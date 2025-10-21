Désespérés de mettre fin aux détours inutiles des véhicules autonomes Waymo et du bruit qu'ils font toute la nuit dans un quartier à San Francisco, des résidents ont essayé un cône orange avec un panneau.

Un quartier riche de Californie a récemment pris position contre les voitures sans conducteur. Les habitants du quartier Inner Richmond de San Francisco ont placé un cône de chantier orange à l'entrée de leur impasse, surmonté d'un panneau plastifié portant un message cinglant à l'encontre de Waymo. En effet, les véhicules autonomes de Waymo perturbent le mode de vie des habitants de San Francisco.
Waymo, l'entreprise américaine spécialisée dans la technologie de conduite autonome, exploite des services commerciaux de robotaxis accessibles au public à Phoenix (Arizona), San Francisco (Californie), Los Angeles (Californie), Atlanta (Géorgie) et Austin (Texas). Waymo a annoncé que ses services seraient étendus en 2026 à d'autres villes américaines telles que : Dallas (Texas), Miami (Floride), Washington, D.C. et Nashville (Tennessee). Waymo a également annoncé son intention d'ouvrir à terme ses services dans d'autres villes, notamment New York, Seattle et Denver. En avril 2025, Waymo proposait plus de 250 000 trajets payants par semaine, soit un total de plus d'un million de miles par mois.
Cependant, un quartier riche de Californie a récemment pris position contre les voitures sans conducteur. Les habitants du quartier Inner Richmond de San Francisco ont placé un cône de chantier orange à l'entrée de leur impasse, surmonté d'un panneau plastifié portant un message cinglant à l'encontre de Waymo. Le panneau artisanal indique :
« Waymo circule à toute heure de la nuit, jusqu'à 7 fois par heure, avec des gyrophares et des bruits de marche arrière stridents, réveillant les gens et détruisant leur qualité de vie. Nous avons soumis plusieurs demandes à Waymo, parlé à des ingénieurs et ouvert des tickets auprès du 311 pour essayer de les faire cesser. Il s'agit d'une tentative pour empêcher les voitures Waymo de s'engager dans l'impasse où elles sont obligées de faire marche arrière et de perturber la vie des résidents. Si les cônes vous gênent, veuillez les déplacer après être entré afin que nous puissions continuer à empêcher les voitures Waymo d'entrer et de perturber la vie des résidents. »
Cette forme de protestation communautaire serait en place depuis au moins le 5 octobre. Mais les réactions sont mitigées, certains qualifiant cette révolte contre les voitures sans conducteur de « problème du premier monde » et se moquant de la situation. D'autres utilisateurs, favorables à Waymo, ont déclaré que placer des cônes devant les voitures ne ferait qu'entraîner « des embouteillages et de la confusion ».
« Que se passera-t-il si vous placez le cône après l'arrivée d'une Waymo, la piégeant ainsi ? », a déclaré un utilisateur. Un autre utilisateur a proposé une autre solution, plutôt que d'utiliser des cônes de signalisation. « Ils devraient vraiment encourager leurs voisins à choisir simplement un autre point de dépose ou de prise en charge au coin de la rue. Vous pouvez facilement choisir d'autres points de dépose/prise en charge lorsque vous réservez un trajet », ont-ils déclaré.
Le 16 octobre, le panneau était toujours en place à l'angle de Lake Street et de Second Avenue, et il semble avoir fonctionné puisque les véhicules Waymo ne faisaient plus de déposes ni de prises en charge dans ce quartier. Il n'a pas été confirmé si cela était dû au cône de chantier et au panneau.
Ce n'est pas la première fois que les véhicules autonomes de Waymo perturbent le mode de vie des habitants de San Francisco. En août dernier, les habitants de San Francisco ont déclaré avoir perdu le sommeil à cause d'un parking rempli de voitures sans conducteur qui klaxonnaient sans cesse les unes les autres. Les habitants de Californie vivant près de 2nd Street et Harrison Street, dans le quartier de South of Market, ont enregistré des véhicules Waymo klaxonnant dans un parking voisin à toute heure du jour.
Un autre rapport montre les voitures tournant en rond dans le parking, phares allumés, au milieu de la nuit, et se klaxonnant les unes les autres de manière aléatoire. Au départ, les voisins étaient ravis d'accueillir les robotaxis dans leur quartier il y a quelques semaines, mais les bruits ont fini par perturber leur sommeil.
Outre les dérangements, les robotaxis Waymo commettent d'autres erreurs controversées. Par exemple, en janvier, un robotaxi autonome Waymo a tourné en rond sur le chemin de l'aéroport alors que le vol du passager s'éloignait. Le passager a contacté le service client de Waymo par téléphone pour obtenir de l'aide, mais ils n'ont pas réussi à faire arrêter le véhicule. Certains rapports indiquent qu'après quelques minutes, la voiture a été maîtrisée et qu'il est arrivé à l'aéroport juste à temps. D'autres affirment que les boucles répétées dans le parking lui ont fait rater son vol.
Plus récemment, la police de San Bruno, en Californie, a arrêté un robotaxi autonome Waymo pour un demi-tour illégal, avant de se rendre compte qu'il n'y avait personne à verbaliser. Cet incident, relayé par le département de police dans des publications devenues virales sur les réseaux sociaux, a mis en évidence une lacune réglementaire : les agents ne peuvent pas verbaliser les véhicules autonomes pour des infractions au code de la route. Waymo a déclaré qu'il examinerait le cas, tandis que les autorités de l'État élaborent de nouvelles règles pour ce type de situation.
