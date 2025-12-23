Waymo interrompt son service pendant une panne d'électricité massive à San Francisco, après que des vidéos ont montré des robotaxis Waymo bloqués aux intersections, provoquant des embouteillages

Waymo a temporairement suspendu son service de transport autonome à San Francisco, après qu'une panne d'électricité massive a mis hors service les feux de circulation urbains. La panne, qui a affecté un tiers de la ville, a bloqué les véhicules sans conducteur de l'entreprise aux intersections, les rendant incapables de circuler dans les rues et provoquant des embouteillages. Face à ces perturbations et à la diffusion en ligne de vidéos montrant des véhicules Waymo alignés les uns derrière les autres, l'entreprise a décidé de suspendre ses services afin d'assurer la sécurité des passagers et de dégager la voie pour permettre aux services d'urgence d'intervenir. Cette perturbation met en évidence les défis auxquels les véhicules autonomes sont confrontés dans des situations réelles.
Waymo LLC, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome dont le siège social est situé à Mountain View, en Californie. Il s'agit d'une filiale d'Alphabet Inc., la société mère de Google. Waymo exploite des services commerciaux de robotaxis accessibles au public à Phoenix, dans la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Atlanta et à Austin. En décembre 2025, Waymo effectuait plus de 450 000 trajets par semaine.
Cet incident intervient alors que Waymo revendique une adoption rapide de son service de transport autonome. En mai dernier, la codirectrice générale de Waymo, Tekedra Mawakana, a déclaré que la filiale dAlphabet avait dépassé les 10 millions de trajets en robotaxi, un volume doublé en cinq mois. Ces trajets « sont tous des trajets payants, et ils représentent des gens qui intègrent vraiment Waymo Driver dans leur vie quotidienne », a déclaré Mawakana lors de la conférence Google I/O.
Le samedi 20 décembre 2025, Waymo a déclaré qu'elle suspendait son service à San Francisco après que de nombreuses vidéos en ligne aient montré ses véhicules autonomes bloquant la circulation pendant la panne d'électricité qui a touché toute la ville.
« Nous avons temporairement suspendu nos services de transport à la demande en raison de la panne d'électricité généralisée à San Francisco », a écrit Suzanne Philion, porte-parole de la société, peu après 19 heures. « Notre priorité est d'assurer la sécurité de nos passagers et de garantir aux services d'urgence un accès dégagé pour accomplir leur travail. »
Environ un tiers de San Francisco a été privé d'électricité tout au long de la journée de samedi après que des coupures de courant successives de Pacific Gas & Electric Co. ont touché quelque 125 000 foyers et entreprises. PG&E a déclaré à 20h30 que l'électricité devrait commencer à être rétablie « plus tard dans la soirée ».
Les feux de circulation à travers la ville étaient hors service, ce qui semblait perturber les voitures sans conducteur et les immobiliser. Des passagers et des piétons ont publié des vidéos montrant des véhicules Waymo bloqués aux intersections, avec de longues files de conducteurs derrière eux.
De nombreuses vidéos et images montraient des véhicules Waymo alignés les uns derrière les autres, tandis que des conducteurs humains les dépassaient. Des groupes de deux, trois, voire cinq Waymos étaient immobilisés à différents coins de la ville, clignotant de leurs feux rouges sous la pluie.
Dimanche après-midi, Waymo a déclaré que sa flotte était de retour sur les routes.
La récente suspension du service Waymo à San Francisco souligne toutefois les limites opérationnelles persistantes des véhicules autonomes. En janvier dernier, un usager s'est retrouvé pris au piège dans un robotaxi Waymo alors qu'il se rendait à l'aéroport, manquant ainsi son vol. La scène, filmée et largement diffusée, a mis en évidence les difficultés du système à gérer certaines situations, relançant le débat sur la fiabilité des véhicules autonomes.
