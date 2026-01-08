Volkswagen réintroduit les boutons physiques dans sa dernière voiture en raison des multiples plaintes des utilisateurs en lien avec les écrans tactiles, moins efficaces que les boutons, selon certaines études

Les boutons font leur retour dans le cockpit nouvelle génération de Volkswagen, qui fait ses débuts dans la compacte électrique d'entrée de gamme du constructeur automobile, l'ID.Polo. Conçu en réponse aux nombreuses demandes des consommateurs, le cockpit marque le retour de boutons physiques pour les fonctions directes, notamment un volant multifonction avec des commandes claires.
Volkswagen est un constructeur automobile allemand basé à Wolfsburg, en Basse-Saxe, en Allemagne. Fondée en 1937 par le Front du travail allemand, elle a été revitalisée pour devenir la marque mondiale qu'elle est aujourd'hui après la Seconde Guerre mondiale par l'officier de l'armée britannique Ivan Hirst. L'entreprise est bien connue pour la Coccinelle et sert de marque phare au groupe Volkswagen, qui a été le plus grand constructeur automobile au monde en termes de ventes globales en 2016 et 2017.
Cela fait quelques années que Volkswagen tente de donner un nouveau visage à ses intérieurs. Sous la direction de l'ancien PDG Herbert Diess, le constructeur allemand a décidé de suivre les traces de Tesla et de centraliser une grande majorité de ses commandes sur l'écran d'infodivertissement. Il a également supprimé les boutons physiques de ses volants et les a remplacés par des boutons capacitifs tactiles.
Mais fin 2023, le constructeur automobile a dû revenir sur cette décision suite à des plaintes des consommateurs. En dautres termes, le constructeur automobile allemand est de retour aux racines avec des boutons à disposition des conducteurs. Et cela avait débuté avec la présentation de la Volkswagen iD.2 qui arrivait dans un contexte de questionnements sur les avantages et les inconvénients des approches boutons et écrans tactiles.
En effet, l'écran tactile des voitures est-il vraiment pratique ? Pas autant que ça à en croire les enquêtes qui ont étudié la question ces dernières années et les témoignages des consommateurs. Cette conception apparemment high-tech apporte en réalité beaucoup d'ennuis et de dangers au conducteur. Certains constructeurs automobiles ont commencé à prendre conscience de ce problème en 2023 et sont revenus à l'utilisation de boutons physiques pour contrôler les différentes fonctions de la voiture. De nombreux experts ont averti ces dernières années que la suppression progressive des boutons physiques dans les voitures modernes au profit d'écrans tactiles augmente fortement les risques d'accident.
Récemment, Volkswagen a annoncé le retour des boutons physiques pour répondre à la demande des consommateurs qui souhaitent davantage de commandes à boutons. Les boutons commandent de nombreuses fonctions physiques dans l'habitacle de la ID.Polo, la compacte électrique d'entrée de gamme de VW.
Les boutons font leur retour dans le cockpit nouvelle génération de Volkswagen, qui fait ses débuts dans la compacte électrique d'entrée de gamme du constructeur automobile, l'ID.Polo. Conçu en réponse aux nombreuses demandes des consommateurs, le cockpit marque le retour de boutons physiques pour les fonctions directes, notamment un volant multifonction avec des commandes claires. Cela dit, l'intérieur sera équipé de deux écrans, dont un écran tactile de 33 cm pour le système d'infodivertissement et un écran d'instrumentation de 26 cm qui peut être transformé en un écran rétro rappelant la première VW Golf (alias Rabbit) des années 1980 d'une simple pression sur un bouton.
