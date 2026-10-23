Une Tesla en mode Full Self-Driving tue un piéton de 71 ans sur une autoroute, le système FSD de Tesla n'est pas entièrement autonome et exige que le conducteur reste vigilant

En août 2025, un jury de Miami avait condamné Tesla à verser 329 millions de dollars de dommages-intérêts à la famille d'une femme décédée dans un accident mortel survenu en 2019 avec le système Autopilot et à un survivant blessé. Le montant comprenait 129 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 200 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. L'accident s'était produit lorsque George McGee, propriétaire d'une Tesla, avait utilisé le système Enhanced Autopilot et avait accéléré à un carrefour, percutant une voiture garée et ses propriétaires.
Moins d'un an plus tard, en juin 2026, une femme de 76 ans avait trouvé la mort après qu'une Tesla avait foncé dans une maison dans la région de Katy, selon les autorités. Selon le bureau du constable du 5ᵉ district du comté de Harris, la Tesla avait percuté une maison située dans le bloc 21300 de Rose Hollow Lane, près de Park Brush Lane, à 20 h 30. Le conducteur déclarait aux enquêteurs quil avait activé l'Autopilot de la Tesla. Le bureau du shérif du comté de Harris (HCSO) indiquait que le conducteur navait pas réussi à rester sur sa voie, avait quitté la chaussée et avait percuté la maison à grande vitesse.
Récemment, une Tesla roulant à 70 mph a percuté et tué un piéton de 71 ans sur une autoroute de la région de la Baie, en pleine nuit le conducteur affirmant que la voiture était en mode « Full Self-Driving » (conduite entièrement autonome). La victime traversait lInterstate 80 à Vallejo tôt ce matin-là lorsque la Tesla la percuté près de léchangeur avec lI-780. Le conducteur, un homme de 26 ans originaire de San Francisco, a déclaré aux enquêteurs que la Tesla fonctionnait en mode « Full Self-Driving » au moment de la collision mortelle.
Des images effrayantes examinées par la CHP montraient le piéton marchant depuis l'accotement droit vers le terre-plein central, se plaçant ainsi directement sur la trajectoire de la Tesla. « La vidéo montre que les freins de la Tesla ont été actionnés alors que le véhicule braquait vers la gauche pour tenter déviter le piéton. Malgré ces manuvres dévitement, lavant droit de la Tesla a percuté la personne », a indiqué la CHP dans un communiqué.
Lhomme a ensuite été percuté par au moins un autre véhicule alors quil gisait sur la chaussée, ont précisé les autorités. Le conducteur de la Tesla s'est arrêté sur les lieux, mais aucun autre automobiliste impliqué dans la collision n'est resté sur place pour coopérer avec les enquêteurs. Les autorités nont pas encore identifié le ou les autres conducteurs. Les agents de la CHP sont intervenus sur les lieux de laccident à 2 h 34 du matin, où les secours ont constaté que le résident de Vallejo avait subi des blessures mortelles.
On ignore encore ce qui a poussé cet homme à traverser cette autoroute très fréquentée au milieu de la nuit. « La CHP de la région de Solano présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis du défunt en cette période difficile », a déclaré lagence. Cet accident mortel survient quelques jours seulement après quun homme de 22 ans originaire de Sacramento, qui affirmait sêtre endormi au volant dune Tesla équipée du système « Full Self-Driving », aurait percuté une voiture de patrouille de la California Highway Patrol à la vitesse autorisée sur lautoroute.
Deux agents ont été grièvement blessés lors de cette collision. Le système « Full Self-Driving » de Tesla permet de diriger le véhicule, de changer de voie et de naviguer sur les routes et les autoroutes, mais il nest pas entièrement autonome et exige que le conducteur reste vigilant et prêt à prendre le contrôle. En vertu de la législation californienne, les conducteurs restent responsables de la conduite en toute sécurité de leur véhicule, même lorsquils utilisent des systèmes daide à la conduite automatisés. La CHP mène actuellement une enquête sur la collision mortelle survenue à Vallejo. Les autorités nont pas précisé si le système « Full Self-Driving » de la Tesla avait contribué à laccident.
En novembre 2025, une nouvelle plainte avait été déposée suite à un accident mortel impliquant une Tesla dont les portes ne s'étaient pas ouvertes pendant les tentatives de sauvetage. Les autorités fédérales chargées de la sécurité enquêtaient sur les défauts des portes Tesla après plusieurs incidents ayant piégé des occupants. En outre, les propriétaires de Tesla ne savaient peut-être pas comment utiliser les dispositifs manuels d'ouverture des portes en cas d'urgence.
Et vous ?
Pensez-vous que cette information est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Le système de « détection de dégradation » du FSD de Tesla échoue à détecter les défaillances ou à prévenir les conducteurs en cas de visibilité réduite, provoquant plusieurs accidents, dont un mortel
Une famille accuse l'Autopilot et la fonction de guidage automatique de sa Tesla d'avoir fait dévier la voiture sur la trajectoire d'un camion venant en sens inverse, causant la mort de 4 proches
La conduite autonome intégrale promise par Elon Musk reste hors de portée : deux actionnaires de Tesla endommagent gravement leur Model Y en tentant de démontrer les capacités du logiciel Full Self-Diriving
Vous avez lu gratuitement 3 558 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.