voie à la prochaine étape, qui consiste à fournir un service de transport autonome de passagers entre l'aéroport et San Francisco. Le mois dernier, le maire a annoncé la prochaine phase des opérations de Waymo, Uber Black et Lyft Black sur Market Street, poursuivant ainsi ses efforts pour revitaliser le célèbre corridor de Market Street à San Francisco.« Dans tout San Francisco, nous développons des options de transport sûres, fiables et modernes, afin de soutenir la reprise économique de notre ville, de stimuler notre industrie touristique et de connecter les résidents et les visiteurs à tout ce que notre ville a à offrir », a déclaré le maire Lurie. « En mars, nous avons annoncé que nous voulions que les visiteurs puissent monter à bord d'un Waymo dès leur arrivée à San Francisco, et aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante pour y parvenir. »Le permis autorise Waymo à accéder à certaines parties de l'aéroport pour tester et piloter des véhicules autonomes sur des routes et des terrains désignés. Il sera mis en uvre en trois phases. Les phases sont les suivantes :», a déclaré Mike Nakornkhet, directeur de l'aéroport. «», a déclaré Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo. «Le permis pilote fait suite à un processus d'examen complet, incluant des protocoles de sécurité et des exigences en matière de communication de données. Selon les termes de l'accord, Waymo opérera dans le respect de conditions strictes en matière de sécurité et de communication de données afin de garantir un service fiable pour les trajets à destination et en provenance de l'aéroport SFO.