Des boutons séparés pour les fonctions de climatisation et les feux de détresse sont intégrés dans une bande située sous l'écran d'infodivertissement. Par ailleurs, un bouton rotatif permettant de régler le volume audio et de sélectionner les pistes/stations est placé entre le support pour smartphone et les porte-gobelets, et est accessible à la fois au conducteur et au passager. Dans le même temps, une nouvelle génération de logiciels apporte de nouvelles fonctions à l'ID.Polo, telles que la conduite à une seule pédale, l'aide au stationnement avancée et l'option d'une nouvelle génération de Travel Assist, qui reconnaîtra les feux rouges et les panneaux stop.
« Nous avons créé un intérieur qui donne l'impression d'être un ami dès le premier contact », a déclaré Andreas Mindt, designer en chef de Volkswagen. « Les boutons physiques clairs apportent stabilité et confiance, les matériaux chaleureux le rendent attrayant et les détails charmants, tels que les nouvelles vues rétro des instruments, témoignent du clin d'il typique de Volkswagen », a-t-il ajouté.
La nouvelle ID.Polo devrait faire ses débuts publics en Europe au printemps 2026 et sa commercialisation est prévue pour l'automne.
Voici un extrait de l'annonce de Volkswagen :
Une atmosphère positive et des normes de qualité élevées. Volkswagen offre depuis longtemps des normes de qualité et de confort dans les catégories des petites voitures et des voitures compactes qui sont alignées sur celles d'une catégorie de véhicules supérieure. Avec la toute nouvelle ID. Polo, Volkswagen poursuit cette approche en association avec le nouveau langage stylistique « Pure Positive ». L'impression de transcender les catégories se reflète dans des détails tels que les surfaces recouvertes de tissu sur le tableau de bord et les inserts de porte. Le toucher agréable de toutes les surfaces, boutons, commandes et poignées crée une atmosphère accueillante et conviviale. De plus, le nouveau cockpit de Volkswagen met l'accent sur une utilisation encore plus intuitive. Les éléments clés sont les suivants :
- Écrans avec des informations claires et des structures de menu ordonnées
- Plus de boutons pour les fonctions directes
- Volant multifonction avec des commandes claires
- Adoption des modes de fonctionnement familiers de VW
Andreas Mindt, designer en chef chez Volkswagen, déclare : « La toute nouvelle ID. Polo est une compagne abordable pour la vie quotidienne. Tout comme la Polo l'a toujours été, mais désormais en version électrique. » Mindt poursuit : « Nous avons créé un intérieur qui donne l'impression d'être un ami dès le premier contact. Des boutons physiques clairs apportent stabilité et confiance, des matériaux chaleureux le rendent attrayant, et des détails charmants tels que le nouveau look rétro des instruments témoignent du clin d'il typique de Volkswagen. Tout cela fait de l'ID. Polo une voiture compacte au grand cur « Pure Positive » dans sa forme la plus pure. »
Cette annonce de Volkswagen rappelle la question : La suppression progressive des boutons physiques dans les voitures modernes au profit d'écrans tactiles est-elle une bonne approche ? Une équipe de testeurs s'était déjà penchée sur la question et a rapporté que cela pose de nombreuses préoccupations en matière de sécurité. Le rapport allègue que les écrans tactiles dans les nouvelles voitures sont moins performants que les boutons physiques. Plus précisément, il indique que les écrans tactiles n'offrent pas les mêmes niveaux de sécurité que les boutons physiques et qu'ils sont susceptibles d'obliger les conducteurs à détourner le regard de la route pendant une longue durée.
Source : Annonce de Volkswagen
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Une enquête suggère qu'une grande partie des nouvelles technologies embarquées dans les voitures n'est pas nécessaire, les conducteurs estiment que nombre de ces technologies sont inutiles ou ennuyeuses
« Les constructeurs automobiles doivent ramener les boutons physiques », d'après un organisme européen en charge de la sécurité des véhicules qui ravive les comparaisons avec les écrans tactiles
Pour ou contre trop de complexité informatique dans les véhicules ? Ford rappelle certains de ses Mustang Mach-E en raison de cas de blocage des portières arrières et donc de mise en péril de vies humaines
Vous avez lu gratuitement 804 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.