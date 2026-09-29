Waymo est une filiale du groupe Alphabet, la société mère de Google. Waymo est basé à Mountain View, en Californie, et est spécialisé dans les systèmes de conduite autonome. Il teste depuis quelques années ses robotaxis autonomes dans plusieurs villes aux États-Unis, notamment Phoenix, San Francisco, Los Angeles et Austin. Et des rapports indiquent que les robotaxis de Waymo sont plus sûrs que les conducteurs humains. Mais est-ce réellement le cas ?
En mars 2025, une analyse a suggéré que les véhicules autonomes de Waymo sont plus sûrs et causent moins d'accidents que les conducteurs humains. Selon l'analyse, si l'on sélectionnait au hasard 80 millions de kilomètres de conduite humaine, soit environ 70 vies derrière le volant, les robotaxis de Waymo ont beaucoup moins d'accidents que les conducteurs humains. En juiller 2026, une étude de lInsurance Institute for Highway Safety (IIHS) a également montré que les voitures sans conducteur de Waymo ont été impliquées dans 68 % daccidents en moins par kilomètre parcouru que les véhicules conduits par des humains. En se basant sur les quelque 80 millions de kilomètres parcourus en mode autonome par Waymo dans quatre villes américaines, les chercheurs ont passé au crible les rapports d'accidents de la NHTSA entre 2021 et 2024 afin d'isoler des incidents comparables.
Ces chiffres semblent encourageants, mais le nombre d'accidents est-il le meilleur indicateur de sécurité ou de performance ? Les robotaxis de Waymo sont en proie à de nombreuses défaillances techniques qui poussent parfois les véhicules à heurter violemment des objets (cycliste, barrière, etc.), ce qui soulève des questions en matière de sécurité. En outre, l'infrastructure fédérale de signalement des accidents reste insuffisante pour assurer un suivi de la sécurité à mesure que les flottes de robotaxis se développent.
Alors que le débat sur la sécurité réelle des voitures autonomes par rapport à celles conduites par des humains nest pas près de sachever, lopérateur de covoiturage autonome Waymo peut se prévaloir dune nouvelle avancée : selon lentreprise, ses véhicules sont 20 fois plus sûrs que les conducteurs en chair et en os, et ont évité à plus de 800 personnes dêtre blessées sur les 440 millions de kilomètres parcourus jusquen juin 2026.
Un nouveau rapport de cette start-up californienne a analysé les données de sécurité recueillies à Atlanta, Austin, Los Angeles, Phoenix et San Francisco, et a recensé des centaines dexemples où Waymo aurait surpassé les conducteurs humains. Au total, Waymo affirme que ses véhicules autonomes ont évité 841 accidents ayant entraîné des blessures dans des situations où des conducteurs humains auraient commis une erreur, et quils ont été impliqués dans 95 % de cas en moins (soit 20 fois moins) daccidents ayant entraîné des blessures graves ou plus graves que les humains.
« Limpact sur la sécurité est le plus marqué là où les usagers de la route sont les plus exposés. Quil sagisse de rouler sur une piste cyclable à côté du véhicule, de sengager sur un passage piéton au crépuscule ou de se faufiler dans un trafic dense à moto, le Waymo Driver réduit considérablement les risques : il diminue de 93 % les accidents causant des blessures impliquant des piétons, de 86 % ceux impliquant des cyclistes et de 82 % ceux impliquant des motards », indique le rapport.
Parmi les autres données importantes, on note une diminution de 82 % des déclenchements dairbags lors de tout type daccident, ainsi quune baisse de 82 % des accidents entraînant des blessures. Les données de Waymo indiquent également que les véhicules autonomes ont affiché des performances supérieures à la moyenne dans certaines villes : par rapport aux données sur les accidents impliquant des conducteurs humains, les véhicules Waymo ont enregistré 8 % daccidents entraînant le déclenchement des airbags en moins à Atlanta, et 10 % daccidents entraînant des blessures en moins à San Francisco. Les données environnementales indiquent également que les véhicules Waymo sont à lorigine dun nombre nettement inférieur daccidents aux carrefours par rapport aux conducteurs humains.
La méthodologie de Waymo compare les taux daccidents « Rider-Only » (RO) de Waymo Driver aux références daccidents impliquant des conducteurs humains sur les voies urbaines ; plus précisément, lentreprise compare les taux daccidents à ceux des conducteurs humains sur la même distance, afin duniformiser les conditions de comparaison au kilomètre. Malgré tout, il existe des différences notables, notamment le fait que les données relatives aux véhicules autonomes et à la conduite humaine utilisent des définitions différentes de ce quest un accident.
Les opérateurs de véhicules autonomes comme Waymo doivent signaler tout contact physique entraînant des dommages matériels, tandis que les données sur les accidents impliquant des conducteurs humains exigent généralement un certain niveau de dommages pour justifier un procès-verbal de police. En conséquence, la NHTSA estime que 60 % des accidents avec dommages matériels et 32 % des accidents avec blessés ne sont pas signalés aux autorités. Les données sur les accidents impliquant des véhicules conduits par des humains incluses dans le rapport ont été extraites des registres daccidents de la police dÉtat et des données sur le nombre de kilomètres parcourus (VMT) dans les zones où Waymo opère actuellement.
« Lharmonisation des données sur les accidents impliquant des systèmes de conduite automatisés (ADS) et celles sur les accidents impliquant des véhicules conduits par des humains est lun des aspects les plus importants pour effectuer une comparaison équitable entre des éléments de même nature, et une étape essentielle de cette harmonisation consiste à établir une définition cohérente de ce quest un « accident ». Les recherches de Waymo sur limpact sur la sécurité sappuient sur des études antérieures dévaluation de la sécurité pour sélectionner les conséquences daccidents qui peuvent être le mieux identifiées tant dans les sources de données de lADS que dans celles relatives aux accidents impliquant des humains. Les bases de données des rapports de police constituent la source de données la plus répandue et la plus fiable concernant les accidents impliquant des humains », précise lexplication méthodologique.
La start-up financée par Google affirme que ses voitures sont plus sûres que les conducteurs humains sur la base de ces données, mais Waymo admet quil y a toujours matière à amélioration. Lidentification formelle dune « absence de risque déraisonnable » fait partie de la mission de lentreprise, et le renforcement continu de la confiance dans son cadre de sécurité sinscrit dans un cycle. De plus, Waymo a souligné quil nexiste pas de technologie ou dinitiative politique unique pour lutter contre la « crise de la sécurité routière ».
En 2025, Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo, avait notamment abordé l'une des préoccupations les plus pressantes dans le secteur des véhicules autonomes : le risque d'accidents mortels causés par les robotaxis. Tekedra Mawakana a affirmé que la société finirait par accepter un décès résultant d'un accident impliquant un robotaxi, à condition que les entreprises fassent preuve de transparence quant à leurs résultats en matière de sécurité. Cette déclaration soulignait l'équilibre délicat entre les progrès technologiques et la confiance du public à mesure que les voitures autonomes se multiplient dans les rues des villes.
Malgré tout, lInsurance Institute for Highway Safety (IIHS) a salué lopérateur de véhicules autonomes pour sa politique douverture des données. « En rendant publiques des informations détaillées sur les accidents et les kilomètres parcourus, la transparence de Waymo permettra non seulement de soutenir la recherche indépendante, mais aussi de renforcer la confiance du public. Nous espérons que dautres entreprises développant et déployant des systèmes de conduite automatisée suivront cet exemple », a déclaré David Zuby, directeur de la recherche à lIIHS.
Source : Rapport de Waymo
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