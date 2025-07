Tesla enregistre la plus forte baisse de son chiffre d'affaires trimestriel depuis plus de dix ans, malgré le retour d'Elon Musk au sein de ses entreprises



Ces résultats du deuxième trimestre 2025 font suite à une période difficile pour Tesla, qui a enregistré une baisse de 71 % de son bénéfice net au premier trimestre, soit deux fois moins que les estimations, et a vu son action chuter de plus de 41 % depuis janvier. Le PDG, Elon Musk, qui a reconnu les mauvaises performances de l'entreprise, a mis en garde contre l'impact des droits de douane et a affirmé qu'il concentrerait à nouveau ses efforts sur les activités principales de Tesla.Récemment, Tesla a annoncé la plus forte baisse de son chiffre d'affaires trimestriel depuis plus de dix ans, l'activité politique de son PDG Elon Musk pesant sur la réputation de la marque de voitures électriques.Le chiffre d'affaires de Tesla est tombé à 22,5 milliards de dollars pour le trimestre avril-juin, contre 25,5 milliards de dollars un an plus tôt, selon le rapport financier publié par Tesla après la clôture de la Bourse de Wall Street. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 22,74 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.Les revenus provenant des ventes de voitures ont diminué de 16 %. Tesla a attribué cette baisse à une diminution des livraisons de véhicules. Au début du mois, l'entreprise a annoncé une baisse de 14 % des livraisons de voitures au deuxième trimestre.Cette baisse s'inscrit dans un contexte de détérioration des performances de Tesla sur l'ensemble de ses marchés mondiaux. En Europe, les ventes de Tesla ont de nouveau chuté en avril 2025, après un premier trimestre désastreux. Les pertes ont été considérables : - 81 % en Suède et - 59 % en France. Cette tendance révèle une perte de confiance systémique où l'image toxique d'Elon Musk et l'absence de renouveau produit sapent durablement l'image de la marque.Les investisseurs s'inquiètent de savoir si Elon Musk sera en mesure de consacrer suffisamment de temps et d'attention à Tesla après s'être opposé au président américain Donald Trump en formant un nouveau parti politique ce mois-ci. Quelques semaines plus tôt, il avait promis de réduire ses activités gouvernementales et de se concentrer sur ses entreprises.Les liens d'Elon Musk avec l'administration Trump et les licenciements au sein du gouvernement américain lorsqu'il dirigeait le département de l'efficacité gouvernementale ont pesé sur sa réputation aux États-Unis. Parallèlement, le soutien apporté par le milliardaire au parti d'extrême droite AfD en Allemagne a affecté la réputation de la marque en Europe.Une série de départs très médiatisés de cadres supérieurs, dont celui, le mois dernier, d'un proche collaborateur de longue date d'Elon Musk qui supervisait les ventes et la production en Amérique du Nord et en Europe, vient également ajouter aux inquiétudes.Pour ne rien arranger, Tesla doit faire face à une facture de 10 milliards de dollars liée à 4 millions de véhicules dont les systèmes de conduite autonome sont défectueux. Le constructeur automobile doit ainsi choisir entre des mises à niveau coûteuses et l'indemnisation des propriétaires concernés, un dilemme qui pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires, éroder la confiance des consommateurs et aggraver les défis stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée.La société a annoncé une deuxième baisse consécutive de son chiffre d'affaires trimestriel, malgré le lancement très attendu d'une version actualisée de son SUV Model Y, best-seller de la marque, dont les investisseurs espéraient qu'il relancerait la demande.Une grande partie de la valorisation de la société repose sur son pari sur son service de robotaxis – dont un petit essai a débuté le mois dernier à Austin, au Texas – et sur le développement de robots humanoïdes. Le mercredi 23 juillet, il a été rapporté que Tesla était en pourparlers avec l'État du Nevada pour y introduire des services de robotaxis.Les analystes estiment que cela permettra au constructeur automobile de maintenir son rythme de croissance au cours des prochains trimestres.« Nous sommes à un tournant positif dans l'histoire de Tesla : Musk est très concentré sur son rôle de PDG, l'expansion des robotaxis et des véhicules autonomes a commencé, la demande s'est stabilisée, en particulier en Chine, et Tesla s'apprête à se lancer dans une stratégie agressive axée sur l'IA qui, selon nous, inclura l'acquisition d'une part importante de xAI », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.xAI est la société d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk qui a également développé le chatbot Grok.« Même si les chiffres à court terme et pour ce trimestre ne sont pas très réjouissants, nous pensons que les investisseurs se concentrent plutôt sur l'avenir de l'IA chez Tesla, avec un Musk motivé qui redonne un nouvel élan à l'avenir de Tesla », a déclaré Dan Ives.L'action Tesla a clôturé la journée de négociation en territoire positif, en hausse de 0,1 %, mais a chuté après la clôture, perdant 0,3 %.Alors que Tesla est aux prises avec une baisse de ses revenus, les questions relatives à la sécurité de ses véhicules persistent. Une récente étude a révélé que Tesla affiche le taux d'accidents mortels le plus élevé parmi les marques automobiles, malgré des fonctionnalités telles que l'Autopilot et le Full Self-Driving, qui sont censées réduire les erreurs humaines. Bien que l'entreprise présente ses technologies d'aide à la conduite comme des dispositifs de sécurité, les résultats de l'étude remettent en cause leur efficacité dans le monde réel et soulignent les inquiétudes concernant le comportement des conducteurs.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette baisse des revenus de Tesla justifiée ou pertinente ?Comment envisagez-vous l'évolution de la situation financière de Tesla au cours des prochains mois ?