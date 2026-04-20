Des robots battent des records humains au semi-marathon de Pékin: le robot vainqueur, développé par la marque chinoise de smartphones Honor, a terminé la course en 50 minutes, devançant le recordman humain

Récemment, des robots ont battu les records humains au semi-marathon de Pékin. Le robot vainqueur, développé par la marque chinoise de smartphones Honor, a terminé la course en 50 minutes, soit plus rapidement que le recordman humain. Par rapport à 2025, le nombre déquipes participantes est passé de 20 à plus de 100, mais plusieurs robots de tête étaient nettement plus rapides que les athlètes professionnels, devançant les vainqueurs humains de plus de 10 minutes. Contrairement à lannée dernière, près de la moitié des robots participants ont parcouru le terrain plus accidenté de manière autonome, sans être guidés par télécommande, pendant cette course de 21 km.
En 2025, la Chine a opposé des robots humanoïdes à des humains lors d'un semi-marathon. 21 robots humanoïdes ont rejoint des milliers de coureurs lors du semi-marathon de Yizhuang à Pékin, qui s'est déroulé le 19 avril 2025. C'est la première fois que ces machines courent aux côtés d'êtres humains sur un parcours de 21 km. Les robots qui ont participé au semi-marathon de Yizhuang ont été conçus par des fabricants chinois tels que DroidUP et Noetix Robotics. Ils étaient de toutes les formes et de toutes les tailles, certains mesurant moins de 120 cm, d'autres atteignant 1,8 m de haut. Une entreprise s'est vantée que son robot ressemblait presque à un être humain, avec des traits féminins et la capacité de faire des clins d'il et des sourires.
Ce n'est pas surprenant. En effet, un rapport de 2024 a révélé qu'il existait au moins 37 robots humanoïdes différents en cours de développement. Grâce aux technologies libres et aux fabricants de composants spécialisés, il est plus facile que jamais d'en fabriquer. Si de nombreux robots humanoïdes en sont encore au stade du prototype ou à d'autres stades précoces de développement, quelques-uns ont échappé à la recherche et au développement au cours des dernières années et sont entrés dans le monde réel en tant que barmans, concierges, plongeurs en eaux profondes et compagnons pour les personnes âgées. Certains travaillent dans des entrepôts et des usines, assistant les humains dans la logistique et la fabrication. D'autres encore semblent offrir plus de nouveauté et d'émerveillement qu'autre chose, en dirigeant des orchestres et en accueillant des invités lors de conférences.
Récemment, des robots ont battu les records humains au semi-marathon de Pékin. Le robot vainqueur, développé par la marque chinoise de smartphones Honor, a terminé la course en 50 minutes, soit plus rapidement que le recordman humain. Ainsi, des dizaines de robots humanoïdes de fabrication chinoise ont pu faire la démonstration de leurs capacités athlétiques en constante amélioration et de leurs compétences en navigation autonome en dépassant à toute vitesse les coureurs humains lors d'un semi-marathon organisé à Pékin, soulignant ainsi les progrès techniques rapides du secteur.
La première édition de la course en 2025 avait été marquée par de nombreux incidents, et la plupart des robots n'avaient pas pu terminer la course. Le robot vainqueur de l'année dernière avait enregistré un temps de 2 heures 40 minutes, soit plus du double du temps du vainqueur humain de la course classique. Le contraste avec cette année était saisissant. Non seulement le nombre déquipes participantes est passé de 20 à plus de 100, mais plusieurs robots de tête étaient nettement plus rapides que les athlètes professionnels, devançant les vainqueurs humains de plus de 10 minutes.
Contrairement à lannée dernière, près de la moitié des robots participants ont parcouru le terrain plus accidenté de manière autonome, sans être guidés par télécommande, pendant cette course de 21 km. Les robots et les 12 000 hommes et femmes ont couru sur des parcours parallèles pour éviter les collisions. Le robot vainqueur, développé par la marque chinoise de smartphones Honor, a terminé la course en 50 minutes et 26 secondes, soit plusieurs minutes de mieux que le record du monde du semi-marathon établi par le coureur ougandais Jacob Kiplimo à Lisbonne le mois dernier.
Les équipes d'Honor, une filiale de Huawei, ont raflé les trois places du podium, toutes avec des robots autonomes qui ont battu des records du monde. Du Xiaodi, ingénieur chez Honor au sein de l'équipe gagnante, a déclaré que leur robot était en développement depuis un an, équipé de jambes de 90 à 95 cm de long pour imiter les coureurs humains d'élite et d'une technologie de refroidissement par liquide utilisée dans leurs smartphones.
Du a déclaré que le secteur en était encore à ses balbutiements, mais quil était convaincu que les humanoïdes finiraient par transformer de nombreux secteurs, notamment lindustrie manufacturière. « Courir plus vite peut sembler insignifiant au premier abord, mais cela permet le transfert de technologie, par exemple vers la fiabilité structurelle et le refroidissement, et à terme vers des applications industrielles », a-t-il déclaré.
Cet accomplissement rappelle qu'en février, le gala du Nouvel An chinois a marqué une nouvelle étape dans le domaine de la robotique humanoïde. Lors de l'événement, plus d'une vingtaine de robots ont exécuté une démonstration d'arts martiaux avancés, marquant ainsi une évolution spectaculaire par rapport à la chorégraphie plus limitée de l'année dernière. Développée grâce à la collaboration entre les entreprises Unitree, Magiclab, Galbot et Noetix, cette démonstration met en évidence les progrès technologiques considérables réalisés par Pékin dans le domaine de l'ingénierie robotique.
Selon les analystes, il s'agit d'un message clair adressé par la Chine au monde entier concernant son ambition de devenir un leader dans le domaine des systèmes humanoïdes, avec des implications qui dépassent le simple divertissement pour toucher l'automatisation industrielle, les marchés du travail et l'intégration future de la robotique IA dans la vie quotidienne.
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