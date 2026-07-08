Une voiture Waymo livre à la police des adolescents qui se comportaient mal, après qu'un employé de Waymo a alerté la police et immobilisé le véhicule à un endroit où les agents ont pu procéder à l'arrestation

Un véhicule autonome de Waymo a livré deux adolescents à la police de San Mateo, en Californie, après quun employé de lentreprise, qui travaillait à distance, a détecté un comportement dangereux à lintérieur du véhicule sans conducteur. Âgés de 15 ans, les deux adolescents auraient bu de lalcool et tiré des billes Orbeez sur dautres véhicules à laide dun pistolet jouet. L'employé de Waymo a alerté les forces de l'ordre, puis a immobilisé le véhicule à distance dans un endroit sûr afin de permettre aux agents de procéder à l'arrestation des passagers en toute sécurité.
Le rôle joué par lopérateur de Waymo dans cet incident sinscrit dans un débat de fond sur le degré d'autonomie réel des robotaxis et sur la place de la supervision humaine dans leur fonctionnement. Quelques mois auparavant, Waymo avait reconnu devant le Sénat américain que ses véhicules autonomes s'appuient régulièrement sur des opérateurs humains basés aux Philippines pour assister certaines situations. Cette déclaration a alimenté le débat sur la définition même des « voitures autonomes » et a soulevé plusieurs questions techniques, sécuritaires et géopolitiques.
Waymo vous surveille en permanence, c'est ce que deux adolescents en vacances d'été ont découvert cette semaine. Le lundi 6 juillet 2026, en début d'après-midi, ces adolescents de 15 ans se trouvaient à bord d'une voiture autonome sans conducteur dans les environs de San Mateo, en Californie. Ils avaient consommé de l'alcool à l'intérieur du taxi Waymo et tiré des billes Orbeez avec un pistolet jouet sur d'autres véhicules.
Un employé de Waymo, qui surveillait le véhicule à distance, a réussi à leurrer les adolescents indisciplinés, ont indiqué les autorités. Il a expliqué aux jeunes passagers que le véhicule rencontrait des problèmes mécaniques et devait s'arrêter. À l'insu des adolescents, l'employé de Waymo avait également appelé la police de San Mateo pour signaler qu'un coup de feu avait été tiré depuis la voiture.
« Ils ont aperçu dans le véhicule ce quils ont décrit comme une arme à feu, de couleur noire, et ont à un moment donné pensé que les passagers faisaient feu », a déclaré Jeanine Luna, porte-parole de la police de San Mateo.
La voiture Waymo s'est arrêtée sur le parking d'un centre commercial situé à proximité d'El Camino Real et de l'autoroute 92, où cinq policiers l'attendaient.
« Nous avons procédé à un contrôle routier à haut risque. Waymo a immobilisé le véhicule à un endroit où nous avons pu nous installer en toute sécurité. À ce moment-là, nous les avons fait sortir du véhicule, nous avons procédé à une fouille du véhicule, puis nous avons trouvé ce que nous avons identifié comme étant des Orbeez », a déclaré Jeanine Luna.
Les passagers, âgés de 15 ans, ont été interpellés par la police puis remis à leurs parents. La police a transmis le dossier au parquet afin quil examine la possibilité de poursuites, notamment pour consommation dalcool par des mineurs et comportement menaçant.
« Parents, savez-vous où se trouvent vos adolescents ? Waymo, lui, le sait ! », a écrit la police.
« Ce que les adolescents peuvent considérer comme un divertissement inoffensif peut avoir de réelles conséquences », a expliqué la porte-parole de la police de San Mateo. « Ça na rien de dangereux tant quon ne sen sent pas menacé. Ce quon constate, cest que des gens prennent des petits pistolets, des pistolets-jouets ou des pistolets à eau, et les peignent en noir pour quils ressemblent à de vraies armes à feu. Et cest là le problème, car pour un il non averti, on va croire que cest une vraie arme. »
Alors que le recours à des opérateurs humains continue d'alimenter le débat sur les robotaxis, Waymo défend publiquement l'idée qu'une gestion transparente des risques liés à cette technologie est essentielle lors du déploiement des véhicules autonomes. En octobre 2025, la co-PDG de Waymo, Tekedra Mawakana, a déclaré que la société finirait par accepter la possibilité d'un décès causé par un robotaxi, à condition que les entreprises communiquent ouvertement sur leurs performances en matière de sécurité. Cette position illustre les défis auxquels le secteur est confronté pour concilier innovation, responsabilité et confiance du public.
Sources : Service de Police de San Mateo, Publication de la police de San Mateo
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