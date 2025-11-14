Tesla loue désormais des voitures depuis ses showrooms alors que ses ventes continuent de s'effondrer, en raison du manque de confiance dans le logiciel FSD et des liens d'Elon Musk avec l'administration Trump

Tesla, l'entreprise de véhicules électriques d'Elon Musk, propose désormais des services de location de voitures dans ses showrooms, dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à stimuler les ventes, alors que la demande continue de chuter. Proposées à partir de 60 dollars par jour, ces locations comprennent des avantages tels que la recharge gratuite et l'accès aux fonctionnalités de conduite autonome Full Self-Driving (FSD). Cette initiative intervient alors que Tesla est confronté à des difficultés, notamment l'expiration du crédit d'impôt fédéral pour l'achat de véhicules électriques, ainsi qu'à un ralentissement des ventes dû au manque de confiance dans le système FSD et aux liens politiques d'Elon Musk avec l'administration de Donald Trump.
Tesla est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs de stockage d'énergie à batterie stationnaires, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et services connexes. Elon Musk a rejoint le constructeur automobile Tesla en tant qu'investisseur de la première heure en 2004 et en est devenu le PDG et l'architecte produit en 2008. Tesla est l'une des sociétés les plus valorisées au monde en termes de capitalisation boursière. En mai 2025, Tesla a atteint une valorisation de 1 000 milliards de dollars.
Si vous avez déjà dû louer une voiture, vous connaissez probablement certaines des grandes sociétés de location de voitures : Hertz, Enterprise, Budget et maintenant... Tesla ? Selon un nouveau rapport publié par Electrek, spécialisé dans les véhicules électriques, Tesla se lance désormais dans le secteur de la location de voitures.
Cette initiative intervient alors que Tesla traverse une période délicate sur ses marchés clés. En octobre 2025, les ventes de Tesla en Europe ont fortement reculé, avec des baisses jusqu'à 89 % sur un marché pourtant en forte hausse de 119 %. Cette dynamique reflète leffet conjugué dune gamme limitée, dune concurrence accrue et des controverses entourant la présence publique controversée dElon Musk.
Tesla loue actuellement des véhicules dans au moins deux endroits en Californie du Sud, l'un à San Diego et l'autre à Costa Mesa. Cependant, l'entreprise aurait l'intention d'étendre son service de location de voitures à d'autres endroits à travers le pays.
La société de voitures électriques d'Elon Musk propose des locations à partir de 60 dollars par jour, avec une durée minimale de trois jours et une durée maximale de sept jours. Le prix dépend du modèle Tesla que le client souhaite louer. Tesla inclut avec la location la recharge gratuite des voitures dans les stations Supercharging et la conduite autonome Full Self-Driving supervisée sans frais supplémentaires.
Si un client tombe sous le charme de sa Tesla de location et décide d'acheter un véhicule, il bénéficiera d'un crédit de 250 dollars s'il effectue son achat dans la semaine suivant la location.
Tesla espère atteindre plusieurs objectifs avec ce programme de location de voitures. D'une part, ces cadeaux et incitations à l'achat visent clairement à attirer les clients au volant d'une Tesla dans l'espoir qu'ils finissent par acheter un véhicule.
D'autre part, les ventes de Tesla ont connu des difficultés au cours de l'année écoulée, en grande partie à cause d'une combinaison de facteurs tels que la demande générale en véhicules électriques et les liens entre Elon Musk et l'administration Trump. Tesla doit également faire face à l'expiration du crédit d'impôt fédéral pour l'achat de véhicules électriques, ce qui risque d'affecter encore davantage ses chiffres de vente.
Cependant, comme le souligne Electrek, des entreprises telles que Hertz semblent se retirer du marché de la location de véhicules Tesla. La société de location a vendu sa flotte de véhicules, car la valeur de revente des Tesla a chuté. Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, Tesla pourrait également y voir une opportunité de se passer des intermédiaires dans le secteur de la location de voitures et de créer une nouvelle source de revenus en proposant elle-même des services de location.
Ce repositionnement commercial survient alors que le logiciel FSD de Tesla fait face à un scepticisme croissant et rebute davantage de consommateurs qu'il n'en attire. Une enquête de l'Electric Vehicle Intelligence Report a révélé que la technologie de conduite autonome, jugée peu fiable par de nombreux conducteurs, constituait un frein majeur à l'achat pour plus de la moitié des 8 000 personnes interrogées, qui estimaient qu'elle devrait être illégale. Avec une baisse de 60 % des ventes en France, ces perceptions fragilisent la crédibilité de Tesla et alimentent les doutes quant à la solidité économique de la filière.
Source : Electrek
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Tesla crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
Le responsable du programme Cybertruck a quitté Tesla, le responsable du modèle Y est également parti : Tesla perd ses responsables de programme, après que la marque ait été ternie par son PDG Elon Musk
Vers la fin de Tesla ? Les ventes du constructeur de véhicules présentés comme entièrement autonomes ne cessent de chuter, ce qui ravive les questionnements sur la possibilité d'atteinte du niveau d'autonomie 5
Les actionnaires de Tesla approuvent le plan de rémunération de 1 000 milliards $ du PDG Elon Musk avec plus de 75 % de votes favorables, malgré un écroulement des ventes de jusqu'à 89 %
Vous avez lu gratuitement 705 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.