Le responsable du programme Cybertruck a quitté Tesla, le responsable du modèle Y est également parti : Tesla perd ses responsables de programme, après que la marque ait été ternie par son PDG Elon Musk.

Deux cadres de Tesla qui dirigeaient d'importantes initiatives produits ont annoncé séparément leur départ de l'entreprise : l'un dirigeait le programme Cybertruck et l'autre le programme Model Y. Ces départs interviennent après que la marque ait été ternie par son PDG Elon Musk. Est-ce le signe que quelque chose de plus grave se passe chez Tesla
Tesla est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs de stockage d'énergie à batterie stationnaires à usage domestique ou à l'échelle du réseau, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et services connexes.
En mai 2025, Tesla a de nouveau atteint une valorisation de 1 000 milliards de dollars et est depuis lors une entreprise valant 1 000 milliards de dollars. En novembre 2025, Tesla a approuvé une rémunération d'une valeur de 1 000 milliards de dollars pour Musk, qu'il recevra sur 10 ans s'il atteint des objectifs spécifiques. Pourtant, Tesla a fait l'objet de poursuites judiciaires, de boycotts, d'enquêtes gouvernementales et de critiques journalistiques, en raison notamment de défauts de sécurité et des déclarations controversées de son PDG Elon Musk.
Parmi les récentes déceptions de la franchise, les performances commerciales du pickup Cybertruck d'Elon Musk ont connu un déclin notable. Les chiffres de vente du deuxième trimestre 2025 ont révélé que seulement 4 306 unités avaient été vendues. Cela représente une baisse brutale de 50 % par rapport à la même période en 2024. Mais Elon Musk a trouvé une solution de pansement : améliorer les ventes du Cybertruck en s'en vendant un grand nombre à lui-même. Des centaines de Cybertruck ont été livrés aux installations de SpaceX, et selon les prévisions, des milliers d'autres sont en route. C'est un aveu embarrassant que ce qui était autrefois le projet préféré d'Elon Musk s'est transformé en désastre.
En outre, concernant Elon Musk lui-même, une nouvelle étude du National Bureau of Economic Research (NBER) apporte des chiffres stupéfiants confirmant que la politique d'Elon Musk a coûté à Tesla plus d'un million de ventes rien qu'aux États-Unis. L'étude, intitulée « The Musk Partisan Effect on Tesla Sales » (L'effet partisan de Musk sur les ventes de Tesla), affirme que sans cet effet, les ventes de Tesla auraient été supérieures de 67 % à 83 % entre octobre 2022 et avril 2025. L'étude est sans détour, soulignant que les actions de Musk « ont aliéné sa clientèle la plus fidèle ».
Ces rapports confirment que Tesla traverse une année très difficile. Les ventes sont en baisse, la marque a été ternie aux yeux de certains clients par son PDG Elon Musk, les incitations fiscales qui attiraient les consommateurs ont désormais expiré... Que pourrait-il encore arriver de pire ? Plus récemment, deux cadres de Tesla qui dirigeaient d'importantes initiatives produits ont annoncé séparément leur départ de l'entreprise : l'un dirigeait le programme Cybertruck et l'autre le programme Model Y.
Siddhant Awasthi, responsable du programme Cybertruck de Tesla, a annoncé sur LinkedIn qu'il quittait l'entreprise. L'histoire de Awasthi est inspirante, car il a rejoint Tesla il y a huit ans et a gravi les échelons de l'entreprise pour finalement diriger le projet de Musk visant à créer un camion électrique.« J'ai récemment pris l'une des décisions les plus difficiles de ma vie en quittant Tesla après une incroyable aventure », a écrit l'ancien directeur du programme Cybertruck sur LinkedIn. « Il y a huit ans, lorsque j'ai commencé comme stagiaire, je n'aurais jamais imaginé avoir un jour l'opportunité de diriger le programme Cybertruck et de le concrétiser. »
On ne sait pas exactement pourquoi Awasthi a quitté l'entreprise, mais d'après son message, il semble que ce soit en bons termes. Cependant, le Cybertruck n'a certainement pas répondu aux attentes de Tesla. Un récent avis de rappel du Cybertruck émis par la National Highway Traffic Safety Administration américaine montre que seuls 63 619 Cybertrucks ont été vendus depuis le lancement du véhicule en 2023. Musk avait un jour parié que l'avenir de Tesla dépendait de la vente de 250 000 Cybertrucks par an. Tesla est loin d'atteindre cet objectif. En fait, l'intérêt pour le Cybertruck a diminué depuis que l'entreprise a déclaré avoir reçu 250 000 acomptes de précommande en 2019.
Emmanuel Lamacchia, responsable du programme Model Y de Tesla, a ensuite rejoint Awasthi dans son départ de l'entreprise. « Après 8 années incroyables, je quitte Tesla », a écrit Lamacchia sur LinkedIn. « Quelle aventure cela a été... depuis la direction du NPI pour les variantes Model 3 et Model Y jusqu'à devenir le responsable du programme véhicule pour le Model Y, la voiture la plus vendue au monde ! »
Lamacchia, qui était le directeur du Model Y depuis quatre ans, a dirigé l'équipe à l'origine du véhicule le plus populaire de Tesla. Une fois encore, aucun de ces départs ne semble être lié aux performances.
Il est plutôt inquiétant que Tesla perde deux dirigeants talentueux à la fin d'une année tumultueuse pour l'entreprise. Si l'on ajoute à ces départs les chiffres de vente de Tesla et la récente annonce selon laquelle Tesla envisage désormais de lancer un service de location de voitures pour ses véhicules, il semble que Tesla pourrait également connaître une année 2026 très mouvementée.
En mars 2025, des questions sur l'avenir de Tesla ont commencé à faire surface. En effet, Tesla traversait déjà des difficultés qui affectent ses performances sur divers marchés et créent des incertitudes sur son avenir. L'action Tesla a baissé de plus de 50 % depuis ses sommets de décembre 2024. Des propriétaires de Tesla, mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du DOGE et de ses prises de position politiques, vendent leurs véhicules à perte. Les concessionnaires Tesla sont vandalisés. Les modèles les plus vendus de Tesla sont très anciens par rapport aux normes actuelles du marché et son seul nouveau modèle en une demi-décennie est un flop. Tesla fait également face à une concurrence féroce de la part d'autres constructeurs, dont le chinois BYD.
Beaucoup de choses reposent sur les promesses d'Elon Musk d'une Tesla moins chère, d'une plateforme de véhicules de nouvelle génération et d'un service de robotaxi réellement opérationnel. Cependant, si l'avenir de Tesla repose sur un tas de mensonges et de fantasmes, il est peu probable que l'entreprise sorte indemne de cet situation. Les analystes sont sceptiques quant à l'avenir de Tesla.
