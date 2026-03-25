Neuralink est une start-up américaine en neurotechnologie, cofondée en 2016 par Elon Musk et huit chercheurs ou ingénieurs, à San Francisco, avec comme objectif la recherche et le développement d'implants cérébraux de type Interface neuronale directe implantables chez des patients dont le cerveau a été lésé. Le 29 janvier 2024, Elon Musk a annoncé que Neuralink avait implanté avec succès un dispositif Neuralink chez un être humain et que le patient était en voie de guérison.
Elon Musk, considéré comme la personne la plus riche du monde, est un homme d'affaires connu pour être le PDG de SpaceX, un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, le constructeur de véhicules électriques Tesla. Il a également fondé la société xAI dans le domaine de l'IA et est propriétaire de Twitter depuis 2022, qu'il renomme « X ». Ses activités politiques, ses opinions et ses déclarations ont fait de lui une figure controversée. Musk a été critiqué pour avoir diffusé de fausses informations sur la COVID-19, relayé des théories du complot et tenu des propos antisémites, racistes et transphobes.
En janvier 2025, Elon Musk a déclaré que Neuralink a implanté un dispositif cérébral à un troisième patient. Il a précisé que Neuralink a amélioré ses puces cérébrales en y ajoutant davantage d'électrodes, une bande passante plus large et une plus longue durée de vie des batteries. Ces améliorations font suite aux défaillances techniques rencontrées par les deux premiers patients de Neuralink. Elon Musk a également déclaré que Neuralink espère implanter des dispositifs de cécité. Il a ajouté que Neuralink prévoit d'en implanter 20 ou 30 autres pour 2025, ce qui signifie que la société prévoit d'accélérer les essais cliniques de son interface cerveau-ordinateur.
Récemment, un patient de Neuralink raconte son parcours de 100 jours et affirme contrôler un Mac et jouer à Warcraft par la seule force de sa pensée. Jon L. Noble, ancien combattant de l'armée britannique, a franchi avec succès le cap des 100 jours avec Neuralink N1, marquant ainsi une étape importante dans l'intégration de la technologie d'interface cerveau-ordinateur dans la vie quotidienne.
Dans un message publié sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, Noble, qui fait partie d'un groupe restreint de personnes le patient numéro 18 pour être plus précis à avoir reçu l'implant, a déclaré que ce traitement lui avait offert une nouvelle façon de vivre, à tel point qu'il ne peut désormais plus imaginer sa vie sans lui. Il est paralysé à partir du cou à la suite d'une lésion médullaire au niveau de la vertèbre C4.
Dans ce message, il raconte comment sa vie a changé depuis quil a reçu limplant N1, de lopération à la découverte de nouvelles façons de communiquer avec le monde physique par la seule force de son esprit. Selon Noble, lintervention a nécessité une anesthésie générale et une petite incision, après quoi un système robotisé a placé avec précision 1 024 fils ultra-fins dans son cortex moteur. Il a pu sortir de lhôpital le lendemain. En trois jours, une amélioration était déjà perceptible, et dès le septième jour, la cicatrice chirurgicale avait commencé à s'estomper. Le processus de récupération a été rapide, a-t-il déclaré.
Deux semaines après l'opération, l'implant a été couplé à un MacBook. C'était la première fois qu'il utilisait un Mac. À l'issue de séances de calibrage guidées par les ingénieurs de Neuralink, il a pu contrôler le curseur de l'ordinateur par la seule force de sa pensée. Dès la troisième semaine, des tâches telles que le défilement, le clic et la saisie sont devenues intuitives, a-t-il ajouté. L'intégration de la technologie s'est faite si bien que Noble est passé du statut de novice à celui d'« utilisateur avancé » plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. Utiliser le Mac est devenu une seconde nature, a-t-il déclaré.
Au 80e jour, Noble était prêt pour les « grandes ligues » : il pouvait alors jouer à World of Warcraft entièrement par la pensée. Au début, c'était difficile, a-t-il admis, mais avec de la pratique, le cerveau et l'interface se sont synchronisés efficacement, permettant un gameplay mains libres à pleine vitesse.
Noble a déclaré que les gens, en particulier sur les réseaux sociaux, l...
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