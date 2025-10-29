La société acceptera un décès causé par un robotaxi, déclare la co-PDG de Waymo, Tekedra Mawakana

Lors d'une récente interview, Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo, a abordé l'une des préoccupations les plus pressantes dans le secteur des véhicules autonomes : le risque d'accidents mortels causés par les robotaxis. Tekedra Mawakana a affirmé que la société finirait par accepter un décès résultant d'un accident impliquant un robotaxi, à condition que les entreprises fassent preuve de transparence quant à leurs résultats en matière de sécurité. Cette déclaration souligne l'équilibre délicat entre les progrès technologiques et la confiance du public à mesure que les voitures autonomes se multiplient dans les rues des villes.
Waymo LLC, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome dont le siège social est situé à Mountain View, en Californie. Il s'agit d'une filiale d'Alphabet Inc., la société mère de Google. Waymo exploite des services commerciaux de robotaxis accessibles au public à Phoenix (Arizona), San Francisco et Los Angeles (Californie), Atlanta (Géorgie) et Austin (Texas). En avril 2025, Waymo proposait plus de 250 000 trajets payants par semaine, soit un total de plus d'un million de miles par mois.
Selon une récente analyse, si l'on sélectionne au hasard 80 millions de kilomètres de conduite humaine, les robotaxis de Waymo ont beaucoup moins d'accidents que les conducteurs humains. Toutefois, la sécurité reste un enjeu complexe. Les défaillances techniques récurrentes des véhicules autonomes de Waymo, notamment des collisions avec des obstacles imprévus, mettent en lumière des risques qui ne sont pas capturés par les simples chiffres d'accidents.
Tekedra Nzinga Mawakana, une femme d'affaires et avocate américaine, est co-PDG de Waymo depuis avril 2021. Auparavant, elle était directrice des opérations de l'entreprise et a travaillé pour Steptoe & Johnson, AOL, Yahoo! et eBay. Mawakana a siégé aux conseils d'administration de la Consumer Technology Association, de la Global Network Initiative, de l'Internet Association, de Boom Supersonic, d'Operator Collective et d'Intuit.
Les commentaires de Tekedra Mawakana interviennent alors que Waymo, la division de conduite autonome d'Alphabet Inc., connaît une expansion rapide. Elle a déjà parcouru des millions de kilomètres et étend ses activités dans des villes comme San Francisco et Phoenix. Mawakana a souligné que, même si la sécurité parfaite est impossible à atteindre, la clé réside dans la transparence des données et des incidents, ce qui permet aux régulateurs et au public de se forger une opinion éclairée.
La transparence, pierre angulaire de la confiance
Faisant le parallèle avec les véhicules conduits par des humains, qui causent des milliers de décès chaque année, Tekedra Mawakana a fait valoir que les robotaxis pourraient réduire considérablement le nombre total de décès sur les routes s'ils étaient déployés à grande échelle. Selon des analyses de sécurité, les véhicules Waymo ont démontré une réduction de 85 % des blessures graves par rapport aux conducteurs humains, sur la base de plus de 57 millions de miles de données. Cette approche fondée sur les données, a-t-elle suggéré, pourrait favoriser l'acceptation par la société, même face à des accidents rares mais inévitables.
Cependant, Tekedra Mawakana a exhorté les concurrents dans ce domaine, tels que Cruise et Tesla, à adopter des niveaux de transparence similaires. Sans cela, l'industrie risque de subir un retour de bâton qui pourrait freiner les progrès, a-t-elle averti, en citant des incidents passés tels que celui du véhicule Cruise qui a traîné un piéton à San Francisco, ce qui a entraîné des interruptions d'exploitation.
Une expansion sécurisée malgré la pression concurrentielle
La co-PDG de Waymo a également évoqué les implications plus larges pour la sécurité routière, soulignant que les véhicules autonomes pourraient prévenir les 40 000 décès annuels liés aux accidents de la route aux États-Unis s'ils étaient largement adoptés. Un article publié sur X, reflétant l'opinion publique, a fait écho à cette déclaration en soulignant le potentiel de Waymo à réduire considérablement le nombre de décès sur la route, tout en mettant en garde contre une promotion excessive de cette technologie sans preuves solides.
Lors de son intervention, Tekedra Mawakana a souligné la nécessité de mettre en place des protocoles de sécurité rigoureux à mesure que les robotaxis se développent. Waymo a atteint les 10 millions de trajets, doublant son chiffre en seulement cinq mois, ce qui le positionne comme un leader, mais amplifie également l'attention portée à ses affirmations en matière de sécurité.
Perception du public et considérations éthiques
Des détracteurs, dont certains résidents des zones de déploiement, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la perturbation de la vie quotidienne par les robotaxis. Ces plaintes vont des comportements de conduite erratiques aux problèmes de confidentialité liés aux systèmes de caméras étendus des véhicules, auxquels Tekedra Mawakana a répondu en affirmant la résistance de Waymo aux demandes injustifiées de données de la part des forces de l'ordre.
En fin de compte, la vision de Tekedra Mawakana est celle d'une technologie autonome qui améliore la sécurité grâce à son développement à grande échelle, mais uniquement si l'industrie s'engage à faire preuve de transparence sur le plan éthique. Alors que des concurrents comme Tesla poursuivent leurs propres initiatives en matière de robotaxis, la pression pour trouver un équilibre entre innovation et responsabilité s'intensifie.
Perspectives d'avenir : implications pour l'ensemble du secteur
Des experts, dont l'ancien PDG de Waymo, John Krafcik, remettent en question la véritable autonomie des systèmes concurrents qui dépendent encore de la supervision humaine. Ce débat souligne l'appel de Tekedra Mawakana en faveur de mesures de sécurité éprouvées plutôt que d'un battage médiatique.
Pour les initiés du secteur, la conclusion est claire : l'acceptation des risques liés aux robotaxis dépendra des améliorations démontrables par rapport à l'erreur humaine, étayées par des données transparentes. Alors que Waymo continue de montrer la voie, son approche pourrait établir la norme quant à la manière dont la société aborde la transition vers un avenir sans conducteur, sauvant potentiellement d'innombrables vies tout en répondant aux dilemmes éthiques liés à l'inévitabilité technologique.
Alors que Tekedra Mawakana appelle à une transparence accrue sur la sécurité des robotaxis, les défis réglementaires persistent. Au début du mois d'octobre 2025, un véhicule autonome Waymo a été arrêté à San Bruno, en Californie, pour un demi-tour illégal. Les policiers de l'Etat, incapables dinfliger une amende faute de conducteur au volant, ont mis en lumière les limites du cadre juridique actuel que la Californie tente désormais de combler par de nouvelles règles spécifiques aux véhicules autonomes.
Parallèlement à ces débats réglementaires, la question du coût des trajets en robotaxis reste centrale. Un rapport de lapplication Obi indique que les trajets Waymo sont en moyenne 5 à 6 dollars plus chers que ceux dUber et Lyft, voire davantage en période de forte affluence. Malgré ces tarifs supérieurs, de nombreux utilisateurs continuent de choisir Waymo, attirés par la nouveauté technologique et la promesse dun transport plus fluide et plus sûr.
