La Corée du Sud présente son tout premier moine robot humanoïde, baptisé Gabi, développé sur la plateforme chinoise Unitree G1, qui a pris part à une cérémonie traditionnelle de préceptes au temple Jogye

La Corée du Sud a présenté son premier moine robot humanoïde, baptisé Gabi. Ce moine robot a été dévoilé lors d'une cérémonie bouddhiste à Séoul, marquant ainsi une nouvelle rencontre entre technologie et religion. Selon un raport, le robot a pris part à une cérémonie traditionnelle de préceptes au temple Jogye, en amont des célébrations de lanniversaire de Bouddha. Le robot de 130 centimètres de haut, développé sur la plateforme chinoise Unitree G1, portait une robe bouddhiste grise et marron et a exécuté les gestes rituels aux côtés des moines. Gabi a suivi lintégralité de la séquence rituelle habituellement accomplie par les fidèles laïcs.
Hangzhou Yushu Technology Co., Ltd., opérant sous le nom d'Unitree Robotics, est une entreprise de robotique basée à Hangzhou, en Chine. Fondée par Wang Xingxing en mai 2016, Unitree s'est d'abord spécialisée dans les robots quadrupèdes destinés au marché grand public. En 2024, l'entreprise s'est lancée dans la production de robots humanoïdes, dont le dernier modèle G1 a été commercialisé au prix de 16 000 dollars américains.
En 2024, Unitree avait présenté le robot humanoïde G1, doté d'un casque et d'un visage éclairé (équipé de capteurs LiDAR 3D et d'une caméra de profondeur), ainsi que de mains robotisées semblables à celles d'un humain pour les exercices au sol et de pinces à trois doigts pour montrer ses compétences à la maison et sur le lieu de travail. Il est capable de « mouvements articulaires extra larges ». En outre, G1 est alimenté par lintelligence artificielle (IA) et peut apprendre en observant et en imitant les actions humaines.
Récemment, la Corée du Sud a présenté son premier moine robot humanoïde, baptisé Gabi, développé à partir de G1. Ce moine robot a été dévoilé lors d'une cérémonie bouddhiste à Séoul, marquant ainsi une nouvelle rencontre entre technologie et religion. Selon un raport, le robot a pris part à une cérémonie traditionnelle de préceptes au temple Jogye, en amont des célébrations de lanniversaire de Bouddha.
Le robot de 130 centimètres de haut, développé sur la plateforme chinoise Unitree G1, portait une robe bouddhiste grise et marron et a exécuté les gestes rituels aux côtés des moines. Gabi a suivi lintégralité de la séquence rituelle habituellement accomplie par les fidèles laïcs. Au cours de la cérémonie, le robot s'est incliné, a fait le tour d'une pagode et a reçu un chapelet de 108 perles. Il s'est également vu attribuer le nom de Dharma « Gabi », dérivé de références à Siddhartha et du mot coréen signifiant « miséricorde ».
Interrogé sur sa dévotion, le robot a déclaré qu'il se consacrerait au bouddhisme. La cérémonie a été organisée par lordre Jogye, qui a déclaré que cette initiative sinscrivait dans le cadre defforts visant à se rapprocher des jeunes générations et à répondre à la pénurie de moines dans les temples. Gabi devrait participer aux prochains défilés de lanternes de lanniversaire de Bouddha en tant que membre honoraire, ce qui illustre la manière dont les institutions religieuses explorent de nouvelles façons dintégrer la technologie dans les pratiques traditionnelles.
Les robots humanoïdes sortent peu à peu des laboratoires pour simposer dans les domaines de la culture, du sport et des institutions. Goldman Sachs estime que le marché mondial de ces systèmes pourrait atteindre 38 milliards de dollars dici 2035, avec des applications dans lindustrie manufacturière, la logistique, la santé et les services. En avril 2026, « Lightning », le robot humanoïde rouge vif dHonor, a terminé le semi-marathon de Beijing E-Town en 50 minutes et 26 secondes, un temps plus rapide que lactuel record mondial humain de 57 minutes et 20 secondes.
La Première dame des États-Unis, Melania Trump, est également apparue aux côtés de Figure 03, un robot humanoïde développé par Figure AI, lors dun sommet sur la technologie destiné aux enfants organisé à la Maison Blanche. Le robot se déplaçait de manière autonome à ses côtés tandis quelle saluait les participants. Au CES 2026, Hyundai Motor Group a présenté son robot humanoïde Atlas, destiné à un déploiement industriel dici 2028, tandis que Tesla continue dinvestir dans sa plateforme Optimus.
Au Japon, ils ont fait appel aux robots humanoïdes d'Unitree Robotics pour pallier la grave pénurie de main-d'uvre qui touche son aéroport le plus fréquenté, celui de Tokyo-Haneda. Alors que le tourisme connaît un essor fulgurant dans le pays et que la main-d'uvre diminue, Japan Airlines teste actuellement des machines dotées d'IA pour la manutention des bagages et du fret. Plutôt que de remplacer purement et simplement les employés, ces machines sont mises en service pour alléger la charge de travail dans l'un des postes les plus exigeants physiquement du secteur aérien.
Les observateurs suggèrent que ces développements pourraient influencer les marchés du travail, les robots prenant en charge des tâches répétitives ou à haut risque, tandis que de nouveaux rôles émergent dans la conception, la maintenance et la programmation. Les gouvernements et les entreprises en Chine, en Corée du Sud, au Japon et aux États-Unis continuent dinvestir dans ce domaine. À mesure que la robotique humanoïde évolue, des événements tels que les débuts du moine robot Gabi reflètent la présence croissante de cette technologie dans les milieux culturels, sportifs et publics.
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