General Motors va supprimer Apple CarPlay et Android Auto de toutes ses voitures pour faire place à Gemini, GM veut que vous parliez à votre voiture, pas à votre téléphone.

GM va abandonner Android Auto et Apple CarPlay pour passer à une plateforme informatique centralisée. Le constructeur automobile intégrera l'IA Gemini de Google dans ses véhicules à partir de 2026, offrant ainsi un assistant conversationnel plus intelligent. Gemini sera disponible sous forme de mise à jour en direct via le Play Store pour les véhicules équipés d'OnStar (2015 et plus récents). GM testera également d'autres modèles d'IA provenant d'entreprises telles que OpenAI et Anthropic, tout en préservant la confidentialité des données des utilisateurs.
General Motors Company (GM) est une multinationale américaine spécialisée dans la construction automobile. La société est surtout connue pour posséder et fabriquer quatre marques automobiles : Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac, chacune constituant une division distincte de GM. En termes de ventes totales, elle a toujours été le plus grand constructeur automobile des États-Unis et a été le plus grand au monde pendant 77 ans avant de céder sa place à Toyota en 2008.
Fin 2023, General Motors (GM) a suscité des réactions mitigées en annonçant l'abandon progressif d'Apple CarPlay et d'Android Auto dans ses nouveaux véhicules, invoquant des préoccupations liées à la sécurité. GM affirme que la distraction des conducteurs causée par les problèmes de stabilité de ces programmes incite les gens à utiliser directement leur téléphone au volant. Tim Babbitt de GM a suggéré que l'utilisation exclusive des systèmes intégrés du véhicule, via le logiciel Ultifi comprenant des applications Google, pourrait réduire les distractions.
La décision vis également à résoudre les problèmes de qualité perçue par les propriétaires et à exploiter de nouvelles sources de revenus, notamment des services d'abonnement gérés par l'interface du véhicule. Bien que d'autres constructeurs, comme Tesla, aient adopté une approche similaire, la décision de GM reste un pari qui pourrait être confronté à des défis en matière de connectivité et de fiabilité. GM a clarifié que sa stratégie vise une intégration plus poussée avec son écosystème global plutôt que d'ignorer les partenariats avec Apple et Google.
Récemment, General Motors franchit une nouvelle étape importante en s'éloignant des systèmes de projection pour smartphones. Après avoir déjà abandonné la prise en charge d'Android Auto et d'Apple CarPlay sur ses véhicules électriques, le constructeur automobile a désormais confirmé qu'il abandonnerait également la prise en charge de ces technologies sur ses futurs modèles à essence. À la place, l'entreprise développe une plateforme informatique centralisée qui servira de base à sa nouvelle génération de logiciels embarqués. Au cur de ce système se trouvera Gemini de Google.
Dans une interview, la PDG de GM, Mary Barra, a déclaré que cette décision s'inscrivait dans le cadre d'un plan plus large visant à concevoir et à contrôler l'expérience d'infodivertissement de l'entreprise plutôt que de dépendre de systèmes tiers. La nouvelle plateforme permettra une intégration plus étroite entre le matériel et les logiciels, ce qui se traduira par des mises à jour plus rapides, une personnalisation plus poussée et, à terme, des capacités d'aide à la conduite plus avancées.
Dans le cadre de cette transition, GM étend son partenariat avec Google afin d'intégrer Gemini, le grand modèle linguistique de Google, dans ses véhicules. L'assistant conversationnel à intelligence artificielle sera déployé à partir de 2026, offrant aux conducteurs une interface vocale plus naturelle et plus performante. Actuellement, les véhicules Buick, Chevrolet, Cadillac et GMC de GM sont déjà équipés de Google, ce qui permet d'accéder à des outils tels que Google Assistant et Google Maps directement via le système d'infodivertissement. Cependant, avec Gemini, GM affirme que les conducteurs peuvent s'attendre à un bond en avant significatif en termes de performances et d'intelligence.
Dave Richardson, vice-président senior de GM chargé des logiciels et des services, a expliqué que le modèle de langage avancé du nouvel assistant lui permet d'interpréter des questions complexes, de comprendre le contexte et de répondre de manière plus naturelle, ce qui en fait une nette amélioration par rapport aux assistants vocaux actuels. Concrètement, cela signifie que les conducteurs pourront poser des questions complémentaires, obtenir des ajustements d'itinéraire en temps réel ou recevoir des suggestions d'entretien en fonction de leurs habitudes de conduite.
Bien que GM n'ait pas encore présenté Gemini dans ses véhicules, Google a récemment démontré une fonctionnalité similaire avec Mercedes-Benz, donnant un aperçu des possibilités. Des fonctionnalités comparables devraient faire leur apparition dans la gamme GM. L'assistant Gemini sera livré sous forme de mise à jour en direct via le Play Store aux véhicules équipés d'OnStar, couvrant les modèles 2015 et plus récents.
Malgré son partenariat étroit avec Google, GM affirme qu'il ne se limitera pas à un seul fournisseur d'IA. Richardson a indiqué que la société prévoit de tester d'autres modèles de base, notamment ceux d'OpenAI, d'Anthropic et d'autres. Il a ajouté que les conducteurs auront le contrôle sur les données auxquelles l'assistant peut accéder et qu'il utilisera, et que le système apprendra des habitudes de conduite afin de proposer des recommandations personnalisées. GM a précisé que toutes les données collectées serviront à améliorer l'expérience produit et ne seront ni vendues ni utilisées à des fins publicitaires.
Une fois la transition terminée, les conducteurs GM n'auront peut-être plus besoin de brancher leur téléphone pour accéder aux applications. Il leur suffira de demander à la voiture elle-même. Reste à voir si cela satisfera les utilisateurs de longue date d'Android Auto et de CarPlay. Cependant, la vision de GM est claire : la connexion la plus intelligente dans votre voiture devrait être la voiture elle-même.
Cette annonce rappelle les déclarations récentes de BMW. En effet, BMW a déclaré que lidée selon laquelle la majorité des conducteurs utilisent Apple CarPlay ou Android Auto comme outil principal de navigation serait exagérée. Cette déclaration repose sur les données recueillies auprès de dix millions de véhicules connectés de la marque. Elles montrent que de plus en plus dutilisateurs choisissent les systèmes natifs récents intégrés à leurs voitures. Ces derniers bénéficient de mises à jour régulières, dune meilleure intégration avec les fonctions du véhicule et dinterfaces plus intuitives, ce qui les rend plus attractifs. Toutefois, des études montrent que les boutons physiques restent plus performants que l'écran tactile.
Et vous ?
Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Un smartphone équipé de Google Maps ou Apple Maps est-il une meilleure alternative pour un véhicule qu'un système de navigation intégré ? Ferrari abandonne le système de navigation intégré, selon des rapports
Les constructeurs automobiles auraient commencé à admettre que les conducteurs détestent les écrans tactiles. Plusieurs études ont montré qu'ils étaient moins efficaces que les boutons physiques
Volkswagen affirme qu'il intègre ChatGPT dans ses véhicules pour enrichir les conversations entre le conducteur et sa voiture, mais cela soulève des préoccupations en matière de sécurité
Vous avez lu gratuitement 665 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.