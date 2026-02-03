Waymo cherche à lever environ 16 milliards $ pour atteindre une valorisation proche de 110 milliards $, alors que la startup prévoit d'étendre son service dans d'autres villes US et au Royaume-Uni en 2026

Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, cherche à lever environ 16 milliards de dollars dans le cadre d'un nouveau tour de financement qui valoriserait l'entreprise à près de 110 milliards de dollars. Alphabet devrait contribuer à hauteur d'environ 13 milliards de dollars, le reste provenant d'investisseurs externes tels que Sequoia Capital, DST Global, Dragoneer Investment Group et Mubadala Capital. L'entreprise prévoit d'utiliser ces fonds pour étendre agressivement son service de transport entièrement autonome dans d'autres villes américaines et au Royaume-Uni cette année.
Waymo LLC, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome dont le siège social est situé à Mountain View, en Californie. Il s'agit d'une filiale d'Alphabet Inc., la société mère de Google. Waymo exploite des services commerciaux de robotaxis accessibles au public à Phoenix, dans la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Atlanta et à Austin. En décembre 2025, l'entreprise effectuait plus de 450 000 trajets par semaine.
Cette initiative intervient alors que Waymo continue de défendre la maturité technologique de ses robotaxis. Selon une récente analyse, si l'on sélectionne au hasard 80 millions de kilomètres de conduite humaine, les robotaxis de Waymo ont beaucoup moins d'accidents que les conducteurs humains. Toutefois, la sécurité reste un enjeu complexe. Les défaillances techniques récurrentes des véhicules autonomes de Waymo, notamment des collisions avec des obstacles imprévus, mettent en lumière des risques qui ne sont pas capturés par les simples chiffres d'accidents.
Waymo pourrait clôturer le cycle de financement en février, ont indiqué les sources. Le cycle d'investissement précédent, en octobre 2024, avait valorisé l'entreprise à plus de 45 milliards de dollars et avait été mené par Alphabet, qui détient également Google.
« Bien que nous ne commentions pas les questions financières privées, notre trajectoire est claire : avec plus de 20 millions de trajets effectués, nous nous concentrons sur l'excellence opérationnelle axée sur la sécurité et le leadership technologique nécessaires pour répondre à la vaste demande en matière de mobilité autonome », a déclaré Waymo.
Waymo exploite un service de transport entièrement autonome, sans contrôleur de sécurité humain, et facture un tarif aux passagers dans une demi-douzaine de villes américaines. Cela inclut la région de la baie de San Francisco, Los Angeles et les trajets via l'application Uber Technologies à Austin et Atlanta. La start-up prévoit d'étendre agressivement son service commercial cette année à de nombreuses autres villes américaines, ainsi qu'au Royaume-Uni.
De nombreuses entreprises se disputent le marché du transport à la demande à l'aide de flottes de voitures autonomes. Tesla prévoit de lancer son propre service et dispose d'opérations autonomes limitées, sans contrôle de sécurité, à Austin. Zoox, filiale d'Amazon.com, dispose d'un robot-taxi spécialement conçu, sans commandes pour le conducteur, qui circule sur le Strip de Las Vegas et fait l'objet d'essais dans d'autres villes près de San Francisco.
Alors que Waymo cherche à accélérer son déploiement, la question de l'acceptation du risque lié aux robotaxis reste un enjeu majeur. Tekedra Mawakana, coprésidente de Waymo, a récemment déclaré que la société accepterait un jour un décès causé par un robotaxi. Elle a affirmé que ce scénario serait inévitable à mesure que la technologie se généralise, à condition que les entreprises concernées fassent preuve d'une transparence totale quant à leurs performances et à leurs données de sécurité. Cette déclaration met en lumière le compromis délicat entre l'innovation technologique et la confiance du public, alors que les voitures autonomes occupent une place croissante dans l'espace urbain.
Source : Waymo
