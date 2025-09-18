Waymo obtient l'autorisation d'exploiter un service de robotaxis entièrement autonomes à l'aéroport international de San Francisco

Waymo a obtienu l'autorisation d'opérer à l'aéroport international de San Francisco. L'aéroport international de San Francisco a signé un permis qui permettra à Waymo de commencer ses opérations. Waymo se déploiera en trois phases dans l'aéroport le plus fréquenté de la région de la baie : test des véhicules en mode autonome avec un conducteur de sécurité, ouverture des trajets aux employés de Waymo et au personnel de l'aéroport, et enfin, lancement des opérations commerciales.
Waymo, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome. Il s'agit d'une filiale d'Alphabet, la société mère de Google. Waymo exploite des services commerciaux de robotaxis accessibles au public à Phoenix (Arizona), San Francisco (Californie), Los Angeles (Californie), Atlanta (Géorgie) et Austin (Texas).
En avril 2025, l'entreprise proposait plus de 250 000 trajets payants par semaine. S'exprimant lors de la conférence des développeurs Google I/O, Tekedra Mawakana, codirectrice générale de Waymo, a déclaré que la société de covoiturage avait atteint 10 millions de trajets. Elle a affirmé que « se sont tous des trajets payants, et ils représentent des gens qui intègrent vraiment Waymo Driver dans leur vie quotidienne ». Dans le même temps, Waymo a déclaré avoir obtenu l'autorisation d'étendre son service de covoiturage autonome à d'autres parties de la région de la baie de San Francisco, notamment à San Jose.
« Dans tout San Francisco, nous développons des options de transport sûres, fiables et modernes », a déclaré le maire Daniel Lurie dans un communiqué. « Nous avons annoncé en mars que nous voulions que les visiteurs puissent emprunter un Waymo dès leur arrivée à San Francisco, et aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape importante dans cette direction. »
Voici notamment l'annonce de Waymo :
Tout est prêt à l'aéroport international de San Francisco ! Waymo a obtenu notre permis pilote autorisant l'exploitation commerciale à l'aéroport international de San Francisco.
Nous allons nous associer à l'aéroport de San Francisco pour préparer nos opérations par étapes, en commençant par des tests avec nos employés avant d'accueillir les passagers de la région de la baie de San Francisco. Les prises en charge et les déposes se feront dans un premier temps dans la zone Kiss & Fly de l'aéroport de San Francisco, à quelques minutes en AirTrain des terminaux, avec l'intention d'explorer d'autres emplacements de l'aéroport à l'avenir.
Il s'agit d'une étape importante qui renforce l'impact de Waymo dans la région et offre aux résidents et aux visiteurs un moyen de transport innovant. Forts de nos années d'expérience au service des passagers à Phoenix Sky Harbor (PHX) et de nos opérations qui débuteront bientôt à l'aéroport international de San Jose Mineta (SJC), nous accélérons nos efforts pour desservir davantage d'aéroports dans davantage de villes à mesure que nous nous développons.
« Offrir l'expérience Waymo à l'aéroport international de San Francisco, c'est plus qu'un simple trajet : c'est offrir aux habitants de la région de la baie et aux visiteurs du monde entier un moyen sûr, fiable et magique de se connecter aux lieux et aux personnes qui comptent le plus pour eux », a déclaré Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo. « Nous sommes reconnaissants du partenariat avec l'aéroport international de San Francisco et de la vision du maire Lurie qui a permis de concrétiser ce projet. »
Les habitants de San Francisco attendaient avec impatience l'arrivée de Waymo à l'aéroport SFO. Rien qu'en décembre, plus de 13 000 personnes ont recherché l'aéroport SFO sur l'application Waymo, et environ 700 personnes ont installé l'application alors qu'elles se trouvaient physiquement à l'aéroport. Une enquête réalisée en juillet 2024 par Waymo a révélé que 89 % des usagers de la région de la baie de San Francisco sont intéressés par l'utilisation de ce service pour se rendre à l'aéroport SFO et en revenir.
Les discussions entre l'aéroport SFO et Waymo ont été difficiles depuis leur début en 2023. Les communications entre les deux parties ont donné lieu à des notes de refus, une lettre de cessation et d'abstention rédigée en termes sévères et des négociations contractuelles controversées, comme le montrent les archives publiques. Après de longues négociations, Waymo a reçu le feu vert pour cartographier l'aéroport SFO en mars.
Cette décision intervient avant que la région de la baie de San Francisco n'accueille l'année prochaine de grands événements sportifs au Levi's Stadium, notamment le Super Bowl LX et la Coupe du monde de football. Le maire de San Jose, Matt Mahan, a déclaré qu'il espérait que les plus de 500 000 visiteurs attendus utiliseraient Waymos plutôt que des voitures de location pour se déplacer dans la région de la baie de San Francisco.
Pourtant, les données montrent que Waymo, le service de Google, coûte plus cher qu'Uber et Lyft. Le prix moyen de Waymo pour des trajets comparables était supérieur de 6 dollars à celui de Lyft et de 5 dollars à celui d'Uber (soit respectivement 41 % et 31 % de plus), selon le rapport. Pendant les heures de pointe, le prix moyen de Waymo était supérieur d'environ 11 dollars à celui de Lyft et de 9,50 dollars à celui d'Uber.
Voici le communiqué du bureau du maire Daniel Lurie :
« À l'aéroport international de San Francisco, notre priorité est de rendre les voyages sûrs, durables et fiables », a déclaré Mike Nakornkhet, directeur de l'aéroport. « L'approbation de ce permis avec Waymo offre aux passagers une option nouvelle et innovante qui leur apporte la fiabilité et la facilité qu'ils attendent lorsqu'ils transitent par l'aéroport international de San Francisco, la porte d'entrée de San Francisco. Nous remercions le maire Lurie pour son leadership dans le soutien à des choix de transport innovants qui améliorent l'expérience de voyage et renforcent notre industrie touristique. »
Le permis pilote fait suite à un processus d'examen complet, incluant des protocoles de sécurité et des exigences en matière de communication de données. Selon les termes de l'accord, Waymo opérera dans le respect de conditions strictes en matière de sécurité et de communication de données afin de garantir un service fiable pour les trajets à destination et en provenance de l'aéroport SFO.
- Phase 1 : Test de véhicules autonomes en mode autonome avec un spécialiste formé au volant.
- Phase 2 : Test du service de transport de passagers en mode entièrement autonome avec des employés de Waymo et du personnel désigné de l'aéroport comme passagers.
- Phase 3 : Pilotage de l'exploitation commerciale de services autonomes payants pour les clients de Waymo.
