Un passager d'une voiture autonome Waymo saute hors du véhicule après qu'il se soit arrêté sur une voie ferrée près d'un train en approche

Un passager Waymo saute d'une voiture autonome après qu'elle se soit arrêtée sur les rails du tramway de Phoenix. La vidéo montre le véhicule continuant à rouler sur les rails alors qu'un train approche. Un expert explique que cet incident est un cas rare probablement influencé par des travaux
Waymo LLC, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome dont le siège social est situé à Mountain View, en Californie. Il s'agit d'une filiale d'Alphabet Inc., la société mère de Google. En octobre 2020, Waymo est devenue la première entreprise à proposer au public un service sans conducteur de sécurité à bord du véhicule. Waymo exploite des services commerciaux de robotaxis accessibles au public à Phoenix, dans la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Atlanta et à Austin. En décembre 2025, elle effectuait plus de 450 000 trajets par semaine[.
Lors d'un interview en octobre 2025, Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo, a abordé l'une des préoccupations les plus pressantes dans le secteur des véhicules autonomes : le risque d'accidents mortels causés par les robotaxis. Tekedra Mawakana a affirmé que la société finirait par accepter un décès résultant d'un accident impliquant un robotaxi, à condition que les entreprises concurrentes fassent preuve de transparence quant à leurs résultats en matière de sécurité. Une déclaration qui souligne l'équilibre délicat entre les progrès technologiques et la confiance du public à mesure que les voitures autonomes se multiplient dans les rues des villes.
Récemment, un passager Waymo a fui une voiture autonome après qu'elle se soit arrêtée sur les voies du tramway de Phoenix alors qu'un train approchait. Ce moment inquiétant a été filmé par un passant. La vidéo montre le passager fuyant le véhicule alors qu'il se trouve sur les voies avant de continuer à avancer près d'un autre train. L'incident s'est produit le matin du 7 janvier près des avenues Central et Southern, dans le sud de Phoenix, où l'extension du tramway est encore relativement récente.
La police de Phoenix a déclaré avoir reçu un appel concernant l'incident, mais a confirmé que le véhicule Waymo avait quitté les lieux avant l'arrivée des agents, selon le média. Les autorités n'ont signalé aucune perturbation du service de tramway. Un porte-parole de Valley Metro a déclaré au média qu'un employé qui avait remarqué le véhicule Waymo avait immédiatement alerté le personnel d'exploitation. Les trains ont brièvement fait demi-tour afin de minimiser l'impact sur le service, et la scène a été dégagée en 15 minutes environ.
« En fait, j'ai eu un peu pitié de la voiture », a déclaré Andrew Maynard, professeur à l'université d'État de l'Arizona, expliquant que le véhicule semblait avoir pris une mauvaise décision dans une situation inhabituelle. Il a décrit ce moment comme un « cas limite » rare, où les systèmes autonomes ont du mal à réagir comme le ferait un conducteur humain. Maynard a déclaré au média que les voitures autonomes fonctionnent mieux sur des routes soigneusement cartographiées, mais qu'elles peuvent être déconcertées par des changements structurels soudains. Il a ajouté que les travaux de construction à proximité et l'ajout récent du tramway ont peut-être joué un rôle dans le fait que la voiture se soit retrouvée sur les rails.
« Les humains sont très doués pour identifier une situation nouvelle et trouver comment la contourner », a déclaré Maynard. Il a ajouté que les véhicules autonomes sont « plus intelligents que les humains lorsqu'ils connaissent la route », mais peuvent vaciller lorsque quelque chose de complètement inattendu apparaît. Malgré ces images effrayantes, Maynard a déclaré que ces véhicules sont souvent plus sûrs que les conducteurs humains, car ils sont moins distraits et sont conçus pour réagir rapidement dès qu'un problème est identifié.
Ce dernier incident fait suite à un autre incident similaire impliquant un passager Waymo dont le véhicule a soudainement dévié dans la circulation en sens inverse. Dans ce cas, le passager, qui en était à son premier trajet, a déclaré s'être senti impuissant alors qu'un autre conducteur avait été contraint de klaxonner et de faire une embardée pour éviter une collision. Un autre cas, un robotaxi autonome Waymo a tourné en rond sur le chemin de l'aéroport piégeant son passager. La voiture a fait environ huit cercles complets. Le passager a contacté le service client de Waymo par téléphone pour obtenir de l'aide, mais ils n'ont pas réussi à faire arrêter le véhicule.
Et vous ?
Pensez-vous que cette analyse est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Après 80 millions de kilomètres, les robotaxis de Waymo ont beaucoup moins d'accidents que les conducteurs humains, mais des défaillances techniques persistantes remettent en cause leur sécurité
Waymo publie des statistiques sur ses véhicules autonomes : 64 accidents sur 22 millions de kms parcourus. Sur les 23 collisions les plus graves enregistrées, 16 ont été causées par des conducteurs humains
Voiture autonome : une étude montre que les systèmes semi-autonomes n'améliorent pas la sécurité routière, bien que certains les considèrent sécuritaires
Vous avez lu gratuitement 819 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.